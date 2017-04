Sport

Ingolstadt kämpft sich ran: RB Leipzig müht sich, Pleite für Wolfsburg

Der FC Ingolstadt hat den Kampf um den Klassenerhalt noch längst nicht aufgegeben und robbt sich beim FC Augsburg nah an den Relegationsrang heran. RB Leipzig verteidigt indes mit Mühe den zweiten Platz, Wolfsburg wird daheim geerdet und Bayer atmet auf.

VfL Wolfsburg - SC Freiburg 0:1 (0:0)

Keine Gomez-Tore, keine Punkte: Der VfL Wolfsburg schwebt in der Fußball-Bundesliga wieder in akuter Abstiegsgefahr. Die Wölfe kassierten im fünften Spiel unter Trainer Andries Jonker die erste Niederlage und stecken nach dem 0:1 (0:0) gegen den SC Freiburg und dem abrupten Ende des Tor-"Märchens" von Mario Gomez ganz tief im Tabellenkeller fest. Die Freiburger dürfen nach dem Dreier unterdessen vom Europacup träumen. Das Team von Coach Christian Streich kletterte durch den späten Treffer von Florian Niederlechner (78.) auf Platz sieben, der am Ende für die Europa League reichen könnte. "Wir hatten genug Chancen, das Spiel für uns zu entscheiden und müssen uns an die eigene Nase fassen", sagte VfL-Verteidiger Robin Knoche: "Das Ergebnis macht unsere Lage nicht gerade besser." Wolfsburg zeigte zwar zunächst eine engagierte Leistung, vergab dabei aber zu viele Chancen. Vor allem "Serientäter" Gomez agierte vor dem Tor diesmal glücklos und verpasste sein 13. Saisontor trotz guter Möglichkeiten mehrfach. Der Nationalspieler hatte zuvor in allen vier Spielen unter Jonker getroffen und in dieser Zeit alle sechs Wolfsburger Tore erzielt.

FC Augsburg - FC Ingolstadt 2:3 (0:2)

Der FC Augsburg hat dem FC Ingolstadt im Abstiegskampf wieder Leben eingehaucht und muss nach einem lange Zeit schwachen Auftritt im Keller-Derby selbst mehr denn je bangen. Die erst in der Schlussphase präsenten Schwaben unterlagen den willensstarken Schanzern im Nachbarschaftsduell 2:3 (0:2). Damit hat Augsburg, das Relegationsplatz 16 belegt, nur noch vier Punkte Vorsprung auf den Tabellen-Vorletzten Ingolstadt. "Es tut weh. Nicht nur Niederlage, auch die Art. Es ist schwer zu erklären, jeder wusste worum es geht", sagte FCA-Profi Martin Hinteregger. Sonny Kittel (24.) und Almog Cohen (35., 67.) mit seinen Saisontoren Nummer fünf und sechs nutzten haarsträubende Augsburger Fehler zu Toren und sicherten den zweiten Ingolstädter Sieg hintereinander. Der FCA, für den Kapitän Paul Verhaegh nach einem von Roger verursachten Foulelfmeter (76.) sowie Halil Altintop (81.) spät verkürzten, wartet seit fünf Spielen auf einen Dreier.

FSV Mainz 05 - RB Leipzig 2:3 (0:0)

Eine Halbzeit lang taten sich die Leipziger schwer in Mainz. Bei einem Freistoß von Jean-Philippe Gbamin (7. Minute) konnte RB-Keeper Peter Gulacsi mit den Fingerspitzen einen Rückstand verhindern. Nach dem Wechsel setzte sich der Tabellenzweite dann aber mit großer Effektivität durch. Marcel Sabitzer (48.) und Timo Werner (52.) brachten RB mit 2:0 in Führung. Der zwei Wochen nach seinem Muskelfaserriss kurz vor der Pause eingewechselte Neu-Nationalspieler Werner erzielte sein Saisontor Nummer 15. Der Spanier Jairo (69./Foulelefmeter) und Yoshinori Muto (90.+1) verkürzten zwar zweimal, doch Naby Keitas (81.) Tor zum 3:1 reichte zum Sieg.

Borussia Mönchengladbach - Hertha BSC Berlin 1:0 (1:0)

Mit dem ersten Sieg seit fünf Pflichtspielen hat Borussia Mönchengladbach den Anschluss an die internationalen Startplätze hergestellt und Hertha BSC die siebte Auswärtspleite in Serie zugefügt. Die Gladbacher gewannen gegen die Berliner mit 1:0 (1:0) und schoben sich in die obere Tabellenhälfte vor. Die seit drei Spielen sieglosen Gäste müssen nun sogar um einen Europapokalplatz bangen. Die Gladbacher setzten die stark ersatzgeschwächte Berliner Elf von Beginn an unter Druck. Vor 44.347 Zuschauern im Borussia-Park erzielte der Slowake Laszlo Benés (16.) den Treffer für sein Team. Nach einem Pass von Lars Stindl erzielte Benés mit einem 20-Meter-Schuss ins rechte Eck seinen ersten Treffer und ist damit der 200. Torschütze in der Bundesligageschichte von Borussia Mönchengladbach. Die Berliner erspielten sich dennoch einige Gelegenheiten und beschäftigten Borussias Abwehrreihe immer wieder.

SV Darmstadt - Bayer Leverkusen 0:2 (0:1)

Vier Wochen nach seinem Amtsantritt in Leverkusen hat Trainer Tayfun Korkut mit Bayer endlich den ersten Sieg geschafft. Beim 2:0 (1:0) Auswärtserfolg gegen das abgeschlagene Schlusslicht Darmstadt 98 gelang den Rheinländer der ersehnte Befreiungsschlag. Die Fußball-Nationalspieler Julian Brandt (15.) und Kevin Volland (56.) erlösten ihren schon in der Kritik stehenden neuen Coach vom Verlierer-Image. Die sonst so heimstarken Lilien kämpften vor 16.200 Zuschauern im Böllenfalltor-Stadion zwar aufopferungsvoll, waren letzten Endes aber chancenlos. Der Abstieg für das Team von Trainer Torsten Frings rückt damit immer näher. Die seit fünf Spielen sieglosen Gäste übernahmen frühzeitig die Kontrolle und wurde schon nach einer Viertelstunde belohnt. Nach einer tollen Kombination über Karim Bellarabi und Kevin Volland lauerte Brandt am Elfmeterpunkt und überwand Darmstadt-Keeper Michael Esser mit einem Flachschuss. Die Darmstädter dagegen hatten Pech, dass ein Freistoß von Mario Vrancic (41.) an die Latte ging. Nach der Pause gelang Volland mit einem Drehschuss sein fünftes Saison-Tor. Danach kontrollierte Bayer das Spiel.

Bundesliga 1. Spieltag 2. Spieltag 3. Spieltag 4. Spieltag 5. Spieltag 6. Spieltag 7. Spieltag 8. Spieltag 9. Spieltag 10. Spieltag 11. Spieltag 12. Spieltag 13. Spieltag 14. Spieltag 15. Spieltag 16. Spieltag 17. Spieltag 18. Spieltag 19. Spieltag 20. Spieltag 21. Spieltag 22. Spieltag 23. Spieltag 24. Spieltag 25. Spieltag 26. Spieltag 27. Spieltag 28. Spieltag 29. Spieltag 30. Spieltag 31. Spieltag 32. Spieltag 33. Spieltag 34. Spieltag Fr., 07. Apr. 20:30 Uhr Eintracht Frankfurt -:- Werder Bremen Sa., 08. Apr. 15:30 Uhr 1. FC Köln -:- Borussia M'gladbach FC Schalke -:- VfL Wolfsburg Hamburger SV -:- 1899 Hoffenheim RB Leipzig -:- Bayer Leverkusen SC Freiburg -:- FSV Mainz Sa., 08. Apr. 18:30 Uhr Bayern München -:- Borussia Dortmund So., 09. Apr. 15:30 Uhr Hertha BSC -:- FC Augsburg So., 09. Apr. 17:30 Uhr FC Ingolstadt -:- SV Darmstadt « zurück vorwärts » Tabelle

Heimtabelle

Auswärtstabelle Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 27 20 5 2 67:14 53 65 2. RB Leipzig 27 17 4 6 50:30 20 55 3. 1899 Hoffenheim 27 13 12 2 50:26 24 51 4. Borussia Dortmund 27 14 8 5 58:28 30 50 5. 1. FC Köln 27 10 10 7 39:31 8 40 6. Hertha BSC 27 12 4 11 35:34 1 40 7. SC Freiburg 27 11 5 11 35:47 -12 38 8. Eintracht Frankfurt 27 10 7 10 26:28 -2 37 9. Borussia M'gladbach 27 10 6 11 31:34 -3 36 10. Bayer Leverkusen 27 10 5 12 42:43 -1 35 11. Werder Bremen 27 10 5 12 42:46 -4 35 12. FC Schalke 27 9 7 11 33:31 2 34 13. VfL Wolfsburg 27 8 6 13 26:38 -12 30 14. Hamburger SV 27 8 6 13 26:50 -24 30 15. FSV Mainz 27 8 5 14 36:46 -10 29 16. FC Augsburg 27 7 8 12 26:43 -17 29 17. FC Ingolstadt 27 7 4 16 28:45 -17 25 18. SV Darmstadt 27 4 3 20 17:53 -36 15 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 13 10 3 0 44:5 39 33 2. Borussia Dortmund 13 10 3 0 32:7 25 33 3. 1899 Hoffenheim 14 9 5 0 29:11 18 32 4. RB Leipzig 13 10 1 2 26:11 15 31 5. Hertha BSC 13 10 1 2 22:9 13 31 6. 1. FC Köln 13 7 5 1 20:10 10 26 7. FC Schalke 14 7 3 4 23:12 11 24 8. Borussia M'gladbach 14 7 3 4 21:12 9 24 9. Eintracht Frankfurt 13 6 5 2 17:11 6 23 10. SC Freiburg 13 7 1 5 17:22 -5 22 11. Hamburger SV 13 6 3 4 16:21 -5 21 12. Werder Bremen 14 6 1 7 21:18 3 19 13. Bayer Leverkusen 14 5 4 5 24:22 2 19 13. FSV Mainz 14 5 4 5 24:22 2 19 15. SV Darmstadt 14 4 3 7 13:22 -9 15 16. VfL Wolfsburg 14 4 2 8 11:18 -7 14 17. FC Augsburg 14 3 5 6 15:23 -8 14 18. FC Ingolstadt 13 3 3 7 14:22 -8 12 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 14 10 2 2 23:9 14 32 2. RB Leipzig 14 7 3 4 24:19 5 24 3. 1899 Hoffenheim 13 4 7 2 21:15 6 19 4. Borussia Dortmund 14 4 5 5 26:21 5 17 5. Bayer Leverkusen 13 5 1 7 18:21 -3 16 6. VfL Wolfsburg 13 4 4 5 15:20 -5 16 7. Werder Bremen 13 4 4 5 21:28 -7 16 8. SC Freiburg 14 4 4 6 18:25 -7 16 9. FC Augsburg 13 4 3 6 11:20 -9 15 10. 1. FC Köln 14 3 5 6 19:21 -2 14 11. Eintracht Frankfurt 14 4 2 8 9:17 -8 14 12. FC Ingolstadt 14 4 1 9 14:23 -9 13 13. Borussia M'gladbach 13 3 3 7 10:22 -12 12 14. FC Schalke 13 2 4 7 10:19 -9 10 15. FSV Mainz 13 3 1 9 12:24 -12 10 16. Hertha BSC 14 2 3 9 13:25 -12 9 17. Hamburger SV 14 2 3 9 10:29 -19 9 18. SV Darmstadt 13 0 0 13 4:31 -27 0

Quelle: n-tv.de