Sport

Machtkampf mit dem Weltverband: Uefa plant angeblich eigene Fußball-WM

Die Uefa richtet die EM aus, die Fifa die WM - das ist die bisherige Arbeitsteilung der Fußball-Verbände. Doch offenbar fordert Uefa-Präsident Aleksander Ceferin die Fifa zum Machtkampf heraus - und plant eine eigene Mini-WM, bei der der Weltverband außen vor wäre.

Die Fifa plant die Mega-WM mit 48 Teilnehmern – nun legt die Uefa angeblich mit einer eigenen Fußball-Revolution nach. Wie die "Bild" berichtet, denkt Uefa-Präsident Aleksander Ceferin über die Ausrichtung einer weiteren Weltmeisterschaft unter Federführung des europäischen Verbandes nach. Geplant ist demnach eine Mini-WM, die in jedem ungeraden Jahr ausgetragen werden soll.

Neben der Europameisterschaft bereitet die Uefa derzeit bereits eine europäische Nations League vor. Damit sollen künftig Freundschaftsspiele durch Wettkampf ersetzt werden. Dort spielen die stärksten europäischen Länder im Herbst 2018 in vier Dreier-Gruppen eine Qualifikation, die vier Gruppensieger küren im Sommer 2019 dann in einem Turnier den Titelträger. Doch das reicht dem Verband offenbar noch nicht - die Uefa will sich bei der Nations League künftig nicht nur auf europäische Länder beschränken.

Machtkampf um TV-Einnahmen

Laut "Bild" könnten bereits im Sommer 2020 an den sechs Länderspiel-Terminen im September, Oktober und November die Qualifikationsspiele ausgetragen werden. Die Gruppen der Nations League wären dann nicht mehr auf den europäischen Kontinent beschränkt. Es würde sich also um eine WM-Version handeln, wenn die acht besten Mannschaften dieser kontinental-gemischten Qualifikation den Sieger ausspielen.

Vor 55 Mitgliedsverbänden soll Ceferin das Modell am Montag in Frankfurt bereits vorgestellt haben - und der Chef der Uefa soll mit seinem Plan bei den Vertretern auf offene Ohren gestoßen sein. Schließlich würde ein weiteres Turnier von Weltformat deutlich höhere Einnahmen bei TV-Geldern bedeuten. Die Uefa-Exekutive könnte laut Bericht schon im Dezember über die Pläne abstimmen.

Völlig außen vor bei den Plänen ist allerdings die Fifa, die bislang alleine für die Ausrichtung der Weltmeisterschaften zuständig ist. Besonders pikant: Fifa-Chef Gianni Infantino hatte für den von der Uefa angestrebten Zeitraum zuletzt für eine Klub-WM der Fifa mit 24 Teams geworben.

Quelle: n-tv.de