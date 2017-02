Sport

Kein Sieger im Kellerduell: Union Berlin beißt sich oben fest

Im Duell am Tabellenende der zweiten Fußball-Bundesliga verpasst es St. Pauli in letzter Minute, sich etwas Luft zu verschaffen. Auch Union Berlin ist erfolgreich und darf weiterhin vom lang ersehnten Aufstieg träumen - obgleich zwei starke Teams ganz oben stehen.

Arminia Bielefeld - St. Pauli 1:1 (0:0)

Der FC St. Pauli hat den dritten Sieg in Folge in der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Die Hamburger vergaben beim 1:1 (0:0) im Kellerduell bei Arminia Bielefeld den Sprung auf den rettenden 15. Platz. Christopher Buchtmann (50.) brachte die Gäste in Führung, Torjäger Fabian Klos (90.+4) gelang in der Nachspielzeit der glückliche Ausgleich. St. Pauli liegt mit 18 Zählern auf Relegationsrang 16, die punktgleichen Bielefelder sind 17.

Viele Fehlpässe, kaum Torchancen - die 20.426 Zuschauer sahen eine schwache erste Halbzeit. Die Gäste taten zwar etwas mehr für das Spiel, doch gefährlich wurde es nur bei einer Möglichkeit von Aziz Bouhaddouz. Doch der Stürmer scheiterte am gut reagierenden Bielefelder Schlussmann Wolfgang Hesl (16.). Buchtmann machte es kurz nach dem Seitenwechsel besser, die Vorarbeit hatte Waldemar Sobota geleistet. Bielefeld fiel auch in der Folge nicht viel ein, offensiv blieb die Arminia trotz aller Bemühungen lange Zeit harmlos. Dann rettete Klos wenigstens einen Zähler.

Karlsruher SC - Union Berlin 1:2 (0:2)

Union Berlin bleibt im Aufstiegsrennen auf Kurs und hat die Abstiegssorgen des Karlsruher SC erheblich vergrößert. Die seit nunmehr fünf Partien unbesiegten Köpenicker gewannen im Badischen etwas glücklich mit 2:1 (2:0) und stehen nach dem 21. Spieltag auf dem Relegationsplatz drei. Der keineswegs enttäuschende KSC, bei dem Franck Kom in der Nachspielzeit Gelb-Rot sah, kassierte seine fünfte Heimpleite.

Vor 13.531 Zuschauern im Wildpark war der Karlsruher David Kinsombi der Pechvogel. Zunächst verschuldete der Abwehrspieler einen Foulelfmeter, den Simon Hedlund (6.) zur Führung der Gäste nutzte. In der 37. Minute unterlief Kinsombi dann ein Eigentor. Moritz Stoppelkamp konnte nur noch verkürzen (77., Foulelfmeter).

Dynamo Dresden - Hannover 96 1:2 (0:0)

Hannover 96 hat den zweiten Platz in der 2. Fußball-Bundesliga mit einem Sieg bei Dynamo Dresden gefestigt. Der Erstliga-Absteiger setzte sich am Sonntag beim starken Aufsteiger mit 2:1 (0:0) durch.

Martin Harnik erzielte in der 64. Minute vor 29.820 Zuschauern die Gäste-Führung. Nicht mal 120 Sekunden nach dem 1:1 durch Stefan Kutschke (78.) gelang dem eingewechselten Kenan Karaman der Siegtreffer (80.). Durch den dritten Sieg im vierten Liga-Spiel in diesem Jahr wahrte Hannover den Drei-Punkte-Rückstand auf Spitzenreiter VfB Stuttgart. Der Vorsprung auf Platz drei beträgt drei Zähler. Dynamo wartet dagegen seit drei Spielen auf einen Sieg.

Quelle: n-tv.de