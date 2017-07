Sport

Freundschaftsspiele gegen Cash: Regionalligisten stimmen China-U20-Deal zu

Nun ist es beschlossene Sache: Die chinesischen U20-Fußballer sollen in der kommenden Saison gegen deutsche Regionalligisten spielen. Die bekommen dafür eine vierstellige Entlohnung.

Die chinesische U20-Auswahl wird ab der kommenden Saison gegen Teams der Regionalliga Südwest spielen - allerdings erst ab der Rückrunde. So soll die Kooperation zwischen dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) und China mit Leben gefüllt werden.

Trotz der heftigen Kritik von zahlreichen Seiten gaben 14 von 19 Klub-Verantwortlichen bei ihrer Manager-Tagung in Walldorf grünes Licht für den Plan. 15.000 Euro soll jeder Klub dafür erhalten, dass er an seinem eigentlich spielfreien Tag gegen das chinesische Team antritt.

Die Mannschaften der 4. Liga starten am 28. Juli in ihre Spielzeit. Durch die Teilnahme an der Regionalliga-Rückrunde wollen die Chinesen ihre Mannschaft auf die Olympischen Spiele 2020 in Tokio vorbereiten.

Quelle: n-tv.de