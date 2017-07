Sport

Spaniens Fußballboss im Visier: Polizei nimmt Top-Funktionär Villar fest

Der spanische Fußballverband erlebt ein Erdbeben. Polizisten durchsuchen Büros und Wohnungen in mehreren Städten. Sie nehmen zehn Funktionäre fest - darunter Verbandspräsident Ángel María Villar. Ihm wird Korruption und Unterschlagung vorgeworfen.

Die spanische Polizei hat bei ihren Anitkorruptionsermittlungen hochrangige Amtsträger des spanischen Fußballverbandes RFEF festgenommen, darunter auch Präsident Ángel María Villar, der seit 29 Jahren im Amt ist und zudem Mitglied der Exekutivkomitees des europäischen Dachverbands Uefa und des Weltverbandes Fifa ist. Wie "El País" berichtet, handelt es sich um eine großangelegte Aktion unter Führung der Generalstaatsanwaltschaft mit Festnahmen, Durchsuchungen und Razzien in mehreren Städten.

Fifa hält sich bedeckt Nach der Festnahme des Fifa-Vizepräsidenten Ángel María Villar will der Fußball-Weltverband abwarten. Es handle sich um "interne Angelegenheiten" des spanischen Verbands, teilte ein Fifa-Sprecher mit und verwies für weitere Nachfragen an den Nationalverband RFEF.

Dem Verbandspräsidenten wird vorgeworfen, sich persönlich an Mitteln des Verbandes bereichert zu haben. Villar stehe außerdem unter Verdacht, Regionalpräsidenten bestochen zu haben, um sich ihre Gefolgschaft zu sichern. Gegen Villar werde unter anderem wegen Korruption, Fälschung und Unterschlagung ermittelt, hieß es. Insgesamt sollen mindestens zehn Personen festgenommen sein, heißt es in "El País". Darunter sei auch Villars Sohn Gorka - Ex-Generalsekretär des südamerikanischen Verbandes Conmebol, teilte das Innenministerium mit. Es habe Durchsuchungen in der Zentrale sowie in Regionalvertretungen des Fußballverbandes, in Privatwohnungen und in mit den Personen verbundenen Unternehmen gegeben. Bei den Ermittlungen spiele Teneriffa eine wichtige Rolle.

Strippenzieher im internationalen Fußball

Villar sitzt seit 19 Jahren in der Regierung des Weltverbands Fifa, die inzwischen als Rat firmiert, und seit 1992 im Exekutivkomitee der Uefa. Im November 2015 hatte die Fifa-Ethikkommission Ángel María Villar zu einer Strafe von 25.000 Schweizer Franken verurteilt, nachdem er im Aufklärungsprozess um die umstrittenen WM-Vergabe 2018 nach Russland und 2022 an Katar nicht kooperiert haben soll.

Villar ist neben dem Ägypter Hany Abo Rida inzwischen das einzige verbliebene Mitglied der damaligen Fifa-Exekutive, die im Dezember 2010 über die beiden WM-Gastgeber abstimmte. Lange galt Villar als großer Strippenzieher im internationalen Fußball, blieb aber meist im Hintergrund. Über sein Netzwerk nahm der Jurist großen Einfluss auf wegweisende Entscheidungen in der Fifa und der Uefa. Jahrelange gehörte er zu den mächtigsten und einflussreichsten Fußballfunktionären. Nachdem das Imperium von Ex-Fifa-Präsidenten Joseph Blatter zusammenbrach und auch Uefa-Boss Michel Platini suspendiert wurde, sank auch Villars Stern. Der Iberer ist ehemaliger Profi von Athletic Bilbao und spanischer Ex-Nationalspieler.

Quelle: n-tv.de