Aue klemmt im Zweitligakeller: Nürnberg siegt, Sandhausen bereit für S04

Im Aufstiegsrennen stellt der 1. FC Nürnberg den Heidenheimern ein Bein und rückt wieder näher ans obere Tabellendrittel. Dort ebenfalls dabei ist Sandhausen, das sich von Kellerkind Aue nicht stoppen lässt.

1. FC Heidenheim - 1. FC Nürnberg 2:3 (1:1)

Der 1. FC Heidenheim hat den Anschluss an die Aufstiegsplätze in der 2. Fußball-Bundesliga verloren. Dem 1. FC Nürnberg unterlag die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt 2:3 (1:1). Die Tore von Tim Kleindienst (41.) und John Verhoek waren zu wenig (90.+2). Früh war Heidenheim durch den Treffer von Abdelhamid Sabiri in Rückstand geraten (4. Minute). Patrick Kammerbauer (68.) und erneut Sabiri (79.) sorgten für die zweite Heidenheimer Niederlage in der Rückrunde. Der FCH rutschte auf den siebten Rang ab (29 Zähler). Die auswärtsstarken Nürnberger rückten an das obere Tabellendrittel heran (28). Zudem war es für den "Club" das 40. Punktspiel in Folge mit mindestens einem erzielten Tor.

SV Sandhausen - Erzgebirge Aue 2:0 (0:0)

Der SV Sandhausen hat sich mit einem Erfolg Selbstvertrauen für das Pokal-Achtelfinale gegen den FC Schalke 04 geholt. Gegen den FC Erzgebirge Aue gewann Sandhausen 2:0 (0:0) und schaffte mit dem zweiten Sieg im zweiten Spiel einen perfekten Start in die Rückrunde. Eine gute Woche nach dem 3:0 bei Fortuna Düsseldorf profitierte der SVS von einem Eigentor durch Aues Christian Tiffert (50.). Zudem traf Andrew Wooten (76.). Sandhausen verbesserte sich auf den fünften Rang. Aue musste einen Rückschlag im Kampf um den Klassenverbleib hinnehmen und belegt mit 16 Punkten den 17. Tabellenplatz.

Quelle: n-tv.de