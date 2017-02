Sport

"Am guten Geschmack vorbei": Üble Plakate bei St. Pauli gegen Dresden

Beim Zweitliga-Duell zwischen dem FC St. Pauli und Dynamo Dresden fallen Anhänger beider Seiten mit Geschmacklosigkeiten auf. Während im Gästeblock plumpe Beleidigungen zu lesen sind, gibt es von den Kiez-Fans politische Bösartigkeiten.

Eine Woche nach den verbalen Beleidigungen, antisemitischer Hetze und Bespuckungen bei Borussia Dortmund gegen RB Leipzig kommt es auch beim Spiel zwischen dem FC St. Pauli und Dynamo Dresden zu geschmacklosen Äußerungen - hüben wie drüben.

Während im Gästeblock Beleidigungen zu lesen waren, die unterhalb der Gürtellinie zielten, skandierten Hamburger Kiez-Fans kryptische politische Botschaften. "Schon eure Großeltern haben für Dresden gebrannt" und "Gegen den doitschen Opfermythos" war auf einem Transparent zu lesen.

Am Montag jähren sich die Bombenangriffe auf die sächsische Stadt zum 72. Mal. Zehntausende Menschen verloren dabei ihr Leben. Das Spruchband soll eine Kritik an der Art und Weise sein, wie die Luftangriffe in der rechten Szene instrumentalisiert werden, um die deutsche Schuld zu relativieren (das "doitsch" ist eine vor allem in rechten Kreisen verbreitete Umschreibung des vermeintlich wahren Deutschtums). Dass in Dresden neben vielen Nazis aber auch Unschuldige ihr Leben verloren haben, scheinen die Plakathalter dabei außer Acht gelassen zu haben.

Wenige Stunden nach dem 2:0-Sieg gegen Dynamo Dresden entschuldigte sich St. Pauli offiziell beim Gegner für das geschmacklose Fan-Plakat. Die Entschuldigung der Hamburger enthielt allerdings auch Einschränkungen. "Auch wenn der FC St. Pauli sich von der These des Opfermythos, der in der Vergangenheit speziell von Nationalisten und Rechtspopulisten propagiert wurde, klar distanziert und einen kritischen Umgang mit der deutschen Geschichte ausdrücklich begrüßt und fordert, ist mit den Worten auf dem Spruchband eine Grenze überschritten worden, werden dort doch die Toten der Luftangriffe auf Dresden verhöhnt", hieß es in einer Klub-Mitteilung: "Für das Verhalten seiner Anhänger möchte sich der FC St. Pauli bei Dynamo Dresden, seinen Fans und allen Angehörigen der Opfer der Angriffe vor 72 Jahren entschuldigen."

Nach Rücksprache mit dem Fanclubsprecherrat der offiziellen Fanclubs des FC St. Pauli (FCSR) habe sich dieser der offiziellen Entschuldigung angeschlossen. "Die Tonalität des ersten Teils des Spruchbandes kann auch für den FCSR in Inhalt und Wortwahl als Aussage nicht so stehen bleiben", hieß es.

Zuvor hatte sich Dynamo-Geschäftsführer Michael Born in der "Bild"-Zeitung über die Aktion beklagt. "Das ist definitiv am guten Geschmack vorbei."

2. Bundesliga 1. Spieltag 2. Spieltag 3. Spieltag 4. Spieltag 5. Spieltag 6. Spieltag 7. Spieltag 8. Spieltag 9. Spieltag 10. Spieltag 11. Spieltag 12. Spieltag 13. Spieltag 14. Spieltag 15. Spieltag 16. Spieltag 17. Spieltag 18. Spieltag 19. Spieltag 20. Spieltag 21. Spieltag 22. Spieltag 23. Spieltag 24. Spieltag 25. Spieltag 26. Spieltag 27. Spieltag 28. Spieltag 29. Spieltag 30. Spieltag 31. Spieltag 32. Spieltag 33. Spieltag 34. Spieltag Fr., 10. Feb. 18:30 Uhr FC Nürnberg 1:1 (0:1) Eintracht Braunschweig Spielbericht FC Erzgebirge Aue 0:0 (0:0) Greuther Fürth Spielbericht Fortuna Düsseldorf 1:1 (0:0) Kaiserslautern Spielbericht Sa., 11. Feb. 13:00 Uhr Würzburger Kickers 0:2 (0:0) FC Heidenheim Spielbericht 1860 München 2:1 (0:0) Karlsruher SC Spielbericht So., 12. Feb. 13:30 Uhr Union Berlin 3:1 (1:1) Arminia Bielefeld Spielbericht FC St. Pauli 2:0 (1:0) Dynamo Dresden Spielbericht VfB Stuttgart 2:1 (1:0) SV Sandhausen Spielbericht Mo., 13. Feb. 20:15 Uhr Hannover 96 -:- VfL Bochum « zurück vorwärts » Tabelle

Heimtabelle

Auswärtstabelle Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. VfB Stuttgart 20 13 2 5 35:22 13 41 2. Eintracht Braunschweig 20 10 6 4 32:22 10 36 3. Hannover 96 19 10 5 4 33:23 10 35 4. Union Berlin 20 10 5 5 31:22 9 35 5. FC Heidenheim 20 9 5 6 30:19 11 32 6. Dynamo Dresden 20 8 7 5 27:23 4 31 7. SV Sandhausen 20 8 6 6 29:19 10 30 8. FC Nürnberg 20 8 5 7 35:34 1 29 9. Würzburger Kickers 20 7 7 6 23:19 4 28 10. Fortuna Düsseldorf 20 6 8 6 21:22 -1 26 11. Greuther Fürth 20 7 4 9 22:30 -8 25 12. Kaiserslautern 20 5 8 7 13:17 -4 23 13. VfL Bochum 19 5 8 6 26:31 -5 23 14. 1860 München 20 6 4 10 25:29 -4 22 15. Karlsruher SC 20 3 9 8 16:26 -10 18 16. FC St. Pauli 20 4 5 11 15:26 -11 17 17. Arminia Bielefeld 20 4 5 11 24:37 -13 17 18. FC Erzgebirge Aue 20 4 5 11 19:35 -16 17 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Eintracht Braunschweig 10 8 1 1 22:11 11 25 2. VfB Stuttgart 10 8 0 2 22:9 13 24 3. Hannover 96 9 7 1 1 15:6 9 22 4. Union Berlin 10 6 3 1 19:8 11 21 5. FC Heidenheim 10 6 2 2 17:7 10 20 6. SV Sandhausen 10 5 3 2 15:7 8 18 7. Dynamo Dresden 10 4 5 1 16:11 5 17 8. VfL Bochum 9 4 5 0 16:12 4 17 9. 1860 München 10 5 2 3 16:13 3 17 10. Würzburger Kickers 11 4 4 3 11:8 3 16 11. Kaiserslautern 10 4 4 2 8:5 3 16 12. Greuther Fürth 10 5 1 4 13:14 -1 16 13. Arminia Bielefeld 10 4 3 3 15:15 0 15 14. Fortuna Düsseldorf 10 3 4 3 13:13 0 13 15. FC Nürnberg 10 3 3 4 14:14 0 12 16. FC St. Pauli 10 2 4 4 9:11 -2 10 17. Karlsruher SC 10 2 4 4 10:15 -5 10 18. FC Erzgebirge Aue 10 2 3 5 9:17 -8 9 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. FC Nürnberg 10 5 2 3 21:20 1 17 2. VfB Stuttgart 10 5 2 3 13:13 0 17 3. Dynamo Dresden 10 4 2 4 11:12 -1 14 4. Union Berlin 10 4 2 4 12:14 -2 14 5. Hannover 96 10 3 4 3 18:17 1 13 6. Fortuna Düsseldorf 10 3 4 3 8:9 -1 13 7. SV Sandhausen 10 3 3 4 14:12 2 12 8. FC Heidenheim 10 3 3 4 13:12 1 12 9. Würzburger Kickers 9 3 3 3 12:11 1 12 10. Eintracht Braunschweig 10 2 5 3 10:11 -1 11 11. Greuther Fürth 10 2 3 5 9:16 -7 9 12. Karlsruher SC 10 1 5 4 6:11 -5 8 13. FC Erzgebirge Aue 10 2 2 6 10:18 -8 8 14. Kaiserslautern 10 1 4 5 5:12 -7 7 15. FC St. Pauli 10 2 1 7 6:15 -9 7 16. VfL Bochum 10 1 3 6 10:19 -9 6 17. 1860 München 10 1 2 7 9:16 -7 5 18. Arminia Bielefeld 10 0 2 8 9:22 -13 2

