Sport

Siebtes Spiel ohne Sieg: Sensationeller Sommer entnervt Frankfurt

Die Eintracht aus Frankfurt hat das Siegen verlernt. Gegen Borussia Mönchengladbach gibt's das siebte Spiel in Serie ohne Dreier. An Chancen mangelt es dem hessischen Fußball-Bundesligisten allerdings nicht, vielmehr an der Konsequenz vor dem Tor.

Auch die "Eberl-Euphorie" hat Borussia Mönchengladbach nicht in die Erfolgsspur zurückgebracht. Wenige Stunden nach der Vertragsverlängerung mit ihrem Sportdirektor Max Eberl bis 2022 kamen die Fohlen bei Eintracht Frankfurt nur zu einem 0:0 - und das mit Glück. Frankfurt war die bessere Mannschaft, die dritte Gladbacher Pleite in Folge wäre nicht unverdient gewesen. Borussia-Keeper Yann Sommer parierte einen Handelfmeter von Marco Fabian (78.) und verhinderte damit die Niederlage. In der 85. Minute sah der Gladbacher Tobias Strobl wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte.

Nach der Punkteteilung vor 51.500 Zuschauern werden nun aber erst die kommenden Wochen zeigen, wohin der Gladbacher Weg führen wird. Das Team von Trainer Dieter Hecking liegt mit 33 Punkten vier Zähler vor dem Relegationsplatz und vier hinter dem letzten sicheren Europa-League-Platz. Den belegt der Tabellensechste 1. FC Köln, der ebenso wie die seit sieben Spielen sieglosen Frankfurter 37 Punkte auf dem Konto hat.

Über Eberls Zukunft war wochenlang spekuliert worden, angeblich war Rekordmeister Bayern München an einer Verpflichtung interessiert gewesen. Durch seine Verlängerung bis 2022 beendete der 43-Jährige jedoch endgültig die Gerüchte - er kann sich nun voll und ganz auf die Kaderplanung für die kommende Saison konzentrieren. Und auch dann sollten die Borussen eine schlagkräftige Truppe stellen, denn der Einzug in den internationalen Wettbewerb ist noch immer das Ziel - und wegen der Dichte im Tabellenmittelfeld definitiv möglich. Aktuell besitzen die Borussen dafür auch noch über den DFB-Pokal die Chance dazu. Im Halbfinale am 25. April wird es dabei ein Wiedersehen mit den Frankfurtern geben.

Die Frankfurter wirkten agiler. Vor allem der quirlige Fabian sorgte mit seinen Ideen immer wieder für Unruhe. Nach einer scharfen Hereingabe des Mexikaners hatte Ante Rebic bereits nach 13 Sekunden die Führung auf dem Fuß, auch Fabian selbst besaß eine gute Chance zum ersten Treffer (26.). Wenige Sekunden zuvor hatte Taleb Tawatha den Ball an den Pfosten geköpft.

Die Eintracht, die ohne den verletzten Kapitän Alexander Meier und dessen Stellvertreter Makoto Hasebe auskommen musste, war nach dem Seitenwechsel zunächst nicht mehr ganz so überlegen. Das Geschehen spielte sich nun größtenteils zwischen beiden Strafräumen ab, wobei die Gäste die Aktionsradien der Frankfurter Kreativspieler energischer einschränkten als noch in der ersten Halbzeit. Die große Chance zur Führung bot sich dennoch Frankfurt, als der frühere Gladbacher Branimir Hrgota (59.) vor VfL-Keeper Sommer auftauchte und den Schweizer zu einer Glanzparade zwang. Es war der Beginn einer wieder stärkeren Phase der Gastgeber, in der Sommer erneut glänzte.

Bundesliga 1. Spieltag 2. Spieltag 3. Spieltag 4. Spieltag 5. Spieltag 6. Spieltag 7. Spieltag 8. Spieltag 9. Spieltag 10. Spieltag 11. Spieltag 12. Spieltag 13. Spieltag 14. Spieltag 15. Spieltag 16. Spieltag 17. Spieltag 18. Spieltag 19. Spieltag 20. Spieltag 21. Spieltag 22. Spieltag 23. Spieltag 24. Spieltag 25. Spieltag 26. Spieltag 27. Spieltag 28. Spieltag 29. Spieltag 30. Spieltag 31. Spieltag 32. Spieltag 33. Spieltag 34. Spieltag Fr., 31. Mär. 20:30 Uhr Hertha BSC 1:3 (1:1) 1899 Hoffenheim Spielbericht Sa., 01. Apr. 15:30 Uhr Bayern München 6:0 (2:0) FC Augsburg Spielbericht FC Schalke 1:1 (0:0) Borussia Dortmund Spielbericht Hamburger SV 2:1 (1:1) 1. FC Köln Spielbericht RB Leipzig 4:0 (1:0) SV Darmstadt Spielbericht SC Freiburg 2:5 (0:2) Werder Bremen Spielbericht Sa., 01. Apr. 18:30 Uhr Eintracht Frankfurt 0:0 (0:0) Borussia M'gladbach Spielbericht So., 02. Apr. 15:30 Uhr FC Ingolstadt -:- FSV Mainz So., 02. Apr. 17:30 Uhr Bayer Leverkusen -:- VfL Wolfsburg « zurück vorwärts » Tabelle

Heimtabelle

Auswärtstabelle Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 26 20 5 1 67:13 54 65 2. RB Leipzig 26 16 4 6 47:28 19 52 3. 1899 Hoffenheim 26 12 12 2 49:26 23 48 4. Borussia Dortmund 26 13 8 5 55:28 27 47 5. Hertha BSC 26 12 4 10 35:33 2 40 6. 1. FC Köln 26 9 10 7 38:31 7 37 7. Eintracht Frankfurt 26 10 7 9 26:27 -1 37 8. SC Freiburg 26 10 5 11 34:47 -13 35 9. FC Schalke 26 9 7 10 33:28 5 34 10. Borussia M'gladbach 26 9 6 11 30:34 -4 33 11. Werder Bremen 26 9 5 12 39:46 -7 32 12. Bayer Leverkusen 25 9 4 12 37:40 -3 31 13. Hamburger SV 26 8 6 12 26:47 -21 30 14. FSV Mainz 25 8 5 12 33:41 -8 29 15. VfL Wolfsburg 25 8 5 12 23:34 -11 29 16. FC Augsburg 26 7 8 11 24:40 -16 29 17. FC Ingolstadt 25 5 4 16 23:42 -19 19 18. SV Darmstadt 26 4 3 19 17:51 -34 15 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 13 10 3 0 44:5 39 33 2. RB Leipzig 13 10 1 2 26:11 15 31 3. Hertha BSC 13 10 1 2 22:9 13 31 4. Borussia Dortmund 12 9 3 0 29:7 22 30 5. 1899 Hoffenheim 13 8 5 0 28:11 17 29 6. FC Schalke 14 7 3 4 23:12 11 24 7. 1. FC Köln 12 6 5 1 19:10 9 23 8. Eintracht Frankfurt 13 6 5 2 17:11 6 23 9. SC Freiburg 13 7 1 5 17:22 -5 22 10. Borussia M'gladbach 13 6 3 4 20:12 8 21 11. Hamburger SV 13 6 3 4 16:21 -5 21 12. FSV Mainz 13 5 4 4 22:19 3 19 13. Bayer Leverkusen 13 5 3 5 21:19 2 18 14. Werder Bremen 13 5 1 7 18:18 0 16 15. SV Darmstadt 13 4 3 6 13:20 -7 15 16. VfL Wolfsburg 13 4 2 7 11:17 -6 14 17. FC Augsburg 13 3 5 5 13:20 -7 14 18. FC Ingolstadt 12 2 3 7 12:21 -9 9 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 13 10 2 1 23:8 15 32 2. RB Leipzig 13 6 3 4 21:17 4 21 3. 1899 Hoffenheim 13 4 7 2 21:15 6 19 4. Borussia Dortmund 14 4 5 5 26:21 5 17 5. Werder Bremen 13 4 4 5 21:28 -7 16 6. VfL Wolfsburg 12 4 3 5 12:17 -5 15 7. FC Augsburg 13 4 3 6 11:20 -9 15 8. 1. FC Köln 14 3 5 6 19:21 -2 14 9. Eintracht Frankfurt 13 4 2 7 9:16 -7 14 10. Bayer Leverkusen 12 4 1 7 16:21 -5 13 11. SC Freiburg 13 3 4 6 17:25 -8 13 12. Borussia M'gladbach 13 3 3 7 10:22 -12 12 13. FC Schalke 12 2 4 6 10:16 -6 10 14. FC Ingolstadt 13 3 1 9 11:21 -10 10 15. FSV Mainz 12 3 1 8 11:22 -11 10 16. Hertha BSC 13 2 3 8 13:24 -11 9 17. Hamburger SV 13 2 3 8 10:26 -16 9 18. SV Darmstadt 13 0 0 13 4:31 -27 0

Quelle: n-tv.de