Sport

Torhüter verschluckt seine Zunge: Stürmer wird zum gefeierten Lebensretter

Während eines Fußballspiels wird Francis Koné zum Helden. Der Stürmer reagiert schneller als die Sanitäter, als einer seiner Gegenspieler regungslos am Boden liegt. Für ihn sei es nichts Neues gewesen, sagt Koné nach dem Spiel in Tschechien.

So wird man zum Helden: In der ersten tschechischen Liga hat Francis Koné seinem Gegenspieler Martin Berkovec das Leben gerettet. Nach einem Zusammenprall mit seinem Mitspieler blieb der Torhüter des tschechischen Erstligisten Bohemians Prag 1905 liegen. Berkovec wollte eigentlich nur einen Angriff des gegnerischen Clubs 1. FC Slovacko unterbinden – und riskierte damit sein Leben.

Sofort registrierte Slovacko-Spieler Koné, dass bei dem Zusammenprall nicht alles glimpflich abgelaufen ist. Der 26-jährige Stürmer bemerkte, dass Berkovec das Bewusstsein verloren hatte und reagierte. Schnell griff er dem Torhüter in den Mund und zog die Zunge hinaus, die in den Rachen gerutscht war und die Atemwege versperrte. Anschließend dreht er ihn auf die Seite.

Die herbeigeeilten Sanitäter brachten Berkovic anschließend in ein Krankenhaus. Er konnte es nach einer Nacht bereits wieder verlassen. Laut dem englischen "Mirror" bedankte sich der Torhüter bei seinem Retter: "Ich möchte Francis Koné für seine Rettung und Hilfsbereitschaft danken!" "Hut ab", lobte auch Slovacko-Trainer Michal Kordula. "So sollten Spieler miteinander umgehen."

Für den Retter selbst war es offenbar nicht das erste Mal, dass er zum Helden wurde. Nach dem Spiel stand er Reportern Frage und Antwort. "Es war das vierte Mal", sagte er laut Mirror. "Einmal in Thailand und zweimal in Afrika. Ich schaue mir die Spieler immer an, um sicher zu gehen, dass sie ihre Zunge nicht verschluckt haben."

Quelle: n-tv.de