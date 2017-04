Sport

26. Spieltag im Überblick: RB beendet Ergebnis-Krise, Bremen kantert

Der FC Bayern zerlegt im bayrischen Derby den FC Augsburg - und macht dabei Thomas Müller glücklich. Im Revierderby beim FC Schalke ist der BVB mit dem Schiedsrichter im Bunde. Im Breisgau laufen die Bremer richtig heiß, in Sachsen die Leipziger.

FC Bayern München - FC Augsburg 6:0 (2:0)

Der FC Bayern München bleibt dank Robert Lewandowski klar auf Meisterkurs. Der Rekordmeister kam im Derby gegen einen völlig überforderten FC Augsburg zu einem glanzvollen 6:0 (2:0) und unterstrich mit einer blendenden Leistung am 26. Spieltag der Fußball-Bundesliga seine Ambitionen. Auf das Team von Trainer Carlo Ancelotti warten nun bis Ende April noch acht Pflichtspiele inklusive des Pokal-Halbfinals gegen Borussia Dortmund und der beiden Champions-League-Viertelfinalkracher gegen Real Madrid - am Dienstag steht aber erst einmal das Gastspiel bei 1899 Hoffenheim auf dem Programm. Während die Bayern nach dem fünften Ligasieg in Serie (21:0 Tore) weiter beruhigende 13 Punkte Vorsprung auf Leipzig haben, gerät der FCA im Abstiegskampf immer mehr unter Druck. Die Mannschaft von Manuel Baum, die am Mittwoch zum Kellerduell nach Ingolstadt muss, hat aus den vergangenen sieben Spiele nur magere fünf Punkte (ein Sieg, drei Remis) geholt. Torjäger Lewandowski brachte die Bayern in der 17. Minute in Führung. Das 22. Saisontor des Polen und das 100. Pflichtspieltor der Münchner in dieser Saison bereitete Thiago klasse vor. Beim 2:0 von Thomas Müller (36.) gab Lewandowski dann die Vorlage. Müller scheint seine Torflaute so langsam zu überwinden. In der 55. Minute war es dann erneut Lewandowski, der eiskalt zuschlug. Thiago erzielte das 4:0 (61.) - Passgeber mit der Hacke (!) war Lewandowski, der auch das 5:0 erzielte (79.). Müller besorgte kurz darauf das 6:0. Der FCA war diesmal nur ein Spielball für die glänzend aufgelegten Münchner.

FC Schalke 04 - Borussia Dortmund 1:1 (0:0)

Zu früh gefreut: Pierre-Emerick Aubameyang feierte als "Maskenmann" sein fünftes Revierderby-Tor, am Ende musste sich Borussia Dortmund aber mit einem 1:1 (0:0) beim Erzrivalen Schalke 04 zufrieden geben. Derby-Debütant Thilo Kehrer bewahrte die Königsblauen mit seinem Treffer in der 77. Minute vor einer Heimpleite in der 172. Auflage des Ruhrpott-Klassikers. Mit seinem 24. Saisontreffer hatte Aubameyang den BVB in Führung gebracht (53.). Danach zog der 27-Jährige eine schwarz-rote Maske über. Zuvor hatte er schon zweimal als "Batman" Derbysiege gefeiert. In der Nachspielzeit forderten die Schalker vehement Elfmeter - nach einem klaren Handspiel (wenn auch unabsichtlich) von BVB-Verteidiger Marc Bartra. S04-Coach Markus Weinzierl wurde daraufhin auf die Tribüne geschickt. Aubameyang profitierte bei seinem Treffer von einer sehenswerten Kombination: Der starke Ousmane Dembélé spielte Shinji Kagawa frei, der den Ball auf den Torjäger querlegte. Sekunden vorher hatten die Schalker ihre beste Chance zur Führung vergeben: Nach einer Hereingabe von Leon Goretzka übersah Guido Burgstaller den von hinten anstürmenden Nabil Bentaleb und scheiterte stattdessen mit einem schwachen Schuss aus der Drehung an BVB-Keeper Roman Bürki. Beim Ausgleich leistete Goretzka die Vorarbeit, als der den Ball mit der Sohle nach hinten auf Kehrer ablegte.

RB Leipzig - SV Darmstadt 4:0 (1:0)

Dank des von einem Kreislaufkollaps wiedergenesenen Naby Keita hat Aufsteiger RB Leipzig seine Schwächephase beendet. Das Team von Trainer Ralph Hasenhüttl gewann nach zuletzt zwei Niederlagen in Serie gegen den Tabellenletzten SV Darmstadt 98 mit 4:0 (1:0) - der 22-jährige Keita überzeugte bei seiner Rückkehr gleich mit zwei Toren und einer insgesamt starken Leistung. Leipzig hat als Zweiter mit 52 Punkten im Rennen um die Champions League weiterhin die beste Ausgangsposition. Keita traf für die Leipziger bereits in der 12. Minute. Emil Forsberg (67.) und Willi Orban (79.) erhöhten anschließend, ehe Keita (80.) seine starke Leistung krönte.

Hamburger SV - 1. FC Köln 2:1 (1:1)

Der abstiegsgefährdete Hamburger SV hat das Überraschungsteam des 1. FC Köln mit einem Last-Minute-Sieg vorerst ausgebremst. Die Hanseaten knüpften beim 2:1 (1:1) an ihre starke Form der Vorwochen an und fuhren den sechsten Dreier aus den vergangenen sieben Heimspielen ein. Lewis Holtby (90.+1) traf zum Sieg für die Norddeutschen. Mit 30 Punkten auf dem Konto verließ der HSV den Relegationsrang - doch die Situation bleibt höchst brisant. Schon in der 13. Spielminute traf Nicolai Müller aus kurzer Distanz zur Führung - es war der 2900. Bundesligatreffer des HSV. Vor dem Linksschuss hatte sich Stürmer Bobby Wood geschickt durchgetankt und damit den Weg zum Treffer bereitet. Nur zwölf Minuten später antwortete Köln durch Milos Jojic (25.). Der Serbe traf per Kopfball nach Flanke von Christian Clemens.

SC Freiburg - Werder Bremen 2:5 (0:2)

Werder Bremen hat seine Erfolgsserie fortgesetzt und darf mehr denn je auf den Klassenerhalt hoffen. Die Hanseaten setzten sich 5:2 (2:0) bei Aufsteiger SC Freiburg durch. Die Bremer sind seit mittlerweile sechs Partien ungeschlagen und holten in dieser Zeit 16 der 18 möglichen Punkte. Der frühere Freiburger Max Kruse (21.), Fin Bartels (71.) und der Däne Thomas Delaney mit seinem ersten Bundesliga-Dreierpack (45.+2, 47., 86.) trafen für die Bremer, die zuletzt vor über zwei Jahren eine derartige Serie hingelegt hatten. Die Freiburger mussten dagegen nach drei Spielen ohne Niederlage wieder eine Pleite hinnehmen. Daran änderten auch die Tore des Ex-Bremers Nils Petersen (64.) sowie von Vincenzo Grifo (77.) nichts.

Bundesliga 1. Spieltag 2. Spieltag 3. Spieltag 4. Spieltag 5. Spieltag 6. Spieltag 7. Spieltag 8. Spieltag 9. Spieltag 10. Spieltag 11. Spieltag 12. Spieltag 13. Spieltag 14. Spieltag 15. Spieltag 16. Spieltag 17. Spieltag 18. Spieltag 19. Spieltag 20. Spieltag 21. Spieltag 22. Spieltag 23. Spieltag 24. Spieltag 25. Spieltag 26. Spieltag 27. Spieltag 28. Spieltag 29. Spieltag 30. Spieltag 31. Spieltag 32. Spieltag 33. Spieltag 34. Spieltag Fr., 31. Mär. 20:30 Uhr Hertha BSC 1:3 (1:1) 1899 Hoffenheim Spielbericht Sa., 01. Apr. 15:30 Uhr Bayern München 6:0 (2:0) FC Augsburg Spielbericht FC Schalke 1:1 (0:0) Borussia Dortmund Spielbericht Hamburger SV 2:1 (1:1) 1. FC Köln Spielbericht RB Leipzig 4:0 (1:0) SV Darmstadt Spielbericht SC Freiburg 2:5 (0:2) Werder Bremen Spielbericht Sa., 01. Apr. 18:30 Uhr Eintracht Frankfurt 0:0 (0:0) Borussia M'gladbach Spielbericht So., 02. Apr. 15:30 Uhr FC Ingolstadt -:- FSV Mainz So., 02. Apr. 17:30 Uhr Bayer Leverkusen -:- VfL Wolfsburg « zurück vorwärts » Tabelle

Heimtabelle

Auswärtstabelle Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 26 20 5 1 67:13 54 65 2. RB Leipzig 26 16 4 6 47:28 19 52 3. 1899 Hoffenheim 26 12 12 2 49:26 23 48 4. Borussia Dortmund 26 13 8 5 55:28 27 47 5. Hertha BSC 26 12 4 10 35:33 2 40 6. 1. FC Köln 26 9 10 7 38:31 7 37 7. Eintracht Frankfurt 26 10 7 9 26:27 -1 37 8. SC Freiburg 26 10 5 11 34:47 -13 35 9. FC Schalke 26 9 7 10 33:28 5 34 10. Borussia M'gladbach 26 9 6 11 30:34 -4 33 11. Werder Bremen 26 9 5 12 39:46 -7 32 12. Bayer Leverkusen 25 9 4 12 37:40 -3 31 13. Hamburger SV 26 8 6 12 26:47 -21 30 14. FSV Mainz 25 8 5 12 33:41 -8 29 15. VfL Wolfsburg 25 8 5 12 23:34 -11 29 16. FC Augsburg 26 7 8 11 24:40 -16 29 17. FC Ingolstadt 25 5 4 16 23:42 -19 19 18. SV Darmstadt 26 4 3 19 17:51 -34 15 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 13 10 3 0 44:5 39 33 2. RB Leipzig 13 10 1 2 26:11 15 31 3. Hertha BSC 13 10 1 2 22:9 13 31 4. Borussia Dortmund 12 9 3 0 29:7 22 30 5. 1899 Hoffenheim 13 8 5 0 28:11 17 29 6. FC Schalke 14 7 3 4 23:12 11 24 7. 1. FC Köln 12 6 5 1 19:10 9 23 8. Eintracht Frankfurt 13 6 5 2 17:11 6 23 9. SC Freiburg 13 7 1 5 17:22 -5 22 10. Borussia M'gladbach 13 6 3 4 20:12 8 21 11. Hamburger SV 13 6 3 4 16:21 -5 21 12. FSV Mainz 13 5 4 4 22:19 3 19 13. Bayer Leverkusen 13 5 3 5 21:19 2 18 14. Werder Bremen 13 5 1 7 18:18 0 16 15. SV Darmstadt 13 4 3 6 13:20 -7 15 16. VfL Wolfsburg 13 4 2 7 11:17 -6 14 17. FC Augsburg 13 3 5 5 13:20 -7 14 18. FC Ingolstadt 12 2 3 7 12:21 -9 9 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 13 10 2 1 23:8 15 32 2. RB Leipzig 13 6 3 4 21:17 4 21 3. 1899 Hoffenheim 13 4 7 2 21:15 6 19 4. Borussia Dortmund 14 4 5 5 26:21 5 17 5. Werder Bremen 13 4 4 5 21:28 -7 16 6. VfL Wolfsburg 12 4 3 5 12:17 -5 15 7. FC Augsburg 13 4 3 6 11:20 -9 15 8. 1. FC Köln 14 3 5 6 19:21 -2 14 9. Eintracht Frankfurt 13 4 2 7 9:16 -7 14 10. Bayer Leverkusen 12 4 1 7 16:21 -5 13 11. SC Freiburg 13 3 4 6 17:25 -8 13 12. Borussia M'gladbach 13 3 3 7 10:22 -12 12 13. FC Schalke 12 2 4 6 10:16 -6 10 14. FC Ingolstadt 13 3 1 9 11:21 -10 10 15. FSV Mainz 12 3 1 8 11:22 -11 10 16. Hertha BSC 13 2 3 8 13:24 -11 9 17. Hamburger SV 13 2 3 8 10:26 -16 9 18. SV Darmstadt 13 0 0 13 4:31 -27 0

Quelle: n-tv.de