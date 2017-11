Sport

"Verstehe es wirklich nicht": Suspendierter Aubameyang wehrt sich

Wiederholt fällt Pierre-Emerick Aubameyang bei Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund mit Disziplinlosigkeit auf. Trainer Peter Bosz reagiert wie sein Vorgänger und streicht den Torjäger kurzfristig aus dem Kader - was der überhaupt nicht nachvollziehen kann.

Borussia Dortmunds Stürmerstar Pierre-Emerick Aubameyang hat mit Unverständnis auf seine Suspendierung für das Bundesligaspiel beim VfB Stuttgart (ab 20.30 Uhr im Liveticker bei n-tv.de) reagiert. "Nach Mailand konnte ich die Strafe und die Suspendierung verstehen, weil ich gegen eine Ansage verstoßen habe. Dieses Mal verstehe ich es wirklich nicht. Ich wollte nicht zu spät kommen", sagte der Torschützenkönig der "Bild"-Zeitung.

Demnach soll Aubameyang am Donnerstag 20 Minuten zu spät zum Abschlusstraining gekommen sein. Daraufhin hatte Trainer Peter Bosz den Gabuner aus "disziplinarischen Gründen" aus dem Kader gestrichen, wie der BVB via Twitter mitteilte. Die "Bild" berichtet darüber hinaus, dass die Verspätung kein Einzelfall sein soll - demnach sei Aubameyang bereits am Sonntag unpünktlich gewesen, nachdem er seine beiden freien Tage in Barcelona verbracht hatte. Er habe als Treffpunkt für das Training am Donnerstag 14:30 Uhr im Kopf gehabt und nicht wie vereinbart 14 Uhr, heißt es weiter.

Ein Kurztrip des 28-Jährigen nach Barcelona während der Länderspielpause soll mit der Suspendierung jedoch nichts zu tun haben - das war zunächst spekuliert worden. Fotos und Videos auf Aubameyangs Instagram-Profil, die mittlerweile gelöscht sind, legten nahe, dass es in der katalanischen Metropole feucht-fröhlich zugegangen sein könnte. Laut "Bild" soll er sich nach einem Besuch beim Ex-Kollegen Ousmane Dembélé, der inzwischen beim FC Barcelona spielt, in einem Club vergnügt haben.

Der 28-Jährige, der schon häufiger mit Extravaganzen auffiel, ist nicht zum ersten Mal aus dem BVB-Kader gestrichen worden. Im November 2016 suspendierte der damalige Trainer Thomas Tuchel den Angreifer vor dem Champions-League-Gruppenspiel gegen Sporting Lissabon. Damals war Aubameyang trotz Verbotes einen Tag zum Shopping nach Mailand geflogen.

Quelle: n-tv.de