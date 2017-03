Sport

Slowakei und Schottland siegen: Polen und England sind voll auf WM-Kurs

Montenegro und Litauen sind auf dem Papier nicht unbedingt die stärksten Gegner - und stellen für Polen respektive England in der WM-Qualifikation schlussendlich auch kein Problem dar. Einzig der Spieler eines deutschen Zweitligisten macht auf sich aufmerksam.

Dank des Dortmunders Lukasz Piszczek ist Polens Fußball-Nationalmannschaft weiter auf dem besten Weg Richtung Russland, ebenso wie England ohne seinen Kapitän Wayne Rooney. Mit seinem Tor in der Schlussphase (82.) führte BVB-Verteidiger Piszczek sein Team zum 2:1 (1:0) in Montenegro. Mit 13 Punkten liegt Polen in der Qualifikationsgruppe E damit souverän vorne. Auch die Three Lions können bereits für die WM 2018 planen. Vier Tage nach dem unglücklichen 0:1 im Freundschaftsspiel bei Weltmeister Deutschland setzten sie sich gegen Litauen mit 2:0 (1:0) durch. Mit ebenfalls 13 Zählern sind sie Tabellenführer der Gruppe F - auch ohne ihren nicht berücksichtigten Routinier Rooney. Die Slowakei folgt nach dem 3:1 (2:1) auf Malta mit vier Zählern Rückstand auf dem zweiten Platz. Slowenien verlor 0:1 (0:0) in Schottland und rutschte auf den dritten Rang ab.

Jermain Defoe (21.) und Jamie Vardy (66.) erzielten die Tore im Londoner Wembleystadion. Torhüter Joe Hart ersetzte Routinier Wayne Rooney, der von Trainer Gareth Southgate nicht berücksichtigt worden war, als Kapitän. Vladimir Weiss (2.), Jan Gregus (41.) und Adam Nemec (84.) trafen für die Slowakei. Den schottischen Siegtreffer markierte Chris Martin (88.).

Nordirland erster Verfolger Deutschlands

Lewandowski brachte Polen per Freistoß in Führung (40.), Stefan Mugosa vom Zweitligisten Karlsruher SC glich nach der Pause aus (63.). Mann des Abends war dennoch der Bayern-Stürmer. Dem 28-Jährigen fehlen nach seinem 43. Länderspieltor nur noch fünf Treffer bis zu Polens Rekordschütze Wlodzimierz Lubanski. Zudem traf er als erster Spieler seines Landes in sechs Pflichtspielen in Folge.

Trainer Christoph Daum kam indes mit Rumänien gegen Dänemark nicht über ein 0:0 hinaus. Mit dem Bundesliga-Trio Jannik Vestergaard, Andreas Christensen (beide Borussia Mönchengladbach) und Thomas Delaney (Werder Bremen) in der Startelf verpassten die Dänen den möglichen Sprung auf Rang zwei. Rumänien bleibt mit sechs Punkten Vierter vor Armenien (6), das gegen Schlusslicht Kasachstan (2) mit 2:0 (0:0) die Oberhand behielt. EM-Achtelfinalist Nordirland ist erster Verfolger der deutschen Weltmeister. Die Briten setzen sich mit 2:0 (2:0) gegen Norwegen durch und liegen in der Gruppe C weiter fünf Punkte hinter Titelverteidiger Deutschland.

Quelle: n-tv.de