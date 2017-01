Sport

"Keine Meisterschaft versprechen": Norbert Meier übernimmt in Kaiserslautern

Norbert Meier trainiert ab sofort den doch etwas kriselnden Fußball-Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern. Nicht einmal einen Monat nach seinem Aus beim SV Darmstadt 98 arbeitet der 58-Jährige nun eine Spielklasse tiefer. Er folgt Tayfun Korkut, der überraschend ging.

Das Comeback des Norbert Meier ist perfekt: Nur 29 Tage nach seiner Entlassung beim Fußball-Bundesligisten Darmstadt 98 hat der 1. FC Kaiserslautern den 58-Jährigen als neuen Trainer vorgestellt. Wie der Zweitligist mitteilte, erhielt Meier einen Vertrag bis zum 30. Juni 2018.

Sportdirektor Uwe Stöver betonte: "Ich bin froh, einen solch gestandenen und erfahrenen Trainer präsentieren zu können." Auch Meier zeigte sich droh: "Ich habe bislang ja nur bei Traditionsvereinen gearbeitet. Aber der FCk ist dabei noch etwas ganz Besonderes. Ich kann keine Meisterschaft versprechen. Aber wir müssen von Anfang an gut arbeiten und alle zusammen versuchen, den FCK in eine gute und erfolgreiche Zukunft zu führen." Meier tritt in Kaiserslautern die Nachfolge von Tayfun Korkut an, der die FCK-Verantwortlichen kurz vor Weihnachten über seinen überraschenden Rückzug nach einem halben Jahr im Amt informiert hatte. Die Roten Teufel stehen nach der Hinrunde auf dem 13. Tabellenplatz.

Quelle: n-tv.de