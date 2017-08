Sport

Sechs Tore in 20 Minuten: Union Berlin zündet Tor-Feuerwerk

In Berlin-Köpenick feiert der FC Union Berlin ein Torspektakel gegen Holstein Kiel. In Sandhausen macht der FC Ingolstadt seinen Fehlstart in die Saison perfekt.

1. FC Union Berlin - Holstein Kiel 0:0 (0:0)

In einem Torfestival hat der 1. FC Union Berlin den mutigen Angriff von Aufsteiger Holstein Kiel in der 2. Fußball-Bundesliga abgewehrt. Die Köpenicker setzten sich mit 4:3 (3:3) durch und feierten im zweiten Saisonspiel den zweiten Sieg. Damir Kreilach (14. Minute), Steven Skrzybski (24./52.) und Simon Hedlund (27.) erzielten die Tore im Team von Trainer Jens Keller. Kingsley Schindler (12.), Kristian Pedersen (16.) per Eigentor und Dominick Drexler (32.) trafen für die Gäste, die einen offensiven Auftritt vor 21.242 Zuschauern im Stadion An der Alten Försterei hinlegten. Für Kiel war es die erste Saison-Niederlage.

SV Sandhausen - FC Ingolstadt 0:0 (0:0)

Der Fehlstart des FC Ingolstadt ist perfekt. Der Bundesliga-Absteiger verlor mit 0:1 (0:0) beim SV Sandhausen und kassierte am zweiten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga bereits die zweite Niederlage der neuen Saison. Das entscheidende Tor vor 5321 Zuschauern schoss Andrew Wooten in der 70. Minute. Der zunächst ein- und später verletzt wieder ausgewechselte Stürmer nutzte einen Fehler von FCI-Verteidiger Romain Bregerie. Eine Woche nach dem 0:1 gegen Union Berlin war auch diese Niederlage für schwache Ingolstädter verdient. Sandhausens Richard Sukuta-Pasu vergab in der 4. und 31. Minute zwei klare Chancen.

1. FC Kaiserslautern - SV Darmstadt 98, Anpfiff 20.30 Uhr

Quelle: n-tv.de