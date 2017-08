Sport

"H****sohn"-Schmähgesang : Polizisten verhöhnen Fußballprofi Werner

Beim Bundesligaauftakt gegen Schalke 04 wird Timo Werner mit Pfiffen, Schmähgesängen und geschwärztem Spielerfoto empfangen. Jetzt sorgt ein Pöbelvideo der hessischen Bereitschaftspolizei für Schlagzeilen.

Mit seiner Schwalbe gegen Schalke 04 hat sich Timo Werner in der vergangenen Saison bei vielen Fußball-Fans unbeliebt gemacht. Fast neun Monate später scheint der Unmut gegen den Nationalspieler immer noch nicht abgeklungen zu sein. Jetzt macht ein Video die Runde, auf dem der Profi von RB Leipzig von mehreren Polizisten verhöhnt wird.

In dem 30-Sekunden-Clip ist zu sehen, wie einer der uniformierten und mit einer Waffe ausgestatteten Beamten in einem Umkleideraum ein Trikot des Leipzigers aus dem Spind zieht. Dann fangen die Männer gemeinsam an zu singen. In dem Schmäh-Gesang beleidigen sie den Nationalstürmer als "H****sohn". Danach spuckt einer der beiden angeblichen Polizisten auf Werners Trikot.

Bei RB Leipzig hoffte man zunächst noch auf Trittbrettfahrer. "Wir verurteilen das Verhalten. Hoffen wir mal, dass es nur Hobbypolizisten und nicht Beamte im Dienst waren." Inzwischen wurde die Echtheit des Clips so gut wie bestätigt. Ein Polizeisprecher bestätigte mehreren Medien gegenüber, dass es sich bei den Polizisten im Clip "wohl um echte Polizeibeamte der hessischen Bereitschaftspolizei handelt". Da es Zugangskontrollen zu den Liegenschaften gebe, sei es "nicht vorstellbar, dass es Schauspieler sind", sagte der Sprecher gegenüber "Spiegel online".

Man werde den Vorgang einer dienstaufsichtsrechtlichen Untersuchung unterziehen und habe die Behördenleitung informiert. Die Identität der Kollegen sei noch nicht klar. Details würden zurzeit ermittelt.

Mallorca-Sänger Ikke Hüftgold komponierte "Imo Erner Urensohn", er hatte den Text auf den Song "Heaven Is A Place On Earth" von Belinda Carlisle gedichtet. Seither grölen ihn zahlreiche betrunkene Insel-Touristen - und auch Fans in deutschen Stadien. Allerdings behauptet Hüftgold nicht, dass Werner ein H****sohn ist. Vielmehr macht er sich über partywütige Leute lustig, die - wie der Stürmer - auch "ab und zu umfallen".

Quelle: n-tv.de