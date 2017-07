Sport

2. Liga: Lehrgeld für Regensburg: Union ernüchtert FCI, Darmstadt feiert

Als Aufstiegsaspirant startet der Vorjahresvierte Union Berlin in die neue Saison der 2. Fußball-Bundesliga - und fährt prompt einen Sieg beim Erstliga-Absteiger FC Ingolstadt ein. Darmstadt kehrt mit einem Sieg ins Unterhaus zurück. Aufsteiger Regensburg verliert unnötig.

SV Darmstadt - Greuther Fürth 1:0 (0:0)

Bundesliga-Absteiger Darmstadt 98 ist mit einem 1:0 (0:0) gegen die SpVgg Greuther Fürth in die neue Saison der 2. Fußball-Liga gestartet. Das Siegtor für die Hessen erzielte vor 16.100 Zuschauern Aytac Sulu (54.). Der Kapitän konnte nach einem Freistoß von Tobias Kempe aus dem Gewühl heraus einschießen.

Fürth, das seine 30. Zweitliga-Jubiläumssaison spielt, war lange ein Gegner auf Augenhöhe und hatte durch Jürgen Gjasula (78.) eine große Chance zum Ausgleich. Doch 98-Keeper Daniel Heuer Fernandes parierte dessen Schuss stark. Weltmeister Kevin Großkreutz konnte bei seinem Debüt in Darmstadt noch nicht gänzlich überzeugen, hatte aber gute Szenen.

FC Ingolstadt - Union Berlin 0:1 (0:0)

Union Berlin hat seine Favoritenrolle in der 2. Fußball-Bundesliga direkt im ersten Spiel unterstrichen. Der Vierte der vergangenen Saison startete mit einem verdienten 1:0 (0:0)-Erfolg im Spitzenspiel bei Bundesliga-Absteiger FC Ingolstadt in die neue Spielzeit und setzte damit ein erstes Ausrufezeichen. Den Siegtreffer für die Mannschaft von Trainer Jens Keller erzielte Christopher Trimmel in der 59. Minute mit einem Krachertor von der Strafraumgrenze.

"Es war ein ausgeglichenes Spiel, aber das nötige Quäntchen Glück war dann auf unserer Seite", sagte ein zufriedener Keller nach dem Abpfiff bei Sky. Vor 10.870 Zuschauern hatten sich beide Teams von Beginn an einen offenen Schlagabtausch geliefert.

Arminia Bielefeld - Jahn Regensburg 2:1 (1:1)

Aufsteiger Jahn Regensburg hat bei seinem Zweitliga-Comeback Lehrgeld gezahlt. Die Oberpfälzer unterlagen trotz einer guten Leistung beim Pflichtspieldebüt ihres neuen Trainers Achim Beierlorzer mit 1:2 (1:1) bei Arminia Bielefeld. Beierlorzer hatte beim Jahn Ende Juni Aufstiegstrainer Heiko Herrlich abgelöst, der von Bundesligist Bayer Leverkusen abgeworben worden war.

Jann George hatte Regensburg in der 23. Minute in Führung geschossen, Keanu Staude gelang in der 39. Minute der Ausgleich für die Gastgeber. Bielefeld spielte nach der Roten Karte gegen Nils Teixeira (84.) wegen groben Foulspiels in Unterzahl, durfte nach dem Treffer von Andraz Sporar (90.) aber doch noch jubeln.

