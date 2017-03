Sport

Viertelfinale der Europaliga: Schalkes Eurofighter treffen auf Ajax

Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 trifft im Viertelfinale der Europaliga auf Ajax Amsterdam. Das ergibt die Auslosung der Uefa in Nyon. Dabei treten die Gelsenkirchener am Donnerstag, 13. April, zuerst in den Niederlanden beim Tabellenzweiten der Eredivisie an.

Das Rückspiel im eigenen Stadion findet dann genau eine Woche später, also am 20. April, statt. Ajax hatte im Achtelfinale den FC Kopenhagen ausgeschaltet, die Schalker setzten sich im Bundesligaduell gegen Borussia Mönchengladbach durch. In den weiteren Begegnungen spielen der RSC Anderlecht gegen Manchester United, Celta Vigo gegen KRC Genk und Olympique Lyon gegen Besiktas aus Istanbul.

Quelle: n-tv.de