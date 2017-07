Sport

Werder verzichtet auf "Legende": Pizarro passt nicht mehr ins Profil

Gerne hätte er noch ein bisschen für den SV Werder Bremen gekickt. Aber Rekordtorschütze Claudio Pizarro darf nicht mehr - denn es gibt keinen neuen Vertrag. Im Sturm, so heißt es, wäre die Konkurrenz zu groß. Pizarro nimmt's sportlich und wird sehr emotional.

Für "Legende" Claudio Pizarro ist kein Platz mehr bei Werder Bremen. Der erfolgreichste ausländische Torjäger der Bundesliga-Historie ist den Hanseaten zu alt geworden. Nach 104 Toren bei drei verschiedenen Engagements für Werder in den vergangenen fast 20 Jahren gibt es für das inzwischen 38 Jahre alte Club-Idol keinen neuen Vertrag mehr.

"Wir haben viele verschiedene Aspekte in unsere Entscheidung einfließen lassen. Aufgrund der großen Konkurrenzsituation im Angriff und der jungen Talente, deren Entwicklung wir nicht blockieren möchten, haben wir uns dazu entschieden, den Vertrag mit Claudio nicht zu verlängern", sagte Sportchef Frank Baumann kurz vor dem Trainingsauftakt Werders, bei dem die laut Baumann Bremer "Legende" schon nicht mehr dabei war.

Der insgesamt dritte Vertrag Pizarros mit Werder war am Freitag ausgelaufen. Eigentlich hatte Baumann dem Bremer Rekord-Torschützen zuletzt offiziell zumindest ein weiteres Engagement noch in Aussicht gestellt. Pizarro, der unbedingt noch ein Jahr lang in Bremen spielen wollte, hätte sich aber bis zum Ende der Transferfrist Ende August gedulden und abwarten müssen, ob Baumann im Angriff noch Transfers gelingen. Diese Hängepartie wollte Werder seinem Idol aber anscheinend doch nicht zumuten.

"Pizza" mag noch kicken

"Wir haben bereits Mitte Mai Claudio signalisiert, dass wir seinen Vertrag sehr wahrscheinlich nicht verlängern werden. In Absprache mit Claudio haben wir aber gemeinsam entschieden, vor einer Veröffentlichung die Entwicklung bis zum Start in die Vorbereitung abzuwarten", sagte Baumann.

Pizarro, der in den vergangenen 18 Jahren in insgesamt acht Spielzeiten für Bremen auflief, will seine Karriere dennoch fortsetzen. "Es war mir immer eine große Ehre das Trikot des SV Werder Bremen zu tragen. Der Verein, die Stadt und die Fans werden immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben. Ich hätte gerne noch weiter für Werder gespielt, aber ich akzeptiere die Entscheidung des Vereins", sagte Pizarro, der 1999 zum ersten Mal nach Bremen gekommen war und seitdem zweimal auch für Bayern München (2001 bis 2007 und 2012 bis 2015) und eine Saison für den FC Chelsea (2007/2008) gespielt hatte.

Für die Bayern und den SV Werder schoss Pizarro 190 Tore - so viele wie kein anderer ausländischer Profi in der Bundesliga seit 1963. Aber in der vergangenen Spielzeit war deutlich zu merken, dass der frühere Torjäger in die Jahre gekommen war. Deutlich verletzungsanfälliger kam der Angreifer nur noch auf 19 Einsätze und ein einziges Törchen. Sein Treffer am 10. März beim 1:1 bei Bayer Leverkusen wird sein letztes Tor für Werder bleiben.

Nach dem endgültigen Karriereende soll Pizarro mit einem Abschiedsspiel in Bremen geehrt werden. "Diese Ehre wurde bislang nur wenigen Werderanern zu teil. Nach seinem Karriereende werden wir dazu alle Details mit ihm besprechen", sagte Baumann, der einem weiteren Quartett einen Vereinswechsel nahelegte. Auch Thanos Petsos, Levent Aycicek, Lennart Thy und Sambou Yatabare fehlten am Sonntag beim Trainingsstart.

Quelle: n-tv.de