Sport

Klarer Sieg beim FC Watford: Tottenham lässt ManCity hinter sich

Mit dem nächsten Auswärtssieg klettern die Fußballer von Tottenham Hotspur in der englischen Premier League auf Platz drei - Josep Guardiola kann mit Manchester City nur hinterherschauen. Nun steht das opspiel gegen Tabellenführer FC Chelsea an.

Tottenham Hotspur hat auch sein zweites Auswärtsspiel in der englischen Premier League innerhalb von vier Tagen klar gewonnen. Die Fußballer aus dem Norden Londons setzten sich mit 4:1 (3:0) beim FC Watford durch und überholten damit Manchester City in der Tabelle.

Die englischen Nationalspieler Harry Kane (27./33. Minute) und Dele Alli (41./46.) erzielten die Tore für die Spurs. Younes Kaboul (90.+3) konnte in der Nachspielzeit nur noch verkürzen. Vor der weiteren Nachmittagspartie zwischen dem FC Arsenal und Crystal Palace kletterte Tottenham auf den dritten Platz.

Am vergangenen Mittwoch hatte die Auswahl von Trainer Mauricio Pochettino bereits mit 4:1 in Southampton gewonnen. Am kommenden Mittwoch nun steht das Topspiel gegen Tabellenführer FC Chelsea an der heimischen White Hart Lane an.

Quelle: n-tv.de