Dämpfer für 1860 und H96: Slomkas KSC überrascht, St. Pauli klettert

Das in der 2. Fußball-Bundesliga lange abgeschlagene Schlusslicht FC St. Pauli arbeitet sich weiter nach oben. Durch den Sieg in München ziehen die Hamburger die "Löwen" wieder rein in den Tabellenkeller. Hannover patzt derweil beim Projekt "Wiederaufstieg".

Karlsruher SC - Hannover 96 2:0 (1:0)

Der Karlsruher SC hat nach dem 0:5-Debakel beim FC St. Pauli eine Reaktion gezeigt und mit einem Sieg gegen Aufstiegskandidat Hannover 96 überrascht. Die abstiegsbedrohten Badener setzten verdient 2:0 (1:0) gegen die Niedersachsen durch. Stefan Mugosa (10. Minute) und Dimitris Diamantakos per Foulelfmeter (70.) trafen vor 15.415 Zuschauern gegen den früheren Club des KSC-Trainers Mirko Slomka. Karlsruhe verbesserte sich damit vorerst auf den Abstiegsrelegationsrang der 2. Fußball-Bundesliga. Hannover 96 verpasste nach dem zweiten sieglosen Spiel nacheinander die Rückkehr auf den direkten Aufstiegsplatz.

1860 München - FC St. Pauli 1:2 (1:2)

Der FC St. Pauli setzt seinen Aufschwung fort und reißt den TSV 1860 München wieder mit in den Abstiegskampf. Die Hamburger siegten in München mit 2:1 (2:1) und holten damit 13 Punkte aus den letzten fünf Partien. Mit 24 Zählern schloss Pauli bis auf einen Punkt zu 1860 auf. Kapitän Lasse Sobiech (36./Handelfmeter) und Aziz Bouhaddouz (41.) erzielten vor 30.300 Zuschauern die Tore für das Team von Trainer Ewald Lienen. Lumor hatte 1860 bei der ersten Heimniederlage unter Trainer Vitor Pereira in Führung gebracht (27.). Lienen tobte am Spielfeldrand, weil die "Löwen" ihren Angriff fortsetzten, obwohl Pauli-Profi Bouhaddouz nach einem Zweikampf verletzt am Boden lag.

