Sport

2. Bundesliga im Überblick: Union plagt Aufstiegsangst, Aue dreht auf

Es bleibt dabei: Seit der Eroberung der Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga kann Union Berlin nicht mehr gewinnen. Nach zwei Pleiten in Serie stolpern die Berliner auch in Düsseldorf, trotz klarer Führung. Erzgebirge Aue verlässt derweil die Abstiegsränge.

Fortuna Düsseldorf - Union Berlin 2:2 (0:1)

Union Berlin hat im Aufstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga einen sicher geglaubten Sieg aus den Händen gegeben. Nach zuletzt zwei Niederlagen in Serie wähnten sich die Eisernen im Auswärtsspiel bei Fortuna Düsseldorf dank einer 2:0-Führung bereits auf der Siegerstraße, doch ein Eigentor von Damir Kreilach (80.) und ein Last-Minute-Treffer von Özkan Yildirim (90.) sorgten für ein am Ende gerechtes 2:2 (1:0). Union, das vor 24.721 Zuschauern durch Philipp Hosiner (15.) und Kenny Prince Redondo (55.) in Führung gegangen war, bleibt damit Tabellenvierter. Die Düsseldorfer müssen nach dem neunten Spiel in Folge ohne Heimsieg trotz der erfolgreichen Aufholjagd den Blick weiter nach unten richten.

Erzgebirge Aue - 1860 München 3:0 (1:0)

Erzgebirge Aue hat im Kampf um den Klassenerhalt seine Erfolgsserie ausgebaut. Die Sachsen feierten mit dem 3:0 (1:0)-Erfolg gegen den TSV 1860 München den dritten Heimsieg hintereinander und verbesserten sich vom direkten Abstiegsrang 17 auf den rettenden 15. Platz. Die punktgleichen Gäste liegen nach dieser Niederlage auf Rang 14.

Vor 10.000 Zuschauern im ausverkauften Erzgebirgsstadion erzielte Dimitrij Nazarov den Führungstreffer. Der aserbaidschanische Nationalspieler war in der 42. Minute vom Elfmeterpunkt erfolgreich. Vorausgegangen war ein Foul von Sebastian Boenisch an Nazarov, der Münchner Außenverteidiger sah dafür die Rote Karte. Für das 2:0 sorgte in der 49. Minute Cebio Soukou mit einem halbhohen Schuss, ehe Nazarov (73.) erneut vom Elfmeterpunkt traf.

2. Bundesliga 1. Spieltag 2. Spieltag 3. Spieltag 4. Spieltag 5. Spieltag 6. Spieltag 7. Spieltag 8. Spieltag 9. Spieltag 10. Spieltag 11. Spieltag 12. Spieltag 13. Spieltag 14. Spieltag 15. Spieltag 16. Spieltag 17. Spieltag 18. Spieltag 19. Spieltag 20. Spieltag 21. Spieltag 22. Spieltag 23. Spieltag 24. Spieltag 25. Spieltag 26. Spieltag 27. Spieltag 28. Spieltag 29. Spieltag 30. Spieltag 31. Spieltag 32. Spieltag 33. Spieltag 34. Spieltag Fr., 07. Apr. 18:30 Uhr FC Nürnberg 0:2 (0:0) FC St. Pauli Spielbericht Würzburger Kickers 0:0 (0:0) Hannover 96 Spielbericht SV Sandhausen 1:3 (0:1) Arminia Bielefeld Spielbericht Sa., 08. Apr. 13:00 Uhr FC Heidenheim 0:0 (0:0) VfL Bochum Spielbericht Kaiserslautern 2:0 (2:0) Greuther Fürth Spielbericht So., 09. Apr. 13:30 Uhr FC Erzgebirge Aue 3:0 (1:0) 1860 München Spielbericht Fortuna Düsseldorf 2:2 (0:1) Union Berlin Spielbericht VfB Stuttgart 2:0 (1:0) Karlsruher SC Spielbericht Mo., 10. Apr. 20:15 Uhr Eintracht Braunschweig -:- Dynamo Dresden « zurück vorwärts » Tabelle

Heimtabelle

Auswärtstabelle Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. VfB Stuttgart 28 16 6 6 47:30 17 54 2. Hannover 96 28 15 8 5 43:29 14 53 3. Eintracht Braunschweig 27 14 9 4 41:27 14 51 4. Union Berlin 28 15 6 7 42:29 13 51 5. Dynamo Dresden 27 12 9 6 44:33 11 45 6. Greuther Fürth 28 11 7 10 29:34 -5 40 7. FC Heidenheim 28 9 9 10 37:31 6 36 8. FC Nürnberg 28 10 5 13 38:43 -5 35 9. SV Sandhausen 28 8 10 10 33:31 2 34 10. Fortuna Düsseldorf 28 8 10 10 30:31 -1 34 11. VfL Bochum 28 7 13 8 33:38 -5 34 12. Würzburger Kickers 28 7 11 10 28:30 -2 32 13. Kaiserslautern 28 7 11 10 22:26 -4 32 14. 1860 München 28 9 5 14 32:39 -7 32 15. FC Erzgebirge Aue 28 8 8 12 30:43 -13 32 16. Arminia Bielefeld 28 7 9 12 37:46 -9 30 17. FC St. Pauli 28 7 8 13 26:31 -5 29 18. Karlsruher SC 28 4 10 14 21:42 -21 22 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Hannover 96 14 11 2 1 23:9 14 35 2. VfB Stuttgart 14 10 2 2 30:13 17 32 3. Union Berlin 14 9 3 2 24:9 15 30 4. Eintracht Braunschweig 13 9 3 1 27:15 12 30 5. Greuther Fürth 14 8 2 4 16:14 2 26 6. Dynamo Dresden 14 6 6 2 24:17 7 24 7. 1860 München 14 7 3 4 22:17 5 24 8. Kaiserslautern 14 6 5 3 14:7 7 23 9. Arminia Bielefeld 14 6 5 3 22:19 3 23 10. FC Heidenheim 14 6 4 4 20:13 7 22 11. VfL Bochum 13 5 7 1 20:16 4 22 12. SV Sandhausen 14 5 5 4 17:12 5 20 13. Würzburger Kickers 15 4 7 4 13:12 1 19 14. FC Nürnberg 14 5 3 6 17:18 -1 18 15. FC Erzgebirge Aue 14 5 3 6 15:21 -6 18 16. FC St. Pauli 14 3 6 5 15:13 2 15 17. Fortuna Düsseldorf 14 3 6 5 16:18 -2 15 18. Karlsruher SC 14 3 5 6 14:21 -7 14 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. VfB Stuttgart 14 6 4 4 17:17 0 22 2. Dynamo Dresden 13 6 3 4 20:16 4 21 3. Eintracht Braunschweig 14 5 6 3 14:12 2 21 4. Union Berlin 14 6 3 5 18:20 -2 21 5. Fortuna Düsseldorf 14 5 4 5 14:13 1 19 6. Hannover 96 14 4 6 4 20:20 0 18 7. FC Nürnberg 14 5 2 7 21:25 -4 17 8. FC Heidenheim 14 3 5 6 17:18 -1 14 9. SV Sandhausen 14 3 5 6 16:19 -3 14 10. FC Erzgebirge Aue 14 3 5 6 15:22 -7 14 11. Greuther Fürth 14 3 5 6 13:20 -7 14 12. FC St. Pauli 14 4 2 8 11:18 -7 14 13. Würzburger Kickers 13 3 4 6 15:18 -3 13 14. VfL Bochum 15 2 6 7 13:22 -9 12 15. Kaiserslautern 14 1 6 7 8:19 -11 9 16. 1860 München 14 2 2 10 10:22 -12 8 17. Karlsruher SC 14 1 5 8 7:21 -14 8 18. Arminia Bielefeld 14 1 4 9 15:27 -12 7

Quelle: n-tv.de