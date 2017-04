Sport

Wieder kein Dreier für Arsenal: Sané und Mustafi rauben sich den Sieg

Der FC Arsenal und Manchester City lassen im Kampf um die Europapokal-Plätze in der Premier League wichtige Punkte liegen. Zwei deutsche Nationalspieler machen Treffer. Am Ende hilft das beiden Klubs aber wenig.

Der FC Arsenal mit Fußball-Nationalspieler Mesut Özil ist in der englischen Premier League zum dritten Mal in Serie ohne Sieg geblieben und droht den Anschluss an die Champions-League-Ränge zu verpassen. Im Duell der Spitzenclubs gegen Manchester City mit dem Ex-Schalker Leroy Sané reichte es in London nur zu einem 2:2 (1:2).

Die vom früheren Bayern-Coach Pep Guardiola trainierten Gäste aus Manchester gingen durch Sané (5. Minute) - nach einer Vorlage des ehemaligen Wolfsburgers Kevin De Bruyne - und Sergio Agüero (42.) zweimal in Führung. Arsenal glich in der unterhaltsamen Partie durch Theo Walcott (40.) und den deutschen Weltmeister Shkodran Mustafi (53.) jeweils aus.

Das Remis hilft beiden Clubs nur wenig im Rennen um die Champions-League-Plätze. Man City bleibt mit 58 Punkten auf Platz vier der Premier-League-Tabelle. Der zuletzt strauchelnde FC Arsenal, dessen Coach Arsène Wenger nach mehreren deutlichen Niederlagen in der Kritik steht, bleibt mit 51 Zählern Sechster, hat aber immerhin vorerst den Abwärtstrend nach zuvor zwei Liga-Niederlagen gestoppt.

Premier League 1. Spieltag 2. Spieltag 3. Spieltag 4. Spieltag 5. Spieltag 6. Spieltag 7. Spieltag 8. Spieltag 9. Spieltag 10. Spieltag 11. Spieltag 12. Spieltag 13. Spieltag 14. Spieltag 15. Spieltag 16. Spieltag 17. Spieltag 18. Spieltag 19. Spieltag 20. Spieltag 21. Spieltag 22. Spieltag 23. Spieltag 24. Spieltag 25. Spieltag 26. Spieltag 27. Spieltag 28. Spieltag 29. Spieltag 30. Spieltag 31. Spieltag 32. Spieltag 33. Spieltag 34. Spieltag 35. Spieltag 36. Spieltag 37. Spieltag 38. Spieltag Sa., 01. Apr. 13:30 Uhr Liverpool 3:1 (2:1) Everton Spielbericht Sa., 01. Apr. 16:00 Uhr Burnley 0:2 (0:0) Tottenham Hotspur Spielbericht Chelsea 1:2 (1:2) Crystal Palace Spielbericht Hull City 2:1 (0:1) West Ham United Spielbericht Leicester City 2:0 (1:0) Stoke City Spielbericht Manch. United 0:0 (0:0) Bromwich Albion Spielbericht Watford 1:0 (0:0) Sunderland Spielbericht Sa., 01. Apr. 18:30 Uhr Southampton 0:0 (0:0) Bournemouth Spielbericht So., 02. Apr. 14:30 Uhr Swansea City 0:0 (0:0) Middlesbrough Spielbericht So., 02. Apr. 17:00 Uhr Arsenal 2:2 (1:2) Manchester City Spielbericht « zurück vorwärts » Tabelle

Heimtabelle

Auswärtstabelle Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Chelsea 29 22 3 4 60:23 37 69 2. Tottenham Hotspur 29 18 8 3 57:21 36 62 3. Liverpool 30 17 8 5 64:37 27 59 4. Manchester City 29 17 7 5 56:32 24 58 5. Manch. United 28 14 11 3 42:23 19 53 6. Arsenal 28 15 6 7 58:36 22 51 7. Everton 30 14 8 8 52:33 19 50 8. Bromwich Albion 30 12 8 10 39:38 1 44 9. Stoke City 30 9 9 12 33:44 -11 36 10. Southampton 28 9 7 12 33:36 -3 34 11. Bournemouth 30 9 7 14 42:54 -12 34 12. Watford 29 9 7 13 34:48 -14 34 13. Leicester City 29 9 6 14 35:47 -12 33 14. West Ham United 30 9 6 15 41:54 -13 33 15. Burnley 30 9 5 16 31:44 -13 32 16. Crystal Palace 29 9 4 16 38:47 -9 31 17. Swansea City 30 8 4 18 36:63 -27 28 18. Hull City 30 7 6 17 28:59 -31 27 19. Middlesbrough 29 4 11 14 20:33 -13 23 20. Sunderland 29 5 5 19 24:51 -27 20 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Tottenham Hotspur 15 13 2 0 35:8 27 41 2. Chelsea 14 12 0 2 37:10 27 36 3. Liverpool 15 11 3 1 39:14 25 36 4. Everton 15 10 4 1 34:10 24 34 5. Arsenal 14 9 3 2 28:15 13 30 6. Bromwich Albion 15 9 2 4 27:18 9 29 7. Burnley 15 9 2 4 22:14 8 29 8. Manchester City 14 7 6 1 24:14 10 27 9. Leicester City 15 8 3 4 24:18 6 27 10. Manch. United 15 6 8 1 20:10 10 26 11. Bournemouth 15 7 3 5 26:23 3 24 12. Stoke City 15 6 5 4 19:17 2 23 13. Watford 15 6 4 5 22:23 -1 22 14. Hull City 15 6 4 5 21:24 -3 22 15. Southampton 13 5 4 4 14:14 0 19 16. Swansea City 15 5 3 7 21:30 -9 18 17. West Ham United 15 5 3 7 17:27 -10 18 18. Crystal Palace 14 4 1 9 15:20 -5 13 19. Middlesbrough 14 3 4 7 12:17 -5 13 20. Sunderland 15 3 4 8 14:26 -12 13 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Chelsea 15 10 3 2 23:13 10 33 2. Manchester City 15 10 1 4 32:18 14 31 3. Manch. United 13 8 3 2 22:13 9 27 4. Liverpool 15 6 5 4 25:23 2 23 5. Arsenal 14 6 3 5 30:21 9 21 6. Tottenham Hotspur 14 5 6 3 22:13 9 21 7. Crystal Palace 15 5 3 7 23:27 -4 18 8. Everton 15 4 4 7 18:23 -5 16 9. West Ham United 15 4 3 8 24:27 -3 15 10. Southampton 15 4 3 8 19:22 -3 15 11. Bromwich Albion 15 3 6 6 12:20 -8 15 12. Stoke City 15 3 4 8 14:27 -13 13 13. Watford 14 3 3 8 12:25 -13 12 14. Middlesbrough 15 1 7 7 8:16 -8 10 15. Bournemouth 15 2 4 9 16:31 -15 10 16. Swansea City 15 3 1 11 15:33 -18 10 17. Sunderland 14 2 1 11 10:25 -15 7 18. Leicester City 14 1 3 10 11:29 -18 6 19. Hull City 15 1 2 12 7:35 -28 5 20. Burnley 15 0 3 12 9:30 -21 3

Quelle: n-tv.de