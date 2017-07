Sport

Aus in der ersten EL-Quali-Runde: Underdog blamiert Glasgow Rangers

Die Glasgow Rangers sind ruhmreich: 54-facher schottischer Meister, ein Fußballklub mit viel Tradition. In der ersten Qualifikationsrunde für die Europa League ist das alles einem Amateurverein aus Luxemburg aber völlig egal.

Die Glasgow Rangers haben sich mit einer Riesenblamage aus der Europa League verabschiedet. Der 54-malige schottische Fußball-Meister scheiterte bereits in der ersten Qualifikationsrunde am luxemburgischen Amateur-Club Pogrès Niederkorn. Die Rangers hatten das Hinspiel mit 1:0 für sich entschieden, im Rückspiel erlebten sie beim Underdog ein 0:2-Debakel.

Glasgow war erstmals seit sechs Jahren wieder international dabei. Nach Insolvenz und Zwangsabstieg 2012 in die 4. Liga hatte der Rekordchampion in der abgelaufenen Comeback-Saison in der schottischen Premier League Platz drei belegt. Erzkonkurrent Celtic Glasgow hatte sich erneut die Meisterschaft gesichert. Aberdeen war dahinter auf Platz zwei gelandet.

Niederkorn war 1981 letztmals Luxemburger Meister gewesen. Inklusive des Hinspiels in Schottland war dem Club in 13 Europapokal-Spielen nur ein ein Tor gelungen. Diese Scharte ist mit diesem historischen Sieg nun ebenfalls ausgewetzt.

Quelle: n-tv.de