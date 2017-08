Sport

2. Bundesliga im Überblick: Sandhausen blamiert Dresden, Fortuna glänzt

Nach einer Nacht an der Spitze der 2. Fußball-Bundesliga stürzt der SV Darmstadt schon wieder von Rang 1: vom SV Sandhausen, der in Dresden eine blutige Torgala zeigt. Auch Düsseldorf mischt nach einem Heimsieg gegen Lautern oben mit. Duisburg holt den ersten Sieg.

Dynamo Dresden - SV Sandhausen 0:4 (0:1)

Der SV Sandhausen ist zumindest für einen Tag an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga gestürmt. Die Mannschaft von Trainer Kenan Kocak eroberte durch einen 4:0 (1:0)-Erfolg bei Dynamo Dresden mit sieben Zählern Rang eins. Die Sachsen liegen nach der ersten Saisonniederlage mit vier Punkten im Mittelfeld. Leart Paqarada (25.), Lucas Höler (71.), Haji Wright (79.) und Nejmeddin Daghfous (90.) erzielten die Treffer der Gäste. Sandhausen setzte vor 27.253 Zuschauern auf eine kompakte Defensive und spielte äußerst diszipliniert. Den ideenlosen Gastgebern fiel kaum etwas ein, dem Dresdner Spiel mangelte es an Tempo.

Einen Schreckmoment erlebte Sandhausen in der 10. Minute. Nach einem Luftduell blieb Marcel Seegert mit einer blutenden Wunde am rechten Auge blutüberströmt liegen. Weil die Blutung nicht gestoppt werden konnte, musste Seegert in der 15. Minute ausgewechselt werden.

For. Düsseldorf - 1. FC K'lautern 2:0 (1:0)

Fortuna Düsseldorf hat sich in der Spitzengruppe der 2. Fußball-Bundesliga festgesetzt. Die Rheinländer feierten im Duell der früheren Erstligisten gegen den 1. FC Kaiserslautern einen am Ende verdienten 2:0 (1:0)-Erfolg und verbesserten sich mit sieben Punkten vorerst auf Rang zwei. Kaiserslautern mit dem langjährigen Fortuna-Trainer Norbert Meier auf der Bank wartet seinerseits auch nach dem dritten Spieltag auf seinen ersten Sieg und dümpelt mit nur einem Zähler im Tabellenkeller. Ihlas Bebou, der in der aktuellen Transferperiode nach wie vor einen Wechsel in die erste Liga anstrebt, brachte Fortuna in der 43. Minute in Führung. Florian Neuhaus sorgte dann mit einem Traumtor in der 76. Minute für die Entscheidung.

1. FC Heidenheim - MSV Duisburg 1:2 (0:0)

Aufsteiger MSV Duisburg hat am 3. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga den ersten Saisonsieg gefeiert. Der MSV kam beim 1. FC Heidenheim zu einem 2:1 (0:0). Die Heidenheimer kassierten im fünften Pflichtspiel gegen die Duisburger die erste Pleite. Robert Glatzel (59.) brachte die Gastgeber in Führung, allerdings reklamierten die Duisburger auf Abseits. Praktisch im Gegenzug kamen die Zebras durch Moritz Stoppelkamp (61.) zum Ausgleich. Boris Taschtschy (66.) traf vor 10.200 Zuschauern zum 2:1 für den MSV. Der FCH hat drei Punkte auf dem Konto, die Duisburger schraubten ihr Punktekonto auf vier Zähler.

