Sport

St. Totteringham's Day abgesagt: Spurs träumen vom Titelgewinn

Tottenham gewinnt das Londoner Derby gegen den FC Arsenal und bleibt am FC Chelsea dran. Vier Punkte beträgt nur der Rückstand in der englischen Premier League. Die Klubs aus Manchester patzen im Gleichschritt und müssen um die Champions League zittern.

Den besonderen Tag hielten die Spurs-Fans auf einem großen Plakat fest. "St. Totteringham's Day abgesagt. Arsène Wenger, wir wollen, dass du bleibst", war an der White Hart Lane mit Häme und Genugtuung zu lesen, nachdem Tottenham mit einem 2:0 im prestigeträchtigen Nord-London-Derby gegen den FC Arsenal am Sonntag seine Jagd auf Spitzenreiter FC Chelsea eindrucksvoll fortgesetzt hatte. Durch den Sieg steht zugleich fest, dass die Spurs erstmals seit 22 Jahren die Premier-League-Saison vor Arsenal beenden werden.

Im Laufe der Jahre hatten sich stets die Arsenal-Fans einen Spaß daraus gemacht, jenen Tag als "St. Totteringham's Day" zu feiern, wenn der Rivale aus der Nachbarschaft in der Tabelle definitiv nicht mehr vorbeiziehen kann. Diesmal ist alles anders. Schier unglaubliche 17 Punkte liegt die in dieser Saison so enttäuschende Mannschaft um die deutschen Weltmeister Mesut Özil, Shkodran Mustafi und Per Mertesacker in der Tabelle hinter den Spurs. Das Kräfteverhältnis dokumentierte auch das Spiel.

Vor den Augen des früheren Tottenham-Stürmers Jürgen Klinsmann sorgten die englischen Nationalspieler Dele Alli (55.) und Harry Kane (58./Foulelfmeter) im allerletzten Derby an der White Hart Lane für den Spurs-Erfolg. Das 118 Jahre alte Stadion wird im Sommer abgerissen, um Platz für eine neue Spielstätte zu machen. Der Klub muss dann erst einmal ins Wembleystadion umziehen. Tottenhams Trainer Mauricio Pochettino wollte sich mit der Rivalität zu Arsenal nicht groß beschäftigen. "Das ist fantastisch für unsere Fans, aber wir wollen die Meisterschaft gewinnen. Für mich als Trainer geht es darum, Titel zu holen", sagte der Argentinier. Und in Sachen Titel hat Tottenham gehörig Nachholbedarf.

Mourinho sollte die Europaliga gewinnen

Die bisher letzte der zwei Meisterschaften sprang 1961 heraus, auch der letzte FA-Cup-Triumph liegt schon 26 Jahre zurück. Ob Spitzenreiter Chelsea, der mit 3:0 beim FC Everton gewann, noch abgefangen werden kann, ist eher fraglich. Vier Zähler beträgt der Rückstand, dazu halten die restlichen vier Spiele nicht mehr viele Stolpersteine für Chelsea bereit. "Wir wollen mit einem Sieg am Freitag gegen West Ham United psychologischen Druck auf Chelsea ausüben. Mal sehen, was sie dann gegen den FC Middlesbrough machen", sagte Pochettino. Ganz andere Probleme hat sein Kollege Wenger.

Arsenal muss sich allmählich damit abfinden, erstmals seit 20 Jahren die Champions League zu verpassen. Sechs Punkte sind es für die Gunners bis zum Tabellenvierten Manchester City, dazwischen liegt noch ManUnited. Immerhin bleibt eine Restchance, da beide Manchester-Clubs am Wochenende patzten. Man City kam beim Vorletzten FC Middlesbrough nur zu einem 2:2, Man United musste sich daheim gegen den Drittletzten Swansea City mit einem 1:1 begnügen. Für die Mannschaft von José Mourinho dürfte es fast einfacher sein, sich über die Europaliga für die Königsklasse zu qualifizieren.

Premier League 1. Spieltag 2. Spieltag 3. Spieltag 4. Spieltag 5. Spieltag 6. Spieltag 7. Spieltag 8. Spieltag 9. Spieltag 10. Spieltag 11. Spieltag 12. Spieltag 13. Spieltag 14. Spieltag 15. Spieltag 16. Spieltag 17. Spieltag 18. Spieltag 19. Spieltag 20. Spieltag 21. Spieltag 22. Spieltag 23. Spieltag 24. Spieltag 25. Spieltag 26. Spieltag 27. Spieltag 28. Spieltag 29. Spieltag 30. Spieltag 31. Spieltag 32. Spieltag 33. Spieltag 34. Spieltag 35. Spieltag 36. Spieltag 37. Spieltag 38. Spieltag Sa., 29. Apr. 16:00 Uhr Southampton 0:0 (0:0) Hull City Spielbericht Stoke City 0:0 (0:0) West Ham United Spielbericht Sunderland 0:1 (0:0) Bournemouth Spielbericht Bromwich Albion 0:1 (0:1) Leicester City Spielbericht Sa., 29. Apr. 18:30 Uhr Crystal Palace 0:2 (0:1) Burnley Spielbericht So., 30. Apr. 13:00 Uhr Manch. United 1:1 (1:0) Swansea City Spielbericht So., 30. Apr. 15:05 Uhr Everton 0:3 (0:0) Chelsea Spielbericht Middlesbrough 2:2 (1:0) Manchester City Spielbericht So., 30. Apr. 17:30 Uhr Tottenham Hotspur 2:0 (0:0) Arsenal Spielbericht Mo., 01. Mai. 21:00 Uhr Watford -:- Liverpool « zurück vorwärts » Tabelle

Heimtabelle

Auswärtstabelle Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Chelsea 34 26 3 5 72:29 43 81 2. Tottenham Hotspur 34 23 8 3 71:22 49 77 3. Liverpool 34 19 9 6 70:42 28 66 4. Manchester City 34 19 9 6 65:37 28 66 5. Manch. United 34 17 14 3 51:25 26 65 6. Arsenal 33 18 6 9 64:42 22 60 7. Everton 35 16 10 9 60:40 20 58 8. Bromwich Albion 34 12 8 14 39:43 -4 44 9. Southampton 33 11 8 14 39:44 -5 41 10. Bournemouth 35 11 8 16 50:63 -13 41 11. Leicester City 34 11 7 16 42:54 -12 40 12. Stoke City 35 10 10 15 37:50 -13 40 13. Watford 33 11 7 15 37:54 -17 40 14. Burnley 35 11 6 18 35:49 -14 39 15. West Ham United 35 10 9 16 44:59 -15 39 16. Crystal Palace 35 11 5 19 46:56 -10 38 17. Hull City 35 9 7 19 36:67 -31 34 18. Swansea City 35 9 5 21 40:69 -29 32 19. Middlesbrough 35 5 13 17 26:45 -19 28 20. Sunderland 34 5 6 23 26:60 -34 21 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Tottenham Hotspur 18 16 2 0 45:8 37 50 2. Chelsea 16 14 0 2 43:13 30 42 3. Everton 18 12 4 2 41:16 25 40 4. Liverpool 17 11 4 2 42:18 24 37 5. Arsenal 16 11 3 2 32:15 17 36 6. Burnley 17 10 2 5 23:16 7 32 7. Manchester City 16 8 7 1 27:15 12 31 8. Manch. United 18 7 10 1 24:12 12 31 9. Leicester City 16 9 3 4 26:18 8 30 10. Bromwich Albion 18 9 2 7 27:21 6 29 11. Watford 17 8 4 5 25:23 2 28 12. Hull City 17 8 4 5 27:26 1 28 13. Bournemouth 17 8 3 6 31:26 5 27 14. Stoke City 18 7 6 5 23:20 3 27 15. Southampton 16 6 5 5 17:18 -1 23 16. West Ham United 17 6 4 7 18:27 -9 22 17. Swansea City 17 6 3 8 24:33 -9 21 18. Middlesbrough 18 4 6 8 16:21 -5 18 19. Crystal Palace 18 5 2 11 20:25 -5 17 20. Sunderland 18 3 5 10 16:32 -16 14 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Chelsea 18 12 3 3 29:16 13 39 2. Manchester City 18 11 2 5 38:22 16 35 3. Manch. United 16 10 4 2 27:13 14 34 4. Liverpool 17 8 5 4 28:24 4 29 5. Tottenham Hotspur 16 7 6 3 26:14 12 27 6. Arsenal 17 7 3 7 32:27 5 24 7. Crystal Palace 17 6 3 8 26:31 -5 21 8. Southampton 17 5 3 9 22:26 -4 18 9. Everton 17 4 6 7 19:24 -5 18 10. West Ham United 18 4 5 9 26:32 -6 17 11. Bromwich Albion 16 3 6 7 12:22 -10 15 12. Bournemouth 18 3 5 10 19:37 -18 14 13. Stoke City 17 3 4 10 14:30 -16 13 14. Watford 16 3 3 10 12:31 -19 12 15. Swansea City 18 3 2 13 16:36 -20 11 16. Middlesbrough 17 1 7 9 10:24 -14 10 17. Leicester City 18 2 4 12 16:36 -20 10 18. Sunderland 16 2 1 13 10:28 -18 7 19. Burnley 18 1 4 13 12:33 -21 7 20. Hull City 18 1 3 14 9:41 -32 6

Quelle: n-tv.de