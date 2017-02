Sport

Manchester United locker weiter: Schweinsteiger darf mal wieder ran

Weltmeister Bastian Schweinsteiger durfte unter Mourinho mal wieder Grasflecken auf dem Trikot sammeln. Für 30 Minuten darf er gegen Saint-Etienne mitkicken. Den einzigen Treffer erzielt ein früherer Dortmunder.

Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United ist mit Weltmeister Bastian Schweinsteiger locker ins Achtelfinale der Europa League eingezogen. Die Mannschaft von Teammanager José Mourinho gewann das Zwischenrunden-Rückspiel beim zehnmaligen französischen Champion AS Saint-Étienne 1:0 (1:0). Das Hinspiel in der Vorwoche hatten die Briten bereits klar mit 3:0 gewonnen.

Der 19-malige türkische Meister Fenerbahce Istanbul hingegen schied gegen den russischen Vertreter FK Krasnodar aus. Nach der 0:1-Hinspielniederlage kam Fenerbahce vor heimischer Kulisse nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus. Fedor Smolow (8.) traf für Krasnodar, Souza (42.) erzielte den Istanbuler Ausgleich.

Manchester ging in dem Spiel unter der Leitung des deutschen Schiedsrichters Deniz Aytekin durch den ehemaligen Dortmunder Henrich Mchitarjan (17.) früh in Führung, machte dann aber nur noch wenig für das Spiel. Schweinsteiger, von Mourinho in der Hinrunde noch nicht für die Europa League nominiert, wurde in der 62. Minute eingewechselt und kam zu seinem dritten Einsatz in diesem Jahr. Kurz darauf sah United-Verteidiger Eric Bailly die Gelb-Rote Karte (63.).

