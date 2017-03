Sport

2. Bundesliga im Überblick: Union souverän, VfB strauchelt, Aue hofft

Der VfB Stuttgart hat im Aufstiegskampf Federn gelassen. Union Berlin liegt nach einem Sieg beim zuletzt starken FC St. Pauli nur noch zwei Punkte hinter den Schwaben. Erzgebirge Aue schöpft dagegen neue Hoffnung im Abstiegskampf.

FC St. Pauli - Union Berlin 1:2 (0:1)

Union Berlin hat in der 2. Fußball-Bundesliga den zweiten Tabellenplatz eindrucksvoll gefestigt. Die Mannschaft von Jens Keller gewann am 24. Spieltag beim zuletzt starken FC St. Pauli mit 2:1 (1:0) und nimmt nach dem achten Spiel in Folge ohne Niederlage deutlich Kurs auf den erstmaligen Bundesliga-Aufstieg. Sebastian Polter (19.) und Damir Kreilach (47.) trafen vor 29.546 Zuschauern im ausverkauften Millerntor-Stadion für die Gäste, Aziz Bouhaddouz (83.) gelang nur noch der Anschlusstreffer. St. Pauli, das sich dank einer Serie von 13 Punkten aus den vorherigen fünf Spielen vom Tabellenende auf einen Nichtabstiegsplatz gekämpft hatte, steckt nun wieder mitten im Existenzkampf. Beide Teams gingen mit offenem Visier ins Spiel und erspielten sich eine Vielzahl von Chancen. Das erste Tor war allerdings ein reines Zufallsprodukt: Nach einer Flanke von Felix Kroos fiel der Ball von der Schulter von Pauli-Verteidiger Daniel Buballa auf den Oberschenkel von Polter - und kullerte von dort an Philipp Heerwagen vorbei ins Tor.

Der Hamburger Keeper geriet in der Folge unter heftigen Beschuss, verhinderte aber gegen Simon Hedlung (30., 41.) und Polter (34.) zunächst einen höheren Rückstand. Kreilach sorgte kurz nach dem Seitenwechsel mit einem wuchtigen Kopfball aus kurzer Distanz für das 2:0. Zuvor hatten die Hausherren durch Jeremy Dudziak die große Chance zum Ausgleich vergeben (46.). In der Schlussphase sorgte Bouhaddouz mit seinem 10. Saisontor noch einmal für Spannung.

VfB Stuttgart - VfL Bochum 1:1 (0:1)

Tabellenführer VfB Stuttgart hat im Aufstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga Federn gelassen. Die Schwaben kamen gegen den VfL Bochum nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus, bauten zu Beginn des 24. Spieltages den Vorsprung auf den Relegationsplatz aber immerhin auf sieben Punkte aus. Union Berlin hat auf Rang zwei nur noch zwei Punkte Rückstand. Der Ex-Bochumer Daniel Ginczek rettete dem VfB im ersten Heimspiel nach dem Rauswurf von Weltmeister Kevin Großkreutz mit seinem Tor in der 70. Minute zumindest einen Punkt. Die Bochumer verpassten ihren ersten Sieg beim VfB seit 1987, kamen aber dem endgültigen Klassenerhalt einen weiteren Schritt näher. Die Führung hatte ausgerechnet Geburtstagskind Anthony Losilla erzielt. Der defensive Mittelfeldspieler, der am Freitag 31 Jahre alt wurde, beschenkte sich in der zehnten Minute mit seinem ersten Saisontreffer selbst.

Die Hausherren kamen vor der Pause auch dank intensiver Gegenwehr des VfL kaum ins Spiel. Bochum war zunächst die bessere Mannschaft und hatte durch Johannes Wurtz (27.) eine weitere gute Möglichkeit. VfB-Trainer Hannes Wolf reagierte schon nach einer halben Stunde und brachte Matthias Zimmermann für Anto Grgic. Nach der Pause spielte Stuttgart strukturierter, tat sich aber gegen die gute Bochumer Defensive um die Routiniers Felix Bastians und Marco Hoogland schwer. Hoogland musste 20 Minuten vor dem Ende verletzt vom Feld, und da Gästetrainer Gertjan Verbeek bereits dreimal gewechselt hatte, agierte Bochum in Unterzahl. Das nutzte Joker Ginczek, der zwölf Minuten nach seiner Einwechslung ein Zuspiel von Carlos Mané aus kurzer Distanz verwertete.

Erzgebirge Aue - Karlsruher SC 1:0 (1:0)

Domenico Tedesco hat einen perfekten Trainer-Einstand beim FC Erzgebirge Aue gefeiert und beim akut abstiegsgefährdeten Traditionsclub für neue Hoffnung im Kampf um den Verbleib in der 2. Fußball-Bundesliga gesorgt. Zwei Tage nach seiner Verpflichtung holte Tedesco mit dem 1:0 (1:0)-Heimsieg im Abstiegsduell gegen den Karlsruher SC gleich seinen ersten Erfolg als Chefcoach im Profi-Fußball. Vor 7650 Zuschauern sorgte Dimitrij Nazarov in der 36. Minute mit einem umstrittenen Foulelfmeter für den fünften Saisonsieg. Damit schob sich der Aufsteiger vorerst vorbei am KSC auf den Relegationsplatz. Für die Badener war es nach dem 2:0 gegen Hannover 96 ein herber Dämpfer im Kampf gegen den Abstieg.

2. Bundesliga 1. Spieltag 2. Spieltag 3. Spieltag 4. Spieltag 5. Spieltag 6. Spieltag 7. Spieltag 8. Spieltag 9. Spieltag 10. Spieltag 11. Spieltag 12. Spieltag 13. Spieltag 14. Spieltag 15. Spieltag 16. Spieltag 17. Spieltag 18. Spieltag 19. Spieltag 20. Spieltag 21. Spieltag 22. Spieltag 23. Spieltag 24. Spieltag 25. Spieltag 26. Spieltag 27. Spieltag 28. Spieltag 29. Spieltag 30. Spieltag 31. Spieltag 32. Spieltag 33. Spieltag 34. Spieltag Fr., 10. Mär. 18:30 Uhr FC Erzgebirge Aue 1:0 (1:0) Karlsruher SC Spielbericht FC St. Pauli 1:2 (0:1) Union Berlin Spielbericht VfB Stuttgart 1:1 (0:1) VfL Bochum Spielbericht Sa., 11. Mär. 13:00 Uhr Würzburger Kickers -:- Dynamo Dresden Hannover 96 -:- 1860 München So., 12. Mär. 13:30 Uhr Kaiserslautern -:- FC Heidenheim FC Nürnberg -:- Arminia Bielefeld SV Sandhausen -:- Greuther Fürth Mo., 13. Mär. 20:15 Uhr Fortuna Düsseldorf -:- Eintracht Braunschweig « zurück vorwärts » Tabelle

Heimtabelle

Auswärtstabelle Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. VfB Stuttgart 23 15 3 5 40:24 16 48 2. Union Berlin 23 13 5 5 37:23 14 44 3. Hannover 96 23 12 6 5 39:29 10 42 4. Eintracht Braunschweig 23 11 8 4 35:24 11 41 5. Dynamo Dresden 23 9 8 6 35:29 6 35 6. FC Heidenheim 23 9 7 7 33:23 10 34 7. Greuther Fürth 23 9 5 9 25:31 -6 32 8. SV Sandhausen 23 8 7 8 31:25 6 31 9. Fortuna Düsseldorf 23 7 9 7 23:24 -1 30 10. Würzburger Kickers 23 7 8 8 25:24 1 29 11. FC Nürnberg 23 8 5 10 35:38 -3 29 12. VfL Bochum 23 7 8 8 31:36 -5 29 13. Kaiserslautern 23 6 9 8 19:22 -3 27 14. 1860 München 23 7 4 12 28:33 -5 25 15. FC St. Pauli 23 6 6 11 23:28 -5 24 16. Karlsruher SC 23 4 9 10 19:33 -14 21 17. Arminia Bielefeld 23 4 8 11 29:42 -13 20 18. FC Erzgebirge Aue 23 4 7 12 23:42 -19 19 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. VfB Stuttgart 11 9 0 2 24:9 15 27 2. Union Berlin 12 8 3 1 23:8 15 27 3. Eintracht Braunschweig 11 8 2 1 23:12 11 26 4. Hannover 96 11 8 2 1 19:9 10 26 5. Greuther Fürth 12 7 1 4 15:14 1 22 6. FC Heidenheim 12 6 3 3 20:11 9 21 7. VfL Bochum 11 5 5 1 19:15 4 20 7. 1860 München 12 6 2 4 19:15 4 20 9. Kaiserslautern 11 5 4 2 11:5 6 19 10. SV Sandhausen 11 5 3 3 15:8 7 18 11. Dynamo Dresden 12 4 6 2 20:16 4 18 12. Würzburger Kickers 12 4 5 3 12:9 3 17 13. Arminia Bielefeld 12 4 5 3 18:18 0 17 14. Fortuna Düsseldorf 11 3 5 3 13:13 0 14 15. FC St. Pauli 11 3 4 4 14:11 3 13 16. Karlsruher SC 12 3 4 5 13:17 -4 13 17. FC Nürnberg 11 3 3 5 14:15 -1 12 18. FC Erzgebirge Aue 11 2 3 6 10:21 -11 9 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. VfB Stuttgart 11 6 2 3 15:14 1 20 2. Dynamo Dresden 11 5 2 4 15:13 2 17 3. Union Berlin 11 5 2 4 14:15 -1 17 4. FC Nürnberg 12 5 2 5 21:23 -2 17 5. Hannover 96 12 4 4 4 20:20 0 16 6. Fortuna Düsseldorf 12 4 4 4 10:11 -1 16 7. Eintracht Braunschweig 11 3 5 3 11:11 0 14 8. FC Heidenheim 11 3 4 4 13:12 1 13 9. SV Sandhausen 12 3 4 5 16:17 -1 13 10. Würzburger Kickers 11 3 3 5 13:15 -2 12 11. FC St. Pauli 12 3 2 7 9:17 -8 11 12. Greuther Fürth 11 2 4 5 10:17 -7 10 13. FC Erzgebirge Aue 12 2 4 6 13:21 -8 10 14. VfL Bochum 12 2 3 7 12:21 -9 9 15. Kaiserslautern 12 1 5 6 8:17 -9 8 16. Karlsruher SC 11 1 5 5 6:16 -10 8 17. 1860 München 11 1 2 8 9:18 -9 5 18. Arminia Bielefeld 11 0 3 8 11:24 -13 3

Quelle: n-tv.de