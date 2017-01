Sport

"Der-bisher-letzte-Madrid-Besieger": Real verliert ein Spiel, Wolfsburg den Titel

Von Stefan Giannakoulis

Wenn Real Madrid ein Fußballspiel verliert, ist das eine Meldung wert. Schließlich kommt das nicht oft vor. Wo wüssten sie das besser als beim VfL Wolfsburg? Schließlich war ihnen im April in der Champions League ein Coup gelungen.

Jetzt ist dieser Titel auch noch futsch: "Der-bisher-letzte-Real-Besieger" ist zwar nichts, was in der offiziellen Geschichtsschreibung der Uefa erwähnt worden wäre. Aber ein wenig stolz durften sie beim VfL Wolfsburg schon darauf sein, über neun lange Monate die Fußballmannschaft gewesen zu sein, die als einzige die Königlichen aus Madrid besiegt hatte.

Es begab sich am 6. April 2016, dass der VW-Klub im Viertelfinale der Champions League vor 26.400 Zuschauern im tatsächlich einmal ausverkauften Stadion am Mittellandkanal die Spanier mit 2:0 besiegte. Danach aber gab sich Real keine Blöße mehr. Beim Rückspiel in Madrid siegte das Starensemble um Cristiano Ronaldo mit 3:0, gewann dann auch Ende Mai in Mailand gegen den Stadtrivalen Atlético die Königsklasse und verzichtete nach der Pleite von Wolfsburg grundsätzlich darauf, zu verlieren - 40 Mal hintereinander.

30 Mal gewannen die Madrilenen, zehn Mal spielten sie unentschieden. Zuvor hatte der große Rivale, der FC Barcelona, die Bestmarke gehalten: 30 Siege, neun Remis. Nun aber, am 18. Spieltag der Primera Division, ist es passiert: Real verlor das Spitzenspiel beim FC Sevilla. Besagter Ronaldo hatte Madrid nach 66 Minuten per Foulelfmeter in Führung gebracht. Doch fünf Minuten vor dem Abpfiff unterlief Kapitän Sergio Ramos ein Eigentor, ehe Stevan Jovetic zum 2:1 traf.

Auch Barça nur zwei Zähler zurück

Trainer Zinedine Zidane sagte am Sonntagabend, dass ihn das in erster Linie für Wolfsburger leidtue. Nein, kleiner Scherz. In Wirklichkeit sagte Zidane vernünftigerweise, jeder bei Real Madrid habe gewusst, "dass dieser Lauf irgendwann einmal zu Ende geht". Und er sagte, dass man sich nun gleich wieder auf das nächste Spiel fokussieren wolle, "auch wenn die Enttäuschung im Moment tief sitzt". Wahrscheinlich auch, weil der Titelkampf nun wieder extrem spannend ist. Seine Mannschaft führt zwar immer noch die Tabelle an und hat ein Spiel weniger absolviert als die direkte Konkurrenz. Aber auf Platz zwei lauert nun mit nur einem Punkt Rückstand der FC Sevilla, und auch Barça liegt nur zwei Zähler zurück.

Da haben die Wolfsburger ganz andere Sorgen. In der Bundesliga sind die Abstiegsplätze gerade einmal drei Punkte entfernt. Der Coup gegen Real hat ihnen seinerzeit wenig Glück gebracht. Es war das letzte Aufbäumen einer Mannschaft, die längst keine mehr war und sich im Niedergang befand. Abwehrchef Naldo, der mittlerweile für den FC Schalke 04 spielt, hatte am späten Abend dieses 6. Aprils 2016 stolz getönt: "Wir haben gezeigt, dass wir eine Mannschaft sind. Wenn wir uns auf uns konzentrieren, können wir jeden Gegner schlagen." Und der deutsche Nationalspieler Julian Draxler, mittlerweile zu Paris St. Germain geflüchtet, brachte die Sache unfreiwillig auf den Punkt: "Wir mussten 100, 110 Prozent geben." Real Madrid sei schließlich ein Topteam mit großem Namen.

Genau das war das Wolfsburger Problem. Frei nach dem Motto: Sieh‘ an, in der Bundesliga lassen sich die Herren hängen und hecheln den Spitzenteams und den Ansprüchen ihres Klubs hinterher. Aber in der Königsklasse, auf der großen Bühne, da wollen sie sich dann doch zeigen. Ein letztes Mal, wie wir mittlerweile wissen. Danach ließ der VfL die Saison austrudeln und verpasste die Qualifikation für den Europapokal. Im Oktober feuerte der Klub seinen Trainer Dieter Hecking, im Dezember dann musste auch Manager Klaus Allofs gehen. Und jetzt ist der Titel "Der-bisher-letzte-Real-Besieger" auch noch weg.

Primera Division 1. Spieltag 2. Spieltag 3. Spieltag 4. Spieltag 5. Spieltag 6. Spieltag 7. Spieltag 8. Spieltag 9. Spieltag 10. Spieltag 11. Spieltag 12. Spieltag 13. Spieltag 14. Spieltag 15. Spieltag 16. Spieltag 17. Spieltag 18. Spieltag 19. Spieltag 20. Spieltag 21. Spieltag 22. Spieltag 23. Spieltag 24. Spieltag 25. Spieltag 26. Spieltag 27. Spieltag 28. Spieltag 29. Spieltag 30. Spieltag 31. Spieltag 32. Spieltag 33. Spieltag 34. Spieltag 35. Spieltag 36. Spieltag 37. Spieltag 38. Spieltag Sa., 14. Jan. 13:00 Uhr Leganes 0:0 (0:0) Athletic Bilbao Spielbericht Sa., 14. Jan. 16:15 Uhr Barcelona 5:0 (1:0) Las Palmas Spielbericht Sa., 14. Jan. 18:30 Uhr Atlético Madrid 1:0 (1:0) Real Betis Spielbericht Sa., 14. Jan. 20:45 Uhr Coruna 0:0 (0:0) Villarreal Spielbericht So., 15. Jan. 12:00 Uhr Valencia CF 2:1 (1:0) Espanyol Spielbericht So., 15. Jan. 16:15 Uhr Celta de Vigo 1:0 (0:0) Alaves Spielbericht So., 15. Jan. 18:30 Uhr Granada CF 1:1 (0:1) Osasuna Spielbericht Gijon 2:3 (1:3) Eibar Spielbericht So., 15. Jan. 20:45 Uhr Sevilla 2:1 (0:0) Real Madrid Spielbericht Mo., 16. Jan. 20:45 Uhr Malaga -:- Real Sociedad « zurück vorwärts » Tabelle

Heimtabelle

Auswärtstabelle Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Real Madrid 17 12 4 1 46:16 30 40 2. Sevilla 18 12 3 3 38:22 16 39 3. Barcelona 18 11 5 2 47:17 30 38 4. Atlético Madrid 18 10 4 4 32:14 18 34 5. Villarreal 18 8 7 3 26:12 14 31 6. Real Sociedad 17 9 2 6 28:25 3 29 7. Athletic Bilbao 18 8 4 6 22:19 3 28 8. Celta de Vigo 18 8 3 7 29:32 -3 27 9. Eibar 18 7 5 6 25:24 1 26 10. Las Palmas 18 6 6 6 27:29 -2 24 11. Espanyol 18 5 8 5 22:25 -3 23 12. Alaves 18 5 7 6 15:18 -3 22 13. Malaga 17 5 6 6 26:29 -3 21 14. Real Betis 18 6 3 9 20:30 -10 21 15. Coruna 18 4 6 8 23:28 -5 18 16. Leganes 18 4 5 9 13:29 -16 17 17. Valencia CF 17 4 4 9 26:33 -7 16 18. Gijon 18 3 3 12 19:37 -18 12 19. Granada CF 18 1 7 10 15:39 -24 10 20. Osasuna 18 1 6 11 17:38 -21 9 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Sevilla 9 8 0 1 21:11 10 24 2. Real Madrid 9 7 2 0 24:9 15 23 3. Celta de Vigo 10 7 0 3 19:16 3 21 4. Atlético Madrid 9 6 2 1 20:7 13 20 5. Villarreal 9 6 2 1 18:6 12 20 6. Athletic Bilbao 9 6 2 1 15:8 7 20 7. Las Palmas 9 5 4 0 17:8 9 19 8. Barcelona 9 5 3 1 23:7 16 18 9. Malaga 8 5 2 1 17:11 6 17 10. Eibar 9 5 2 2 12:8 4 17 11. Real Sociedad 9 5 2 2 15:12 3 17 12. Real Betis 9 4 3 2 12:12 0 15 13. Coruna 9 4 2 3 15:10 5 14 14. Espanyol 9 2 5 2 11:11 0 11 15. Alaves 8 2 4 2 7:8 -1 10 16. Gijon 9 3 1 5 13:20 -7 10 17. Valencia CF 8 2 2 4 13:17 -4 8 18. Granada CF 9 1 4 4 7:11 -4 7 19. Leganes 9 1 4 4 7:13 -6 7 20. Osasuna 9 0 3 6 7:18 -11 3 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Barcelona 9 6 2 1 24:10 14 20 2. Real Madrid 8 5 2 1 22:7 15 17 3. Sevilla 9 4 3 2 17:11 6 15 4. Atlético Madrid 9 4 2 3 12:7 5 14 5. Real Sociedad 8 4 0 4 13:13 0 12 6. Alaves 10 3 3 4 8:10 -2 12 7. Espanyol 9 3 3 3 11:14 -3 12 8. Villarreal 9 2 5 2 8:6 2 11 9. Leganes 9 3 1 5 6:16 -10 10 10. Eibar 9 2 3 4 13:16 -3 9 11. Valencia CF 9 2 2 5 13:16 -3 8 12. Athletic Bilbao 9 2 2 5 7:11 -4 8 13. Celta de Vigo 8 1 3 4 10:16 -6 6 14. Osasuna 9 1 3 5 10:20 -10 6 15. Real Betis 9 2 0 7 8:18 -10 6 16. Las Palmas 9 1 2 6 10:21 -11 5 17. Malaga 9 0 4 5 9:18 -9 4 18. Coruna 9 0 4 5 8:18 -10 4 19. Granada CF 9 0 3 6 8:28 -20 3 20. Gijon 9 0 2 7 6:17 -11 2

