Sport

Ingolstadt weiter auf Aufholjagd: St. Pauli verpasst wichtigen Dreier

Während der Bundesliga-Absteiger FC Ingolstadt seine Aufholjagd auch bei Arminia Bielefeld fortsetzt, müssen die Hamburger vom Millerntor ihre Ambitionen zunächst zurückstecken. Ein unnötiges Unentschieden gegen Aue kostet wichtige Punkte im Aufstiegskampf.

FC St. Pauli - Erzgebirge Aue 1:1 (1:0)

Der FC St. Pauli hat durch ein unnötiges Remis den Anschluss an die Spitzengruppe der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Die Hamburger kamen gegen Erzgebirge Aue am heimischen Millerntor trotz langer Führung nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus, blieben aber immerhin zum vierten Mal in Folge ungeschlagen.

Jeremy Dudziak (33.) sorgte mit seinem ersten Saisontor zunächst für die Führung der Gastgeber, Dennis Kempe (70.) gelang nach der Pause aber der Ausgleich. Mit 19 Punkten aus zwölf Spielen hat St. Pauli die Aufstiegsplätze etwas aus den Augen verloren, Aue (17 Punkte) folgt knapp dahinter.

Vor 29.000 Zuschauern bestimmte St. Pauli vor der Pause das Geschehen, hatte deutlich mehr Ballbesitz und ging verdient in Führung. Luca-Milan Zander spielte mit dem Rücken zum Tor in den Lauf von Dudziak, der mit einem Schuss unter die Latte erfolgreich war. Im zweiten Durchgang verpasste St. Pauli mehrfach die Vorentscheidung und wurde bestraft, als Kempe aus kurzer Distanz ebenfalls sein erstes Saisontor erzielte.

Arminia Bielefeld - FC Ingolstadt 1:3 (1:2)

Bundesliga-Absteiger FC Ingolstadt kommt nach dem verkorksten Saisonstart immer besser in Fahrt. Die Schanzer gewannen 3:1 (2:1) bei Arminia Bielefeld und kletterten dank 13 Punkten aus den vergangenen fünf Begegnungen auf Tabellenplatz 7. Bielefeld, das wie der FCI bei 17 Punkten liegt, rutschte nach der dritten Niederlage in Serie auf Platz 9 ab.

In einem turbulenten Spiel mit zwei Platzverweisen - Ingolstadts Marcel Gaus (13.) sah Gelb-Rot, Bielefelds Brian Behrendt (26.) glatt Rot - und zwei Toren allein in den ersten 30 Minuten waren Thomas Pledl (11.), Stefan Kutschke (45.+1/Foulelfmeter) und Sonny Kittel (85.) erfolgreich, Julian Börner (29.) glich zwischenzeitlich aus. "Dass wir Qualität im Kader haben, hat jeder gesehen. Im Moment zählt aber vor allem Mentalität, die haben wir heute gezeigt", sagte Kittel bei Sky.

Ingolstadt erwischte vor 15.005 Zuschauern einen Start nach Maß, als Börner einen Schuss von Pledl ins eigene Tor abfälschte. Der erfahrene Gaus leistete sich aber zwei ebenso unnötige wie frühe Fouls und brachte die Gäste damit schnell in Unterzahl. Bielefelds Behrendt folgte Gaus dann aber kurz darauf in die Kabine, nachdem er gegen Almog Cohen sehr ungestüm eingestiegen war. Börner egalisierte per Kopf zwar, nach einem Foul von Arminia-Keeper Stefan Ortega gegen Kutschke sorgte jener vom Punkt mit seinem dritten Saisontor für die erneute Führung.

Halbzeit zwei verlief weniger brisant, Bielefeld bemühte sich um den Ausgleich, Börner (85.) traf aber nur den Pfosten. Im Gegenzug sorgte Kittel für die Entscheidung.

Quelle: n-tv.de