Sport

Mittendrin oder leider raus?: Union Berlin will nicht alles verspielen

Für den 1. FC Union Berlin ist das letzte Montagsspiel dieser Saison der zweiten Fußball-Bundesliga fast schon ein Finale. Verlieren die Köpenicker bei der Braunschweiger Eintracht, würden die Chancen auf den Aufstieg nahezu auf den Nullpunkt sinken.

Eine Rekordpunktzahl haben sie schon jetzt erreicht, sich damit die beste Schlussplatzierung der Vereinsgeschichte gesichert - aber es ist nicht so, dass sie beim 1. FC Union Berlin die Tabelle nicht lesen können. "Im Falle einer Niederlage wären die Konkurrenten mindestens sechs Punkte weg", sagt Trainer Jens Keller. Und so müsse seine Mannschaft heute (ab 20.15 Uhr im Liveticker bei n-tv.de) beim Braunschweiger Turn- und Sportverein zum Abschluss des 32. Spieltags der zweiten Fußball-Bundesliga wohl oder übel siegen, "wenn wir unser Ziel weiter verfolgen möchten".

Es ist nämlich schon so, dass die Köpenicker gerne zum ersten Mal überhaupt in die Bundesliga aufsteigen wollen. Und mit einem Sieg beim Tabellendritten im mit seinen 23.325 Plätzen ausverkauften Stadion an der Hamburger Straße würde Kellers Team mit den Braunschweig gleichziehen, hätte ebenfalls 60 Punkte auf dem Konto, stünde nur drei Zähler hinter Hannover 96 auf Rang zwei und wäre mithin wieder mittendrin in der Verlosung. Schon ein Remis allerdings wäre zu wenig. Das scheibt sich so einfach: Bisher hat die Eintracht in dieser Saison erst einmal zu Hause verloren, mit 1:2 gegen den FC St. Pauli am 19. Spieltag. Der Druck auf die Berliner ist also nicht gering. Zu gut war ihr Saisonverlauf, dass sie sich mit Rang vier nach 34 Spielen abfinden möchte. Immerhin zehn Mal standen die Köpenicker auf einem Aufstiegsplatz, im April sogar auf Rang eins. Seither allerdings reichte es in sechs Spielen nur zu sieben Punkten.

"Sie werden uns mehr liegen"

Aber auch ohne seinen rotgesperrten Torjäger Sebastian Polter sieht sich der 1. FC Union bei den Norddeutschen nicht als Außenseiter. "Die Braunschweiger sind nicht so gut besetzt wie Stuttgart oder Hannover. Sie werden uns mehr liegen", glaubt Abwehrchef Toni Leistner. In der Tat: In den Zweitliga-Topspielen zwischen den besten vier Mannschaften konnte der deutsche Ex-Meister in dieser Spielzeit nur selten überzeugen und holte aus den bislang fünf Duellen lediglich zwei Zähler. In der Hinrunde siegte Union an der Alten Försterei mit 2:0.

Eintrachts Manager Marc Arnold ist indes selbstbewusst genug, seinem Team den ersten Topspielsieg zuzutrauen: "Wenn wir gewinnen, wird es für Union schwer, uns noch zu erreichen. Wir sind nun so lange und bis so kurz vor Schluss dabei, dass wir uns jetzt auch belohnen und aufsteigen wollen. Auch wenn es schon jetzt eine fantastische Saison ist." Auch Trainer Torsten Lieberknecht platzt nahezu vor Vorfreude: "Wer hätte zu Saisonbeginn gedacht, dass es in diesem Spiel um den Aufstieg geht. Es wird für beide Mannschaften eine große Herausforderung."

2. Bundesliga 1. Spieltag 2. Spieltag 3. Spieltag 4. Spieltag 5. Spieltag 6. Spieltag 7. Spieltag 8. Spieltag 9. Spieltag 10. Spieltag 11. Spieltag 12. Spieltag 13. Spieltag 14. Spieltag 15. Spieltag 16. Spieltag 17. Spieltag 18. Spieltag 19. Spieltag 20. Spieltag 21. Spieltag 22. Spieltag 23. Spieltag 24. Spieltag 25. Spieltag 26. Spieltag 27. Spieltag 28. Spieltag 29. Spieltag 30. Spieltag 31. Spieltag 32. Spieltag 33. Spieltag 34. Spieltag Fr., 05. Mai. 18:30 Uhr FC Heidenheim 0:2 (0:2) Hannover 96 Spielbericht Kaiserslautern 1:2 (0:0) FC St. Pauli Spielbericht Dynamo Dresden 1:2 (0:1) 1860 München Spielbericht Sa., 06. Mai. 13:00 Uhr Fortuna Düsseldorf 1:1 (0:0) Würzburger Kickers Spielbericht SV Sandhausen 0:1 (0:0) FC Nürnberg Spielbericht So., 07. Mai. 13:30 Uhr Greuther Fürth 0:1 (0:0) Karlsruher SC Spielbericht VfB Stuttgart 3:0 (1:0) FC Erzgebirge Aue Spielbericht VfL Bochum 1:1 (0:1) Arminia Bielefeld Spielbericht Mo., 08. Mai. 20:15 Uhr Eintracht Braunschweig -:- Union Berlin « zurück vorwärts » Tabelle

Heimtabelle

Auswärtstabelle Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. VfB Stuttgart 32 20 6 6 59:35 24 66 2. Hannover 96 32 18 9 5 49:31 18 63 3. Eintracht Braunschweig 31 17 9 5 45:28 17 60 4. Union Berlin 31 17 6 8 48:34 14 57 5. Dynamo Dresden 32 12 10 10 48:42 6 46 6. Greuther Fürth 32 12 8 12 31:37 -6 44 7. FC Nürnberg 32 12 6 14 44:48 -4 42 8. FC St. Pauli 32 11 8 13 35:33 2 41 9. VfL Bochum 32 9 14 9 39:43 -4 41 10. FC Heidenheim 32 10 10 12 40:38 2 40 11. SV Sandhausen 32 9 11 12 39:35 4 38 12. Kaiserslautern 32 9 11 12 28:32 -4 38 13. Fortuna Düsseldorf 32 8 12 12 33:37 -4 36 14. 1860 München 32 10 6 16 35:43 -8 36 15. FC Erzgebirge Aue 32 9 9 14 36:51 -15 36 16. Würzburger Kickers 32 7 13 12 31:36 -5 34 17. Arminia Bielefeld 32 7 12 13 43:53 -10 33 18. Karlsruher SC 32 5 10 17 23:50 -27 25 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Hannover 96 16 13 2 1 25:9 16 41 2. VfB Stuttgart 16 12 2 2 36:14 22 38 3. Union Berlin 16 11 3 2 29:11 18 36 4. Eintracht Braunschweig 15 11 3 1 30:15 15 36 5. VfL Bochum 16 7 8 1 26:19 7 29 6. Greuther Fürth 16 9 2 5 17:15 2 29 7. Kaiserslautern 16 7 5 4 16:9 7 26 8. Dynamo Dresden 16 6 7 3 26:20 6 25 9. 1860 München 16 7 4 5 23:19 4 25 10. Arminia Bielefeld 16 6 6 4 25:23 2 24 11. SV Sandhausen 16 6 5 5 21:13 8 23 12. FC Heidenheim 16 6 5 5 22:17 5 23 13. FC Erzgebirge Aue 16 6 4 6 20:24 -4 22 14. FC St. Pauli 16 5 6 5 19:13 6 21 15. FC Nürnberg 16 6 3 7 21:22 -1 21 16. Würzburger Kickers 16 4 8 4 14:13 1 20 17. Fortuna Düsseldorf 16 3 7 6 18:22 -4 16 18. Karlsruher SC 16 3 5 8 15:25 -10 14 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. VfB Stuttgart 16 8 4 4 23:21 2 28 2. Eintracht Braunschweig 16 6 6 4 15:13 2 24 3. Hannover 96 16 5 7 4 24:22 2 22 4. Dynamo Dresden 16 6 3 7 22:22 0 21 5. FC Nürnberg 16 6 3 7 23:26 -3 21 6. Union Berlin 15 6 3 6 19:23 -4 21 7. Fortuna Düsseldorf 16 5 5 6 15:15 0 20 8. FC St. Pauli 16 6 2 8 16:20 -4 20 9. FC Heidenheim 16 4 5 7 18:21 -3 17 10. SV Sandhausen 16 3 6 7 18:22 -4 15 11. Greuther Fürth 16 3 6 7 14:22 -8 15 12. Würzburger Kickers 16 3 5 8 17:23 -6 14 13. FC Erzgebirge Aue 16 3 5 8 16:27 -11 14 14. VfL Bochum 16 2 6 8 13:24 -11 12 15. Kaiserslautern 16 2 6 8 12:23 -11 12 16. 1860 München 16 3 2 11 12:24 -12 11 17. Karlsruher SC 16 2 5 9 8:25 -17 11 18. Arminia Bielefeld 16 1 6 9 18:30 -12 9

Quelle: n-tv.de