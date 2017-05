Sport

Rückschläge für Aue und Arminia: Stuttgart marschiert weiter, der Kiez jubelt

In der 2. Fußball-Bundesliga kommt Abstiegskandidat Bielefeld in Bochum nicht über ein Remis hinaus. Absteiger KSC gibt in Fürth ein Lebenszeichen von sich. Stuttgart kann sich gegen Aue abermals auf Torjäger Simon Terodde verlassen - und wohl für Liga eins planen.

VfB Stuttgart - FC Erzgebirge Aue 3:0 (1:0)

In der 2. Fußball-Bundesliga hat der Spitzenreiter VfB Stuttgart gegen Erzgebirge Aue 3:0 (1:0) gewonnen und kann die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga am kommenden Sonntag perfekt machen. In das Duell mit dem Tabellenzweiten Hannover 96 gehen die Schwaben mit drei Punkten Vorsprung. Bei einem Sieg ist der VfB sicher zweiter. Aue dagegen hat zwei Spieltage vor dem Saisonende nur noch ein Zwei-Punkte-Polster auf den Relegationsrang. Für den fünften VfB-Sieg in Serie sorgten vor 59.000 Zuschauern in der ausverkauften Mercedes-Benz Arena Simon Terodde mit einem Doppelpack (14. Minute/Foulelfmeter und 69.) sowie Alexandru Maxim (75.).

VfL Bochum - Arminia Bielefeld 1:1 (0:1)

Arminia Bielefeld hat mit dem 1:1 (1:0) im Westfalen-Duell beim VfL Bochum die Chance vergeben, sich vor den verbleibenden zwei Spieltagen auf den Relegationsplatz 16 zu verbessern. Mit 33 Zählern liegt die Mannschaft von Trainer Jeff Saibene weiter auf Rang 17. Keanu Staude brachte den ehemaligen Erstligisten am Sonntag vor 18.469 Zuschauern in der 7. Minute mit seinem ersten Zweitligator in Führung. In der 82. Minute glich Selim Gündüz aus. In einer Begegnung mit vielen Offensivaktionen vergaben die Bochumer vor allem in der zweiten Spielhälfte zahlreiche weitere Großchancen. Das Bielefelder Remis sorgte auch auf dem Hamburger Kiez für Jubel: Der FC St. Pauli hat damit vorzeitig den Klassenerhalt sicher.

SpVgg Greuther Fürth - Karlsruher SC 0:1 (0:0)

Tabellenschlusslicht Karlsruher SC hat auf seiner kurzen Abschiedstournee von der 2. Liga einen Achtungserfolg gefeiert. Die seit einer Woche als Absteiger feststehenden Badener kamen bei der SpVgg Greuther Fürth zu einem knappen 1:0 (0:0). Die sechstplatzierten Franken müssen dagegen um ihr Ziel bangen, am Saisonende vor dem Erzrivalen 1. FC Nürnberg zu stehen. Besonders unterhaltsam war das eher bedeutungslose Spiel allerdings nicht. Zwar gingen beide Teams vor 8295 Zuschauern relativ hohes Tempo, waren aber lange zu unpräzise im Abschluss. Yann Rolim (89.) gelang erst in der Schlussphase der entscheidende Treffer für das Team von Trainer Marc-Patrick Meister. Bei der Fürther Mannschaft von Trainer Janos Radoki riss die Heimserie, seit Jahresbeginn war es die erste Liga-Niederlage der Kleeblätter im eigenen Stadion. Der KSC holte erstmals seit Anfang Februar auswärts wieder Punkte.

2. Bundesliga 1. Spieltag 2. Spieltag 3. Spieltag 4. Spieltag 5. Spieltag 6. Spieltag 7. Spieltag 8. Spieltag 9. Spieltag 10. Spieltag 11. Spieltag 12. Spieltag 13. Spieltag 14. Spieltag 15. Spieltag 16. Spieltag 17. Spieltag 18. Spieltag 19. Spieltag 20. Spieltag 21. Spieltag 22. Spieltag 23. Spieltag 24. Spieltag 25. Spieltag 26. Spieltag 27. Spieltag 28. Spieltag 29. Spieltag 30. Spieltag 31. Spieltag 32. Spieltag 33. Spieltag 34. Spieltag Fr., 05. Mai. 18:30 Uhr FC Heidenheim 0:2 (0:2) Hannover 96 Spielbericht Kaiserslautern 1:2 (0:0) FC St. Pauli Spielbericht Dynamo Dresden 1:2 (0:1) 1860 München Spielbericht Sa., 06. Mai. 13:00 Uhr Fortuna Düsseldorf 1:1 (0:0) Würzburger Kickers Spielbericht SV Sandhausen 0:1 (0:0) FC Nürnberg Spielbericht So., 07. Mai. 13:30 Uhr Greuther Fürth 0:1 (0:0) Karlsruher SC Spielbericht VfB Stuttgart 3:0 (1:0) FC Erzgebirge Aue Spielbericht VfL Bochum 1:1 (0:1) Arminia Bielefeld Spielbericht Mo., 08. Mai. 20:15 Uhr Eintracht Braunschweig -:- Union Berlin « zurück vorwärts » Tabelle

Heimtabelle

Auswärtstabelle Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. VfB Stuttgart 32 20 6 6 59:35 24 66 2. Hannover 96 32 18 9 5 49:31 18 63 3. Eintracht Braunschweig 31 17 9 5 45:28 17 60 4. Union Berlin 31 17 6 8 48:34 14 57 5. Dynamo Dresden 32 12 10 10 48:42 6 46 6. Greuther Fürth 32 12 8 12 31:37 -6 44 7. FC Nürnberg 32 12 6 14 44:48 -4 42 8. FC St. Pauli 32 11 8 13 35:33 2 41 9. VfL Bochum 32 9 14 9 39:43 -4 41 10. FC Heidenheim 32 10 10 12 40:38 2 40 11. SV Sandhausen 32 9 11 12 39:35 4 38 12. Kaiserslautern 32 9 11 12 28:32 -4 38 13. Fortuna Düsseldorf 32 8 12 12 33:37 -4 36 14. 1860 München 32 10 6 16 35:43 -8 36 15. FC Erzgebirge Aue 32 9 9 14 36:51 -15 36 16. Würzburger Kickers 32 7 13 12 31:36 -5 34 17. Arminia Bielefeld 32 7 12 13 43:53 -10 33 18. Karlsruher SC 32 5 10 17 23:50 -27 25 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Hannover 96 16 13 2 1 25:9 16 41 2. VfB Stuttgart 16 12 2 2 36:14 22 38 3. Union Berlin 16 11 3 2 29:11 18 36 4. Eintracht Braunschweig 15 11 3 1 30:15 15 36 5. VfL Bochum 16 7 8 1 26:19 7 29 6. Greuther Fürth 16 9 2 5 17:15 2 29 7. Kaiserslautern 16 7 5 4 16:9 7 26 8. Dynamo Dresden 16 6 7 3 26:20 6 25 9. 1860 München 16 7 4 5 23:19 4 25 10. Arminia Bielefeld 16 6 6 4 25:23 2 24 11. SV Sandhausen 16 6 5 5 21:13 8 23 12. FC Heidenheim 16 6 5 5 22:17 5 23 13. FC Erzgebirge Aue 16 6 4 6 20:24 -4 22 14. FC St. Pauli 16 5 6 5 19:13 6 21 15. FC Nürnberg 16 6 3 7 21:22 -1 21 16. Würzburger Kickers 16 4 8 4 14:13 1 20 17. Fortuna Düsseldorf 16 3 7 6 18:22 -4 16 18. Karlsruher SC 16 3 5 8 15:25 -10 14 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. VfB Stuttgart 16 8 4 4 23:21 2 28 2. Eintracht Braunschweig 16 6 6 4 15:13 2 24 3. Hannover 96 16 5 7 4 24:22 2 22 4. Dynamo Dresden 16 6 3 7 22:22 0 21 5. FC Nürnberg 16 6 3 7 23:26 -3 21 6. Union Berlin 15 6 3 6 19:23 -4 21 7. Fortuna Düsseldorf 16 5 5 6 15:15 0 20 8. FC St. Pauli 16 6 2 8 16:20 -4 20 9. FC Heidenheim 16 4 5 7 18:21 -3 17 10. SV Sandhausen 16 3 6 7 18:22 -4 15 11. Greuther Fürth 16 3 6 7 14:22 -8 15 12. Würzburger Kickers 16 3 5 8 17:23 -6 14 13. FC Erzgebirge Aue 16 3 5 8 16:27 -11 14 14. VfL Bochum 16 2 6 8 13:24 -11 12 15. Kaiserslautern 16 2 6 8 12:23 -11 12 16. 1860 München 16 3 2 11 12:24 -12 11 17. Karlsruher SC 16 2 5 9 8:25 -17 11 18. Arminia Bielefeld 16 1 6 9 18:30 -12 9

Quelle: n-tv.de