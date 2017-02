Sport

Bochum bleibt "Club"-Schreck: Stuttgart setzt sich ab, Aue kassiert Haue

Stuttgart hält in der 2. Fußball-Bundesliga Kurs auf die sofortige Rückkehr ins Oberhaus. Auch formstarke Lauterer können den VfB nicht stoppen. Nürnberg verliert wie immer gegen Bochum und Schlusslicht Aue erlebt gegen Dresden ein Ost-Derby-Debakel.

VfB Stuttgart - 1. FC Kaiserslautern 2:0 (0:0)

Der VfB Stuttgart hat den Ausrutscher von Hannover 96 ausgenutzt und seine Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga ausgebaut. Einen Tag nach dem Remis der Niedersachsen gegen Arminia Bielefeld bezwangen die Schwaben den 1. FC Kaiserslautern mit 2:0 (0:0). Vor 52.100 Zuschauern erzielten Torjäger Simon Terodde (58.) und Berkay Özcan (88.) die Treffer für die Gastgeber. Der Vorsprung der Stuttgarter auf den ersten Verfolger Hannover wuchs nach dem fünften Sieg in Serie auf fünf Punkte. Kaiserslautern verlor erstmals nach drei Partien ohne Niederlage. Die Mannschaft von Trainer Norbert Meier rutschte auf Rang 13 ab.

Erzgebirge Aue - Dynamo Dresden 1:4 (0:4)

Fußball-Zweitligist FC Erzgebirge Aue hat im Kampf um den Klassenverbleib einen herben Rückschlag hinnehmen müssen. Im Duell der Aufsteiger verloren die Erzgebirgler am Sonntag zu Hause gegen Dynamo Dresden mit 1:4 (0:4) und bleiben nach fünf Punkten aus fünf Rückrundenspielen Tabellenletzter. Vor rund 10.000 Zuschauern sorgten Jannik Müller (16.), Niklas Kreuzer (21.) und Stefan Kutschke (39./45.+2) für den ersten Sieg der Dresdner im Erzgebirge seit fast 21 Jahren. Die Gäste waren in dem Traditionsduell das klar bessere Team. Für die schwachen Hausherren erzielte Dimitrij Nazarov per Foulelfmeter (60.) den einzigen Treffer.

1. FC Nürnberg - VfL Bochum 0:1 (0:1)

Für den 1. FC Nürnberg bleibt der VfL Bochum ein Angstgegner in der 2. Fußball-Bundesliga. Der "Club" verlor eine Woche vor dem emotionsgeladenen Franken-Derby in Fürth gegen die Westfalen mit 0:1 (0:1). Im zehnten Zweitliga-Vergleich gab es erneut kein Erfolgserlebnis für die Nürnberger. Die Bilanz gegen den VfL ist bei zwei Unentschieden und acht Niederlagen angekommen. Nils Quaschner erzielte vor 25.700 Zuschauern in der 35. Minute das einzige Tor. Kurz zuvor hatte bereits VfL-Profi Johannes Wurtz den Pfosten getroffen. Die Bochumer zogen im Tabellen-Mittelfeld mit 29 Punkten mit dem "Club" gleich. So rasant wie beim Bochumer 5:4-Erfolg in der Hinrunde ging es in der Nürnberger Arena nicht zu.

2. Bundesliga 1. Spieltag 2. Spieltag 3. Spieltag 4. Spieltag 5. Spieltag 6. Spieltag 7. Spieltag 8. Spieltag 9. Spieltag 10. Spieltag 11. Spieltag 12. Spieltag 13. Spieltag 14. Spieltag 15. Spieltag 16. Spieltag 17. Spieltag 18. Spieltag 19. Spieltag 20. Spieltag 21. Spieltag 22. Spieltag 23. Spieltag 24. Spieltag 25. Spieltag 26. Spieltag 27. Spieltag 28. Spieltag 29. Spieltag 30. Spieltag 31. Spieltag 32. Spieltag 33. Spieltag 34. Spieltag Fr., 24. Feb. 18:30 Uhr Union Berlin 2:0 (1:0) 1860 München Spielbericht Würzburger Kickers 1:1 (0:0) Greuther Fürth Spielbericht SV Sandhausen 0:1 (0:0) Eintracht Braunschweig Spielbericht Sa., 25. Feb. 13:00 Uhr Fortuna Düsseldorf 0:0 (0:0) FC Heidenheim Spielbericht Hannover 96 2:2 (1:2) Arminia Bielefeld Spielbericht So., 26. Feb. 13:30 Uhr FC Nürnberg 0:1 (0:1) VfL Bochum Spielbericht FC Erzgebirge Aue 1:4 (0:4) Dynamo Dresden Spielbericht VfB Stuttgart 2:0 (0:0) Kaiserslautern Spielbericht Mo., 27. Feb. 20:15 Uhr FC St. Pauli -:- Karlsruher SC « zurück vorwärts » Tabelle

Heimtabelle

Auswärtstabelle Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. VfB Stuttgart 22 15 2 5 39:23 16 47 2. Hannover 96 22 12 6 4 39:27 12 42 3. Union Berlin 22 12 5 5 35:23 12 41 4. Eintracht Braunschweig 22 11 7 4 34:23 11 40 5. Dynamo Dresden 22 9 7 6 32:26 6 34 6. FC Heidenheim 22 9 6 7 31:21 10 33 7. SV Sandhausen 22 8 6 8 29:23 6 30 8. Würzburger Kickers 22 7 8 7 25:22 3 29 9. FC Nürnberg 22 8 5 9 35:37 -2 29 10. VfL Bochum 22 7 8 7 30:34 -4 29 11. Greuther Fürth 22 8 5 9 24:31 -7 29 12. Fortuna Düsseldorf 22 6 9 7 21:23 -2 27 13. Kaiserslautern 22 6 8 8 16:19 -3 26 14. 1860 München 22 7 4 11 27:31 -4 25 15. Arminia Bielefeld 22 4 7 11 27:40 -13 19 16. Karlsruher SC 21 3 9 9 17:28 -11 18 17. FC St. Pauli 21 4 6 11 16:27 -11 18 18. FC Erzgebirge Aue 22 4 6 12 21:40 -19 18 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. VfB Stuttgart 11 9 0 2 24:9 15 27 2. Eintracht Braunschweig 11 8 2 1 23:12 11 26 3. Hannover 96 11 8 2 1 19:9 10 26 4. Union Berlin 11 7 3 1 21:8 13 24 5. FC Heidenheim 11 6 2 3 18:9 9 20 6. VfL Bochum 10 5 5 0 18:13 5 20 6. 1860 München 11 6 2 3 18:13 5 20 8. Kaiserslautern 11 5 4 2 11:5 6 19 9. Greuther Fürth 11 6 1 4 14:14 0 19 10. SV Sandhausen 11 5 3 3 15:8 7 18 11. Dynamo Dresden 11 4 5 2 17:13 4 17 12. Würzburger Kickers 12 4 5 3 12:9 3 17 13. Arminia Bielefeld 11 4 4 3 16:16 0 16 14. Fortuna Düsseldorf 11 3 5 3 13:13 0 14 15. FC Nürnberg 11 3 3 5 14:15 -1 12 16. FC St. Pauli 10 2 4 4 9:11 -2 10 17. Karlsruher SC 11 2 4 5 11:17 -6 10 18. FC Erzgebirge Aue 11 2 3 6 10:21 -11 9 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. VfB Stuttgart 11 6 2 3 15:14 1 20 2. Dynamo Dresden 11 5 2 4 15:13 2 17 3. FC Nürnberg 11 5 2 4 21:22 -1 17 4. Union Berlin 11 5 2 4 14:15 -1 17 5. Hannover 96 11 4 4 3 20:18 2 16 6. Eintracht Braunschweig 11 3 5 3 11:11 0 14 7. FC Heidenheim 11 3 4 4 13:12 1 13 8. Fortuna Düsseldorf 11 3 4 4 8:10 -2 13 9. Würzburger Kickers 10 3 3 4 13:13 0 12 10. SV Sandhausen 11 3 3 5 14:15 -1 12 11. Greuther Fürth 11 2 4 5 10:17 -7 10 12. FC Erzgebirge Aue 11 2 3 6 11:19 -8 9 13. VfL Bochum 12 2 3 7 12:21 -9 9 14. Karlsruher SC 10 1 5 4 6:11 -5 8 15. FC St. Pauli 11 2 2 7 7:16 -9 8 16. Kaiserslautern 11 1 4 6 5:14 -9 7 17. 1860 München 11 1 2 8 9:18 -9 5 18. Arminia Bielefeld 11 0 3 8 11:24 -13 3

Quelle: n-tv.de