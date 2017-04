Sport

Große Nordamerika-Reise steht an: Schweinsteiger ist on fire

Zwei Tore, drei ungeschlagene Spiele: Es läuft für Bastian Schweinsteiger in Amerika. Sein neues Team Chicago Fire steht gut da in der MLS - eben auch dank des ehemaligen Kapitäns der Nationalmannschaft. Und jetzt wartet Kanada.

Mit einem zweiten Sieg im Rücken geht Bastian Schweinsteiger mit Chicago Fire auf große Nordamerika-Reise. Nach drei Heimspielen wird Schweinsteiger dabei zum ersten Mal in seiner Karriere in der Profiliga MLS auch in Kanada auflaufen. Auf dem Programm seines Clubs stehen Spiele in Toronto (Freitag/23.30 MESZ), New York und Los Angeles.

"Ich freue mich auf die Auswärtsspiele", sagte Schweinsteiger nach dem 3:0 (1:0)-Sieg seiner Mannschaft gegen New England Revolution. "Es ist zudem mein erstes Mal in Kanada." Das 1:0 hatte Schweinsteiger kurz vor der Halbzeit selbst besorgt. "Ich denke, das war eines der besten Spiele, die wir hier hatten", sagte Chicago-Trainer Veljko Paunovic und lobte Schweinsteiger und dessen Mannschaftskollegen.

Seit seinem Wechsel von Manchester United in die MLS im März bestritt der 32-jährige Mittelfeldspieler nur Heimspiele für die Chicago Fire. Mit zwei Siegen und einem Unentschieden ist das Team seit Schweinsteigers Ankunft ungeschlagen. Die beiden Siege verhalfen der Mannschaft auf den dritten Platz in der Eastern Conference. Der frühere deutsche Nationalspieler ist - wie das Samstag-Match zeigte - nicht nur spielerisch eine Bereicherung für die Mannschaft. Schweinsteiger erzielte zudem zwei Treffer und gab eine Vorlage. Saisonübergreifend ist Chicago nun seit sieben Spielen im heimischen Toyota Park ungeschlagen.

Drei Wochen Auswärtsprogramm

Am Freitag geht es für die Mannschaft von Paunovic nach Kanada. Toronto FC, wo der frühere Werder-Bremen-Profi und heutige Darmstadt-98-Trainer Torsten Frings spielte, konnte in der laufenden Saison erst einen Sieg verbuchen. "Wir wollen dort drei Punkte holen", sagte Schweinsteiger. Der Toronto FC ist zuhause bisher sieglos und steht aktuell auf Platz neun der Eastern Conference. Nach dem Spiel in Kanadas größter Stadt geht es für Chicago nach New York, genauer gesagt New Jersey. Im Ortsteil Harrison trifft die Mannschaft am 29. April auf die New York Red Bulls. Chicago und New York trennt aktuell nur ein Punkt in der Tabelle. New York hat zudem ein Spiel mehr auf dem Konto.

Zum Abschluss des dreiwöchigen Auswärtsprogramms geht es für Chicago an die US-Westküste. Gegner ist am 6. Mai Los Angeles Galaxy, das frühere Team von David Beckham. Die Partie gegen die Mannschaft von US-Nationaltrainer Bruce Arena könnte besonders aus deutscher Sicht interessant sein. Mit Schweinsteiger und dem ehemaligen Schalker Jermaine Jones stehen dann gleich zwei ehemalige Bundesligaprofis auf dem Spielfeld. Zum nächsten Fire-Heimspiel am 13. Mai kommt MLS-Champion Seattle Sounders nach Chicago.

Quelle: n-tv.de