Sport

Kroos & Kollegen im Viertelfinale: Real löst Barça als Rekordhalter ab

Dank eines fulminanten Endspurts stellen die Fußballer von Real Madrid einen Rekord auf. Das Remis gegen den FC Sevilla ist das 40. Spiel hintereinander ohne Niederlage. Ach ja: Im Viertelfinale der Copa del Rey stehen die Königlichen um Toni Kroos auch.

Real Madrid hat einen Rekord im spanischen Profi-Fußball aufgestellt und ist mit Toni Kroos und ohne Superstar Cristiano Ronaldo ins Pokal-Viertelfinale eingezogen. Die Königlichen blieben beim 3:3 gegen den FC Sevilla zum 40. Mal nacheinander in einem Pflichtspiel ungeschlagen. Das schaffte zuvor noch kein Klub in Spanien. Zuvor hatte Erzrivale FC Barcelona in der vergangenen Saison die Bestmarke für die meisten Pflichtspiele ohne Niederlage gehalten: 30 Siege, neun Remis. Real hat zum bis dato letzten Mal am 6. April 2016 eine Partie verloren - mit 0:2 beim VfL Wolfsburg im Viertelfinale der Champions League. Seitdem gelangen den Madrilenen 30 Siege und zehn Unentschieden.

Trotz des deutlichen 3:0-Hinspielsiegs von Real zeigte Sevilla von Beginn an eine engagierte Leistung und lieferte im heimischen Stadion Ramón Sánchez Pizjuán einen großen Kampf. In der zehnten Minute sorgte Danilo per Eigentor für das 1:0 der Andalusier. Kurz nach der Halbzeit glich Marco Asensio nach einem Sololauf über 80 Meter für Madrid aus (48.), ehe Stevan Jovetic (53.) und Vicente Iborra (77.) die Gastgeber erneut in Führung schossen. Sergio Ramos per Foulelfmeter (83.) und Karim Benzema (90.) machten schließlich das Weiterkommen für Real endgültig perfekt. Der deutsche Weltmeister Kroos spielte die gesamten 90 Minuten.

Neben Real zogen auch Celta Vigo durch ein 2:1 (0:0) gegen den FC Valencia (Hinspiel: 4:1) und SD Eibar durch ein 0:0 gegen CA Osasuna (Hinspiel: 3:0) ins Viertelfinale ein. Die Qualifikation für die Runde der besten acht Teams hatten zuvor auch der FC Barcelona, Atletico Madrid, Deportivo Alaves, Real Sociedad San Sebastian und Zweitligist AD Alcoron geschafft. Bereits am Samstag treffen Europaliga-Sieger Sevilla, der in dieser Saison das Achtelfinale der Champions League erreicht hat und dort am 22. Februar und 14. März auf den englischen Meister Leicester City trifft, und der Champions-League-Sieger aus Madrid, der im Achtelfinale am 15. Februar und 7. März gegen den SSC Neapel spielt, am 18. Spieltag der spanischen Primera Division im selben Stadion erneut aufeinander.

Primera Division 1. Spieltag 2. Spieltag 3. Spieltag 4. Spieltag 5. Spieltag 6. Spieltag 7. Spieltag 8. Spieltag 9. Spieltag 10. Spieltag 11. Spieltag 12. Spieltag 13. Spieltag 14. Spieltag 15. Spieltag 16. Spieltag 17. Spieltag 18. Spieltag 19. Spieltag 20. Spieltag 21. Spieltag 22. Spieltag 23. Spieltag 24. Spieltag 25. Spieltag 26. Spieltag 27. Spieltag 28. Spieltag 29. Spieltag 30. Spieltag 31. Spieltag 32. Spieltag 33. Spieltag 34. Spieltag 35. Spieltag 36. Spieltag 37. Spieltag 38. Spieltag Sa., 14. Jan. 13:00 Uhr Leganes -:- Athletic Bilbao Sa., 14. Jan. 16:15 Uhr Barcelona -:- Las Palmas Sa., 14. Jan. 18:30 Uhr Atlético Madrid -:- Real Betis Sa., 14. Jan. 20:45 Uhr Coruna -:- Villarreal So., 15. Jan. 12:00 Uhr Valencia CF -:- Espanyol So., 15. Jan. 16:15 Uhr Celta de Vigo -:- Alaves So., 15. Jan. 18:30 Uhr Granada CF -:- Osasuna Gijon -:- Eibar So., 15. Jan. 20:45 Uhr Sevilla -:- Real Madrid Mo., 16. Jan. 20:45 Uhr Malaga -:- Real Sociedad « zurück vorwärts » Tabelle

Heimtabelle

Auswärtstabelle Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Real Madrid 16 12 4 0 45:14 31 40 2. Sevilla 17 11 3 3 36:21 15 36 3. Barcelona 17 10 5 2 42:17 25 35 4. Atlético Madrid 17 9 4 4 31:14 17 31 5. Villarreal 17 8 6 3 26:12 14 30 6. Real Sociedad 17 9 2 6 28:25 3 29 7. Athletic Bilbao 17 8 3 6 22:19 3 27 8. Las Palmas 17 6 6 5 27:24 3 24 9. Celta de Vigo 17 7 3 7 28:32 -4 24 10. Eibar 17 6 5 6 22:22 0 23 11. Espanyol 17 5 8 4 21:23 -2 23 12. Alaves 17 5 7 5 15:17 -2 22 13. Malaga 17 5 6 6 26:29 -3 21 14. Real Betis 17 6 3 8 20:29 -9 21 15. Coruna 17 4 5 8 23:28 -5 17 16. Leganes 17 4 4 9 13:29 -16 16 17. Valencia CF 16 3 4 9 24:32 -8 13 18. Gijon 17 3 3 11 17:34 -17 12 19. Granada CF 17 1 6 10 14:38 -24 9 20. Osasuna 17 1 5 11 16:37 -21 8 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Real Madrid 9 7 2 0 24:9 15 23 2. Sevilla 8 7 0 1 19:10 9 21 3. Villarreal 9 6 2 1 18:6 12 20 4. Athletic Bilbao 9 6 2 1 15:8 7 20 5. Las Palmas 9 5 4 0 17:8 9 19 6. Celta de Vigo 9 6 0 3 18:16 2 18 7. Atlético Madrid 8 5 2 1 19:7 12 17 8. Malaga 8 5 2 1 17:11 6 17 9. Eibar 9 5 2 2 12:8 4 17 10. Real Sociedad 9 5 2 2 15:12 3 17 11. Barcelona 8 4 3 1 18:7 11 15 12. Real Betis 9 4 3 2 12:12 0 15 13. Coruna 8 4 1 3 15:10 5 13 14. Espanyol 9 2 5 2 11:11 0 11 15. Alaves 8 2 4 2 7:8 -1 10 16. Gijon 8 3 1 4 11:17 -6 10 17. Granada CF 8 1 3 4 6:10 -4 6 18. Leganes 8 1 3 4 7:13 -6 6 19. Valencia CF 7 1 2 4 11:16 -5 5 20. Osasuna 9 0 3 6 7:18 -11 3 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Barcelona 9 6 2 1 24:10 14 20 2. Real Madrid 7 5 2 0 21:5 16 17 3. Sevilla 9 4 3 2 17:11 6 15 4. Atlético Madrid 9 4 2 3 12:7 5 14 5. Real Sociedad 8 4 0 4 13:13 0 12 6. Alaves 9 3 3 3 8:9 -1 12 7. Espanyol 8 3 3 2 10:12 -2 12 8. Villarreal 8 2 4 2 8:6 2 10 9. Leganes 9 3 1 5 6:16 -10 10 10. Valencia CF 9 2 2 5 13:16 -3 8 11. Athletic Bilbao 8 2 1 5 7:11 -4 7 12. Eibar 8 1 3 4 10:14 -4 6 13. Celta de Vigo 8 1 3 4 10:16 -6 6 14. Real Betis 8 2 0 6 8:17 -9 6 15. Las Palmas 8 1 2 5 10:16 -6 5 16. Osasuna 8 1 2 5 9:19 -10 5 17. Malaga 9 0 4 5 9:18 -9 4 18. Coruna 9 0 4 5 8:18 -10 4 19. Granada CF 9 0 3 6 8:28 -20 3 20. Gijon 9 0 2 7 6:17 -11 2

Quelle: n-tv.de