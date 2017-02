Sport

Ingolstadt tobt, Gladbach eiert: Stindls Handtor "keine Absicht" - oder doch?

Mit Mühe quält sich Borussia Mönchengladbach zum Duselsieg über Abstiegskandidat Ingolstadt. Eingeleitet wird der Erfolg durch ein klares Handtor von Lars Stindl. Der sieht trotzdem ein "regelkonformes" Tor - und erntet empörten Widerspruch des FCI.

Nach dem Schlusspfiff gingen die Diskussionen erst richtig los. Zwar bestand überhaupt kein Zweifel daran, dass Borussia Mönchengladbachs Kapitän Lars Stindl den Ball zur Führung beim FC Ingolstadt mit der Hand über die Linie befördert hatte. An der Frage "Absicht oder nicht?", als "reguläres Tor oder Fehlentscheidung?" - daran schieden sich jedoch die Geister.

"Es war keine Absicht", sagte "Übeltäter" Stindl, dem der Ball von der Brust an die Hand gesprungen war, nach dem 2:0 (0:0) im Bezahlsender Sky: "Es war zwar nicht astrein, aber regelkonform, denke ich." Auffällig war, dass sich Stindl bereits im Spiel ausgiebigen Jubel über sein Tor verkniff und stattdessen mehrfach entschuldigend gestikulierte.

Die verärgerten Ingolstädter sahen die Frage "Reguläres Tor oder nicht?" denn auch naturgemäß ganz anders als Stindl. "Das ist ganz klar Hand, eine aktive Bewegung. Schade, dass wir jedes Wochenende gegen den Schiri kämpfen müssen. Der Mann hat so viel Macht", polterte Alfredo Morales.

Sein Trainer Maik Walpurgis wollte keine generelle Debatte über die Schiedsrichter in der Fußball-Bundesliga entfachen: "Er kann sich nicht gegen das Handspiel wehren, aber es ist unzweifelhaft Hand und damit Freistoß für uns." Dass Gladbach-Coach Dieter Hecking die Regelauslegung von Schiedsrichter Christian Dingert beim Handspiel als "weich" bezeichnete, veranlasste Walpurgis allerdings zu einem sarkastischen Kommentar: "Wenn wir den Fußball noch mit weichen und harten Regeln bestücken, dann viel Spaß."

"Heute vielleicht ein bisschen mehr Glück"

Hecking hatte allerdings auch gesagt, dass er sich eine Nachfrage des Schiedsrichters bei Stindl und dann auch ein Geständnis seines Spielers gewünscht hätte: "Wenn der Schiedsrichter zu Lars gegangen wäre, dann hätte ich erwartet, dass er sagt, dass es Hand war." Nach Ansicht der Fernsehbilder kam auch Gladbachs Weltmeister Christoph Kramer zu der Einschätzung, dass Stindls Tor nicht hätte zählen dürfen: "Wenn ich es jetzt sehe, dann muss ich sagen, dass es Hand ist. Da müssen wir nicht drüber reden", sagte er im Bezahlsender Sky: "Aber Glück und Pech gleichen sich in der Saison aus. Heute hatten wir vielleicht ein bisschen mehr Glück."

Denn statt auf Freistoß für Ingolstadt hatte Schiedsrichter Dingert ohne Nachfrage bei Stindl auf Tor für Gladbach entschieden und damit entscheidend in die Partie eingegriffen. In der setzte Gladbachs André Hahn (90.+1) nach einem Konter schließlich ganz spät den Schlusspunkt.

Klassisches Nullnull

Ohne Stindls Handtor, davon waren die Ingolstädter überzeugt, wäre die Partie 0:0 ausgegangen. Tatsächlich überzeugten die Gladbacher drei Tage nach dem Europaliga-Wunder in Florenz in einem mäßigen Bundesligaspiel kaum. Der Außenseiter Ingolstadt war weitgehend ebenbürtig, scheiterte aber wiederholt an seiner bekannten Abschlussschwäche oder Borussia-Torwart Yann Sommer.

Selbst das 0:1 durch Stindls Handtor ließ den Ingolstädter Kampfgeist nicht erlahmen. Die Partie war bis in die Schlussphase offen, in der 89. Minute hielt Sommer klasse gegen Almog Cohen. Hahn entschied die Partie dann in der Nachspielzeit für die Borussia. Doch der Schlusspfiff in Ingolstadt war diesmal der Anpfiff für hitzige Diskussionen.

Bundesliga 1. Spieltag 2. Spieltag 3. Spieltag 4. Spieltag 5. Spieltag 6. Spieltag 7. Spieltag 8. Spieltag 9. Spieltag 10. Spieltag 11. Spieltag 12. Spieltag 13. Spieltag 14. Spieltag 15. Spieltag 16. Spieltag 17. Spieltag 18. Spieltag 19. Spieltag 20. Spieltag 21. Spieltag 22. Spieltag 23. Spieltag 24. Spieltag 25. Spieltag 26. Spieltag 27. Spieltag 28. Spieltag 29. Spieltag 30. Spieltag 31. Spieltag 32. Spieltag 33. Spieltag 34. Spieltag Fr., 24. Feb. 20:30 Uhr VfL Wolfsburg 1:2 (1:2) Werder Bremen Spielbericht Sa., 25. Feb. 15:30 Uhr Bayer Leverkusen 0:2 (0:2) FSV Mainz Spielbericht Bayern München 8:0 (3:0) Hamburger SV Spielbericht RB Leipzig 3:1 (2:0) 1. FC Köln Spielbericht SV Darmstadt 1:2 (0:0) FC Augsburg Spielbericht SC Freiburg 0:3 (0:1) Borussia Dortmund Spielbericht Sa., 25. Feb. 18:30 Uhr Hertha BSC 2:0 (0:0) Eintracht Frankfurt Spielbericht So., 26. Feb. 15:30 Uhr FC Ingolstadt 0:2 (0:0) Borussia M'gladbach Spielbericht So., 26. Feb. 17:30 Uhr FC Schalke 1:1 (1:0) 1899 Hoffenheim Spielbericht « zurück vorwärts » Tabelle

Heimtabelle

Auswärtstabelle Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 22 16 5 1 54:13 41 53 2. RB Leipzig 22 15 3 4 41:22 19 48 3. Borussia Dortmund 22 11 7 4 46:23 23 40 4. 1899 Hoffenheim 22 9 11 2 39:22 17 38 5. Hertha BSC 22 11 4 7 30:24 6 37 6. Eintracht Frankfurt 22 10 5 7 25:22 3 35 7. 1. FC Köln 22 8 9 5 31:22 9 33 8. Bayer Leverkusen 22 9 3 10 34:32 2 30 9. SC Freiburg 22 9 3 10 28:39 -11 30 10. Borussia M'gladbach 22 8 5 9 25:29 -4 29 11. FSV Mainz 22 8 4 10 31:37 -6 28 12. FC Schalke 22 7 6 9 26:23 3 27 13. FC Augsburg 22 7 6 9 21:28 -7 27 14. VfL Wolfsburg 22 6 4 12 20:33 -13 22 15. Werder Bremen 22 6 4 12 28:43 -15 22 16. Hamburger SV 22 5 5 12 21:45 -24 20 17. FC Ingolstadt 22 5 3 14 19:34 -15 18 18. SV Darmstadt 22 3 3 16 15:43 -28 12 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Hertha BSC 11 9 1 1 19:5 14 28 2. RB Leipzig 11 9 1 1 22:10 12 28 3. Bayern München 11 8 3 0 35:5 30 27 4. Borussia Dortmund 10 7 3 0 22:5 17 24 5. 1899 Hoffenheim 11 6 5 0 22:9 13 23 6. Eintracht Frankfurt 10 6 3 1 16:9 7 21 7. SC Freiburg 11 7 0 4 14:16 -2 21 8. 1. FC Köln 10 5 5 0 15:5 10 20 9. FC Schalke 12 6 2 4 19:11 8 20 10. Borussia M'gladbach 11 5 3 3 16:9 7 18 11. FSV Mainz 11 5 3 3 21:17 4 18 12. Bayer Leverkusen 12 5 2 5 20:18 2 17 13. FC Augsburg 11 3 3 5 10:17 -7 12 14. Hamburger SV 10 3 3 4 11:19 -8 12 14. SV Darmstadt 12 3 3 6 11:19 -8 12 16. VfL Wolfsburg 12 3 2 7 10:17 -7 11 17. Werder Bremen 11 3 1 7 13:18 -5 10 18. FC Ingolstadt 11 2 2 7 10:19 -9 8 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 11 8 2 1 19:8 11 26 2. RB Leipzig 11 6 2 3 19:12 7 20 3. Borussia Dortmund 12 4 4 4 24:18 6 16 4. 1899 Hoffenheim 11 3 6 2 17:13 4 15 5. FC Augsburg 11 4 3 4 11:11 0 15 6. Eintracht Frankfurt 12 4 2 6 9:13 -4 14 7. Bayer Leverkusen 10 4 1 5 14:14 0 13 8. 1. FC Köln 12 3 4 5 16:17 -1 13 9. Werder Bremen 11 3 3 5 15:25 -10 12 10. VfL Wolfsburg 10 3 2 5 10:16 -6 11 11. Borussia M'gladbach 11 3 2 6 9:20 -11 11 12. FC Ingolstadt 11 3 1 7 9:15 -6 10 13. FSV Mainz 11 3 1 7 10:20 -10 10 14. Hertha BSC 11 2 3 6 11:19 -8 9 15. SC Freiburg 11 2 3 6 14:23 -9 9 16. Hamburger SV 12 2 2 8 10:26 -16 8 17. FC Schalke 10 1 4 5 7:12 -5 7 18. SV Darmstadt 10 0 0 10 4:24 -20 0

Quelle: n-tv.de