Sport

Wieder Erster in der 2. Liga: Nürnberg erobert Spitze, Aue kriegt Haue

Zum Saisonstart überrollt der 1. FC Nürnberg den 1. FC Kaiserslautern und grüßt die 2. Fußball-Bundesliga von der Tabellenspitze. Gegen Aufsteiger Jahn Regensburg runden die Franken ihren perfekten Saisonstart ab. Bielefeld frohlockt in Fürth. Aue verliert daheim.

Jahn Regensburg - 1. FC Nürnberg 0:1 (0:0)

Der 1. FC Nürnberg ist an die Zweitliga-Tabellenspitze zurückgekehrt. Eine Woche nach dem 3:0-Auftaktsieg gegen den 1. FC Kaiserslautern besiegten die Franken Aufsteiger Jahn Regensburg mit 1:0 (0:0) und verdrängten Union Berlin wieder vom ersten Platz.

Den Treffer des Tages erzielte Kevin Möhwald nach Vorarbeit von Enrico Valentini in der 78. Minute mit einem platzierten Flachschuss. Die Mannschaft von Trainer Michael Köllner belohnte sich damit für eine Leistungssteigerung in der Schlussphase. In der ersten Halbzeit hatte es den Franken vor 15.000 Zuschauern noch an der Durchschlagskraft in der Offensive gefehlt. "Unter dem Strich waren wir die bessere Mannschaft und haben verdient gewonnen. Das war das Spiel, das wir erwartet hatten. Regensburg hat extrem zweikampforientiert gespielt. Aber wir waren vorbereitet", sagte Köllner.

Erzgebirge Aue - Fortuna Düsseldorf 0:2 (0:1)

Erzgebirge Aue ist der nachträgliche Saisonstart in die Zweite Fußball-Bundesliga misslungen. Die Sachsen verloren eine Woche nach dem Abbruch ihres Spiels beim 1. FC Heidenheim (Nachholtermin: 9. August) ihre Heimpremiere gegen Fortuna Düsseldorf 0:2 (0:1). Die Rheinländer rückten durch ihren ersten Saisonsieg ins obere Tabellendrittel vor. Düsseldorfs Stürmer Rouwen Hennings nutzte kurz vor der Pause eine der seltenen Torchancen und erzielte nach einem langen Freistoß per Direktschuss die Führung für die Gäste. Nur wenige Minuten nach dem Wiederanpfiff erhöhte Marcel Sobottka (48.) bereits zum 2:0-Endstand für die Fortuna.

Greuther Fürth - Arminia Bielefeld 1:2 (0:2)

Arminia Bielefeld hat in der 2. Fußball-Bundesliga einen Auswärtssieg bei der SpVgg Greuther Fürth gefeiert und damit einen Saisonstart nach Maß hingelegt. Das Team von Trainer Jeff Saibene setzte sich in Franken mit 2:1 (2:0) durch. In der Tabelle rangieren die Ostwestfalen mit sechs Punkten aus zwei Partien auf dem dritten Rang hinter Nürnberg und Union Berlin. Die Tore für die Gäste erzielten Keanu Staude (38.) und Fabian Klos per Foulelfmeter (42.). Den nur zu Beginn und in der Schlussphase starken Fürthern reichte der Treffer von Nik Omladic (72.) nicht. Die Elf von Coach Janos Radoki verpatzte den Saisonauftakt mit zwei Niederlagen.

Quelle: n-tv.de