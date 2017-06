Sport

Confed-Teams im Formcheck: Ronaldo beleidigt, Kamerun euphorisch

Fußball-Weltmeister Deutschland ist in Russland dabei - aber wer eigentlich noch? Der Weg zum Confed-Cup-Titel führt für das junge Team von Bundestrainer Joachim Löw unter anderem über Australien und Kamerun. Alle Mannschaften im Formcheck.

Ab Samstag kämpfen acht Teams um die Fifa-Trophäe: Sechs Kontinentalchampions, Weltmeister Deutschland und Gastgeber Russland. So manche Nation sucht noch die perfekte Form - oder muss sich anderer Störgeräusche erwehren. Im Gegensatz zur DFB-Elf hat allerdings etwa Deutschlands Gruppengegner Chile gleich mehrere Superstars im Kader.

Gruppe A

Russland: Der Gastgeber des Konföderationenpokals und der WM im kommenden Jahr befindet sich im Umbruch. Nach dem Vorrunden-Aus bei der EM 2016 in Frankreich hat der neue Trainer Stanislaw Tschertschessow 13 von 23 Spielern aussortiert. "Der Confed Cup ist für uns die Generalprobe", sagte der frühere Bundesliga-Torwart von Dynamo Dresden der "Süddeutschen Zeitung". Die jüngsten Testspiele gegen Chile (1:1), Ungarn (3:0) und Belgien (3:3) machen ihm Mut. Aber immer noch hat Russland keine Spieler von internationaler Klasse oder hoffnungsvolle Talente, die bis zum kommenden Jahr nachrücken könnten.

Neuseeland: Die All Whites geben sich keinen Illusionen hin. Wie immer ist der Ozeanien-Champion bei Auftritten auf der großen Fußball-Bühne krasser Außenseiter. Die letzten Tests gingen mit 0:1 gegen Nordirland und Weißrussland verloren. Und doch: "Das Turnier kann unser Leben verändern", sagt Linksverteidiger Tom Doyle. Torwart Stefan Marinovic spielte bei Drittliga-Aufsteiger SpVgg Unterhaching. Einen in Deutschland bekannten Namen hat Alex Rufer. Der Stürmer aus Wellington ist der Neffe von Ex-Werder-Angreifer Wynton Rufer.

Portugal: Die Steueraffäre des Cristiano Ronaldo überschattet Portugals Auftritt bei diesem Turnier. Der Weltfußballer ist zudem wegen der Ermittlungen gegen ihn beleidigt und will deshalb angeblich Real Madrid verlassen. Rein sportlich gesehen ist der Europameister aber bestens in Form. Die beiden jüngsten WM-Qualifikationsspiele gegen Ungarn und Lettland haben die Portugiesen locker jeweils mit 3:0 gewonnen, beim letzten Test gegen Zypern gab's gar ein 4:0. Und immerhin 16 der 23 Spieler waren bereits beim EM-Triumph vor einem Jahr dabei. Der Kader ist so stark, dass es sich Trainer Fernando Santos sogar leisten konnte, Bayern-Profi Renato Sanches zur U21-EM zu delegieren und EM-Held Eder gar nicht zu nominieren.

Mexiko: Schon vor dem Turnier verewigte sich Javier "Chicharito" Hernández endgültig in den mexikanischen Rekordbüchern. Mit seinem 47. Länderspieltor beim 1:2 im Test gegen Kroatien überflügelte der Angreifer des TSV Bayer 04 Leverkusen die bisherige Bestmarke von Javier Borgetti. Nach dem jüngsten 3:0 gegen Honduras und dem 1:1 gegen die USA sind die Mexikaner auf dem besten Weg zur WM-Endrunde 2018. Da Brasilien in diesem Jahr nicht beim Confed Cup dabei ist, stellt El Tri mit der siebten Teilnahme den Rekordwert ein.

GRUPPE B

Deutschland: Die Stimmung ist gut. Der Turnier-Plan von Joachim Löw könnte wieder einmal aufgehen. Mit seinem Kader aus jungen und bislang nicht berücksichtigten Profis von Timo Werner bis Sandro Wagner hat der Bundestrainer die kurze Vorbereitung genutzt, um die Lust auf einen erfolgreichen Fußball-Sommer herauszukitzeln. Die Motivation: Mögliche Tickets für die WM 2018. Löw weiß aber, um den Confed Cup zu gewinnen, braucht man wie immer bei Turnieren das nötige Glück. Die in Bestbesetzung angetretenen Teams aus Chile, Russland und Portugal wollen dem Weltmeister sicher eins auswischen.

Chile: Bundestrainer Joachim Löw ist ein großer Fan des Südamerika- Meisters von 2015 und 2016. "Chile agiert taktisch auf allerhöchstem Niveau. So variabel spielen nur wenige Nationalmannschaften. Da zählt Chile zu den zwei, drei besten Nationen der Welt", sagte er. Trotz Top-Spielern wie Arturo Vidal (FC Bayern), Alexis Sanchez (FC Arsenal) oder Charles Aránguiz (Bayer Leverkusen) verliefen die letzten Tests gegen Russland (1:1) und Rumänien (2:3) aber enttäuschend. Auch die WM-Qualifikation ist noch nicht sicher.

Kamerun: Die Euphorie ist groß wie lange nicht mehr. Unter Trainer Hugo Broos zeigen die unbezähmbaren Löwen häufig keinen berauschenden Offensivzauber, sondern spielen nüchternen Ergebnisfußball und gewannen erstmals nach 15 Jahren wieder die Afrikameisterschaft. Das jüngste 0:4 gegen Kolumbien warf jedoch vor allem Fragen nach der Stabilität der Defensive auf. Für Kamerun wird es eine emotionale Rückkehr auf die Confed-Cup-Bühne. Bei der bislang letzten Teilnahme 2003 starb Marc-Vivien Foé kurz nach einem Zusammenbruch im Halbfinale.

Australien: Dieses Mal folgte der Testspiel-Pleite gegen Brasilien keine Entlassung. 2013 verloren die Socceroos gegen den Rekord-Weltmeister und Frankreich jeweils 0:6 - Holger Osieck musste trotz der Qualifikation für die WM gehen. Nachfolger Ange Postecoglou bleibt trotz des jüngsten 0:4 gegen Brasilien optimistisch. Sein Team wolle den Titel, verkündete der Trainer des Asienmeisters. "Ich habe diesen Job übernommen mit der Absicht, so ambitioniert wie möglich zu sein."

