Sport

Spanierinnen scheitern vom Punkt: Österreich und England im EM-Halbfinale

Die Fußball-Frauen aus Österreich sind bei der EM auch vom Punkt nicht zu stoppen: Im Elfmeterschießen ringen sie die Geheimfavoritinnen aus Spanien nieder. Auch die Lionesses stehen im Halbfinale.

EM-Neuling Österreich und Mitfavorit England haben bei der Frauenfußball-EM in den Niederlanden als letzte Teams das Halbfinale erreicht. Außenseiter Österreich trifft dort am Donnerstag auf Deutschland-Bezwinger Dänemark, England spielt gegen Gastgeber Niederlande.

Die Österreicherinnen besiegten Geheimfavorit Spanien mit 5:3 im Elfmeterschießen. Nach 120 Minuten hatte es in Tilburg 0:0 gestanden. Torfrau Manuela Zinsberger parierte beim entscheidenden Schuss gegen Silvia Meseguer. In Tilburg erwischten die Ibererinnen vor 3488 Zuschauern den besseren Start. Irene Paredes vergab eine gute Einschussmöglichkeit knapp (8.). Österreich kam im Spielverlauf immer besser in die Partie und hatte nach einer Ecke durch Nadine Prohaska die gefährlichste Toraktion (53.).

England setzte sich anschließend in Deventer mit 1:0 (0:0) gegen Frankreich durch und steht nach 1984, 1987 und 1995 zum vierten Mal in einem EM-Halbfinale. Das entscheidende Tor markierte Jodie Taylor in der 60. Minute mit ihrem fünften Turniertreffer.

Außenseiter Österreich hatte sich als Gruppenerster vor Mitfavorit Frankreich für das Viertelfinale qualifiziert. England hatte die Vorrunde mit drei Siegen souverän als Gruppensieger abgeschlossen. Die deutschen Frauen hatten ihr Viertelfinale gegen Dänemark überraschend mit 1:2 (1:0) verloren. Gastgeber Niederlande war durch ein 2:0 gegen Schweden bereits am Samstag ins Halbfinale eingezogen.

Quelle: n-tv.de