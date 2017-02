Sport

Schnee macht Platz unbespielbar: Pokal-Viertelfinale Lotte gegen BVB abgesagt

Abpfiff vorm Anpfiff: Das DFB-Pokal-Viertelfinale zwischen Drittligist Sportfreunde Lotte und Borussia Dortmund muss kurzfristig abgesagt werden. Starke Schneefälle machen den Platz unbespielbar. Schon am Wochenende konnte in Lotte nicht gespielt werden.

Wegen starken Schneefalls ist das für 20.45 Uhr angesetzte Viertelfinalspiel im DFB-Pokal zwischen Fußball-Drittligist Sportfreunde Lotte und Bundesligist Borussia Dortmund rund 40 Minuten vor dem geplanten Anpfiff abgesagt worden.

"Diese Entscheidung hat das Schiedsrichterteam um Felix Brych in Absprache mit beiden Vereinen getroffen", sagte DFB-Vertreter Stephan Eiermann. Ein Nachholtermin stehe noch nicht fest, werde aber schnellstmöglich kommuniziert. Beide Vereine bestreiten ihre nächsten Ligaspiele am Samstag.

Am Dienstagabend sahen die Verantwortlichen im Frimo Stadion eine regelgerechte Austragung und die Sicherheit aller Anwesenden nicht gewährleistet. "Ich konnte die Gesundheit der Spieler nicht garantieren. Der Platz ist durchgeweicht, die Spieler hatten keinen sicheren Stand. Der Schneeschauer eine Stunde vor dem Spiel war heftig. Nach zehn bis 15 Minuten wäre der Platz umgepflügt gewesen. Beide Vereine haben meine Entscheidung voll mitgetragen", sagte Brych in der ARD.

Bereits Stunden vor dem Spiel hatte starker Schneefall eingesetzt. Die Linien des sichtlich holprigen Rasens wurden zunächst rot eingefärbt, ehe die Bemühungen schließlich eingestellt wurden. Erst um 20.13 Uhr, rund zehn Minuten nach der offiziellen Absage durch den Deutschen Fußball-Bund (DFB), wurden auch die Zuschauer über die Absage über die Leinwand und den Stadionsprecher informiert.

Der Rasen in dem 10.059 Zuschauer fassenden Frimo Stadion war schon vor den Schnee- und Regenfällen stark beschädigt. Bereits am Wochenende war das Ligaspiel gegen den Chemnitzer FC wegen der Witterungs- und Platzverhältnisse in Lotte ausgefallen.

Quelle: n-tv.de