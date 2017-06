Sport

Ex-Weltmeister im Gleichschritt: Spanien und Italien machen es spannend

Italien sichert sich die Fußball-WM-Krone 2006. Spanien schafft das 2010. Nun spielen die beiden Fußball-Großmächte in einer WM-Qualifikationsgruppe. Vor dem direkten Duell im September standen erst einmal vermeintlich leichte Gegner an.

Die Ex-Weltmeister Italien und Spanien haben in der Qualifikation zur Fußball-WM 2018 Siege gefeiert und liegen weiter gleichauf. Die Iberer gewannen in Skopje 2:1 (2:0) gegen Mazedonien, Italien bezwang zu Hause Liechtenstein mit 5:0 (1:0).

Damit sind die beiden Teams in der Gruppe G weiter punktgleich, Spanien führt die Tabelle wegen des besseren Torverhältnisses an. Anfang September kommt es in Madrid zum direkten Duell.

Spanien ging durch David Silva (15. Minute) und Diego Costa (27.) zunächst in Führung, Stefan Ristovski gelang der Anschlusstreffer (66.). Für Italien trafen Lorenzo Insigne (35.), Andrea Belotti (52.) Eder (74.), Federico Bernardeschi (83.) und Manolo Gabbiadini (90.+1).

Deutschland hatte sein Gruppenspiel gegen San Marino bereits am Samstag 7:0 gewonnen. Der Weltmeister spielt nun beim Confed Cup. Bundestrainer Joachim Löw setzt dabei auf eine B-Elf.

Quelle: n-tv.de