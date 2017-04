Sport

Braunschweig schiebt sich vor: Terodde weckt VfB aus Dynamo-Alptraum

Der VfB Stuttgart kehrt dramatisch an die Spitze der 2. Fußball-Bundesliga zurück. Nach einem Horrorstart gegen Dresden erkämpfen sich die Schwaben in der Nachspielzeit noch das Remis. Dass es an der Spitze immer enger wird, liegt auch an Braunschweig.

VfB Stuttgart - Dynamo Dresden 3:3 (1:3)

Trotz eines Hattricks von Stefan Kutschke und eines frühen 0:3-Rückstands ist der VfB Stuttgart mit einer furiosen Aufholjagd an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga zurückgekehrt. Simon Terodde rettete den Schwaben mit einem verwandelten Foulelfmeter in der Nachspielzeit (90.+4) ein 3:3 (1:3) gegen Dynamo Dresden und den Sprung auf Platz eins. Nach 26 Minuten hatte der Aufsteiger aus Sachsen nach Kutschkes zweitem Hattrick der Saison wie der sichere Sieger ausgesehen. Der 28-Jährige traf vor 60.000 Zuschauern in ausverkauften Mercedes-Benz-Arena in der vierten Minute nach klugem Querpass von Niklas Kreuzer und in der 22. Minute nach einer langen Hereingabe von Philip Heise. Nachdem ihn VfB-Torwart Mitch Langerak am Rand des Strafraum von den Beinen geholt hatte, verwandelte der Ex-Wolfsburger selbst (26.) und schraubte seine Saisonbilanz auf 14 Tore. Bereits beim 3:2 am 28. Oktober gegen Eintracht Braunschweig hatte Kutschke einen Hattrick verbucht - damals innerhalb von 13 Minuten in der zweiten Halbzeit. Stuttgarts Torjäger Terodde verkürzte mit seinem 16. Saisontreffer noch vor der Pause (29.). Emiliano Insua gelang eine Viertelstunde vor Schluss das 2:3 (75.).

1. FC Kaiserlsautern - Eintracht Braunschweig 0:1 (0:0)

Eintracht Braunschweig hat trotz des ersten Sieges auf dem Betzenberg seit 40 Jahren die Tabellenführung denkbar knapp verpasst. Die Niedersachsen holten durch den Treffer von Mirko Boland (79.) ein glückliches 1:0 (0:0) beim abstiegsbedrohten 1. FC Kaiserslautern. Damit sind die Braunschweiger seit sieben Partien ungeschlagen und belegen den zweiten Rang hinter dem VfB Stuttgart, der in der Nachspielzeit noch zum 3:3-Ausgleich gegen Dynamo Dresden kam. Die Roten Teufel warten seit fünf Spielen auf einen Sieg und kassierten nach neun Spielen ohne Heim-Niederlage wieder eine Pleite zu Hause. Vor 23.756 Zuschauern im Fritz-Walter-Stadion waren die Gastgeber in der ersten halben Stunde die agilere Mannschaft. Danach kamen die Braunschweiger etwas besser ins Spiel. Insgesamt waren Torchancen in einer schwachen, umkämpften und weitgehend zerfahrenen Partie Mangelware.

1. FC Heidenheim - SpVgg Greuther Fürth 0:2 (0:1)

Die SpVgg Greuther Fürth ist sportlich weiter auf dem Vormarsch. Die Franken setzten sich beim 1. FC Heidenheim mit 2:0 (1:0) durch, untermauerten ihren sechsten Tabellenplatz und blieben zum siebten Mal in Folge ohne Niederlage. Für beide Treffer sorgte der Österreicher Robert Zulj mit Flachschüssen in der 21. und 67. Minute. Er besiegelte damit das sechste Spiel der Gastgeber ohne Sieg in Folge. 2017 gelang der Mannschaft von Trainer Frank Schmidt noch kein Heimerfolg. In einer an Höhepunkten armen Partie war der Sieg für das Team von Coach Janos Radoki nicht unverdient. Den Gästen gelang es über weite Strecken, Heidenheims Mittelfeldstrategen Marc Schnatterer aus dem Spiel zu nehmen.

Heimtabelle

Auswärtstabelle Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. VfB Stuttgart 26 15 5 6 44:29 15 50 2. Eintracht Braunschweig 26 14 8 4 41:27 14 50 3. Union Berlin 26 15 5 6 40:26 14 50 4. Hannover 96 26 14 7 5 42:29 13 49 5. Dynamo Dresden 26 11 9 6 42:32 10 42 6. Greuther Fürth 26 11 6 9 29:32 -3 39 7. FC Heidenheim 26 9 8 9 36:29 7 35 8. FC Nürnberg 26 10 5 11 38:40 -2 35 9. SV Sandhausen 26 8 9 9 32:28 4 33 10. Fortuna Düsseldorf 26 8 9 9 27:27 0 33 11. VfL Bochum 26 7 11 8 33:38 -5 32 12. 1860 München 26 9 4 13 31:35 -4 31 13. Würzburger Kickers 26 7 9 10 27:29 -2 30 14. Kaiserslautern 26 6 10 10 20:26 -6 28 15. FC Erzgebirge Aue 26 6 8 12 26:43 -17 26 16. FC St. Pauli 26 6 7 13 24:31 -7 25 17. Arminia Bielefeld 26 5 9 12 32:44 -12 24 18. Karlsruher SC 26 4 9 13 20:39 -19 21 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Hannover 96 13 10 2 1 22:9 13 32 2. Union Berlin 13 9 3 1 24:8 16 30 3. Eintracht Braunschweig 13 9 3 1 27:15 12 30 4. VfB Stuttgart 13 9 2 2 28:13 15 29 5. Greuther Fürth 13 8 1 4 16:14 2 25 6. 1860 München 13 7 2 4 21:16 5 23 7. FC Heidenheim 13 6 3 4 20:13 7 21 8. Dynamo Dresden 13 5 6 2 22:16 6 21 9. VfL Bochum 12 5 6 1 20:16 4 21 10. SV Sandhausen 13 5 5 3 16:9 7 20 11. Kaiserslautern 13 5 5 3 12:7 5 20 12. Arminia Bielefeld 13 5 5 3 20:18 2 20 13. FC Nürnberg 13 5 3 5 17:16 1 18 14. Würzburger Kickers 14 4 6 4 13:12 1 18 15. FC Erzgebirge Aue 13 4 3 6 12:21 -9 15 16. FC St. Pauli 13 3 5 5 15:13 2 14 17. Fortuna Düsseldorf 13 3 5 5 14:16 -2 14 18. Karlsruher SC 13 3 4 6 13:20 -7 13 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Dynamo Dresden 13 6 3 4 20:16 4 21 2. VfB Stuttgart 13 6 3 4 16:16 0 21 3. Eintracht Braunschweig 13 5 5 3 14:12 2 20 4. Union Berlin 13 6 2 5 16:18 -2 20 5. Fortuna Düsseldorf 13 5 4 4 13:11 2 19 6. Hannover 96 13 4 5 4 20:20 0 17 7. FC Nürnberg 13 5 2 6 21:24 -3 17 8. FC Heidenheim 13 3 5 5 16:16 0 14 9. Greuther Fürth 13 3 5 5 13:18 -5 14 10. SV Sandhausen 13 3 4 6 16:19 -3 13 11. Würzburger Kickers 12 3 3 6 14:17 -3 12 12. FC Erzgebirge Aue 13 2 5 6 14:22 -8 11 13. VfL Bochum 14 2 5 7 13:22 -9 11 14. FC St. Pauli 13 3 2 8 9:18 -9 11 15. 1860 München 13 2 2 9 10:19 -9 8 16. Kaiserslautern 13 1 5 7 8:19 -11 8 17. Karlsruher SC 13 1 5 7 7:19 -12 8 18. Arminia Bielefeld 13 0 4 9 12:26 -14 4

Quelle: n-tv.de