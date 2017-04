Sport

Klarer Sieg im Spitzenspiel: VfB Stuttgart präsentiert sich erstklassig

Starke Leistung des VfB Stuttgart: Im Zweitliga-Topspiel dominieren die Schwaben den 1. FC Union Berlin und siegen verdient. Stuttgart macht damit einen großen Schritt in Richtung Fußball-Oberhaus. Die Berliner Hoffnungen erhalten einen Dämpfer.

Der VfB Stuttgart hat dank seiner erstklassigen Offensive die Tabellenführung in der 2. Liga ausgebaut und steht vier Spiele vor Saisonende dicht vor der Rückkehr in die Fußball-Bundesliga. Im Topspiel gegen den 1. FC Union Berlin setzten sich die Schwaben verdient mit 3:1 (2:0) durch. Durch den dritten Sieg in Serie hat der VfB nun je drei Punkte Vorsprung auf die Verfolger Eintracht Braunschweig und Hannover 96. Die Berliner rutschten nach einer schwachen Leistung auf Rang vier ab und haben jetzt sechs Zähler Rückstand auf den VfB.

Alexandru Maxim (29. Minute), Toptorjäger Simon Terodde (33.) und der eingewechselte Daniel Ginczek (68.) sorgten vor 57 000 Zuschauern für den Stuttgarter Sieg. Sebastian Polter (57.) gelang lediglich der Anschlusstreffer für die ansonsten harmlose Mannschaft von Trainer Jens Keller. Die Hoffnungen auf den ersten Bundesliga-Aufstieg Unions erhielten damit einen herben Dämpfer.

"Das war ein großer Schritt heute, aber noch keine Entscheidung", sagte VfB-Manager Jan Schindelmeiser zu den steigenden Erstliga-Aussichten des VfB nach einem "hochverdienten Sieg". Berlins Polter will im Aufstiegskampf nicht aufgeben: "Wir haben noch vier Spiele und wollen zwölf Punkte holen", machte der Stürmer klar. Warum der VfB die Tabelle der 2. Liga anführt, zeigte sich schon in den Anfangsminuten.

Union schwach in der Offensive

Die Gäste fanden keine Mittel, den Offensivdrang der Schwaben zu unterbinden. Vor allem die offensive Mittelfeldreihe des VfB bekam Kellers Team überhaupt nicht in den Griff. Schon nach sechs Minuten ging ein Schuss des starken Maxim knapp vorbei, gut zehn Minuten später scheiterte auch Josip Brekalo knapp. Vom vorab angekündigten Angriffsspiel Unions war kaum was zu sehen. Stattdessen schnürte Stuttgart die Berliner in der eigenen Hälfte ein. Logische Konsequenz war die Führung durch Maxim, der einen Freistoß aus rund 20 Metern ins Torwarteck versenkte. Wenig später war dann auch der Toptorjäger der 2. Liga zur Stelle: Einen blitzschnellen Konter über Ebenezer Ofori und Brekalo schloss Terodde zu seinem 20. Saisontor ab.

Das Spiel seines Teams gefiel Keller logischerweise überhaupt nicht. Mit versteinerter Miene beobachtete er die Bemühungen seines Teams, das sich gegen den starken VfB weitgehend alles andere als bundesligareif präsentierte. Bis Polter einen Stellungsfehler von Timo Baumgartl ausnutzte und überraschend den Anschlusstreffer köpfte. Mehr war für die Gäste aber nicht drin - die leisen Hoffnungen zerstörte der eingewechselte Ginczek, der frei vor Union-Keeper Daniel Mesenhöler den Endstand erzielte.

2. Bundesliga 1. Spieltag 2. Spieltag 3. Spieltag 4. Spieltag 5. Spieltag 6. Spieltag 7. Spieltag 8. Spieltag 9. Spieltag 10. Spieltag 11. Spieltag 12. Spieltag 13. Spieltag 14. Spieltag 15. Spieltag 16. Spieltag 17. Spieltag 18. Spieltag 19. Spieltag 20. Spieltag 21. Spieltag 22. Spieltag 23. Spieltag 24. Spieltag 25. Spieltag 26. Spieltag 27. Spieltag 28. Spieltag 29. Spieltag 30. Spieltag 31. Spieltag 32. Spieltag 33. Spieltag 34. Spieltag Fr., 21. Apr. 18:30 Uhr Kaiserslautern 1:0 (0:0) 1860 München Spielbericht Fortuna Düsseldorf 1:3 (0:0) FC St. Pauli Spielbericht Greuther Fürth 1:0 (0:0) Dynamo Dresden Spielbericht Sa., 22. Apr. 13:00 Uhr FC Heidenheim 2:2 (0:0) Arminia Bielefeld Spielbericht FC Erzgebirge Aue 2:2 (1:1) Hannover 96 Spielbericht So., 23. Apr. 13:30 Uhr Eintracht Braunschweig 2:0 (0:0) VfL Bochum Spielbericht Würzburger Kickers 1:1 (1:0) FC Nürnberg Spielbericht SV Sandhausen 4:0 (2:0) Karlsruher SC Spielbericht Mo., 24. Apr. 20:15 Uhr VfB Stuttgart 3:1 (2:0) Union Berlin Spielbericht « zurück vorwärts » Tabelle

Heimtabelle

Auswärtstabelle Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. VfB Stuttgart 30 18 6 6 53:33 20 60 2. Eintracht Braunschweig 30 16 9 5 44:28 16 57 3. Hannover 96 30 16 9 5 46:31 15 57 4. Union Berlin 30 16 6 8 46:33 13 54 5. Dynamo Dresden 30 12 10 8 45:36 9 46 6. Greuther Fürth 30 12 7 11 30:35 -5 43 7. FC Heidenheim 30 10 10 10 40:33 7 40 8. FC Nürnberg 30 11 6 13 41:45 -4 39 9. SV Sandhausen 30 9 11 10 38:32 6 38 10. VfL Bochum 30 8 13 9 34:40 -6 37 11. FC St. Pauli 30 9 8 13 30:32 -2 35 12. Fortuna Düsseldorf 30 8 11 11 32:35 -3 35 13. Kaiserslautern 30 8 11 11 24:29 -5 35 14. Würzburger Kickers 30 7 12 11 29:32 -3 33 15. 1860 München 30 9 6 15 33:41 -8 33 16. FC Erzgebirge Aue 30 8 9 13 33:47 -14 33 17. Arminia Bielefeld 30 7 10 13 41:51 -10 31 18. Karlsruher SC 30 4 10 16 21:47 -26 22 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Hannover 96 15 12 2 1 24:9 15 38 2. Eintracht Braunschweig 15 11 3 1 30:15 15 36 3. VfB Stuttgart 15 11 2 2 33:14 19 35 4. Union Berlin 15 10 3 2 27:10 17 33 5. Greuther Fürth 15 9 2 4 17:14 3 29 6. Kaiserslautern 15 7 5 3 15:7 8 26 7. Dynamo Dresden 15 6 7 2 25:18 7 25 8. 1860 München 15 7 4 4 23:18 5 25 9. VfL Bochum 14 6 7 1 21:16 5 25 10. SV Sandhausen 15 6 5 4 21:12 9 23 11. FC Heidenheim 15 6 5 4 22:15 7 23 12. Arminia Bielefeld 15 6 5 4 24:22 2 23 13. FC Nürnberg 15 6 3 6 19:19 0 21 14. Würzburger Kickers 16 4 8 4 14:13 1 20 15. FC Erzgebirge Aue 15 5 4 6 17:23 -6 19 16. FC St. Pauli 15 4 6 5 16:13 3 18 17. Fortuna Düsseldorf 15 3 6 6 17:21 -4 15 18. Karlsruher SC 15 3 5 7 14:22 -8 14 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. VfB Stuttgart 15 7 4 4 20:19 1 25 2. Dynamo Dresden 15 6 3 6 20:18 2 21 3. Eintracht Braunschweig 15 5 6 4 14:13 1 21 4. Union Berlin 15 6 3 6 19:23 -4 21 5. Fortuna Düsseldorf 15 5 5 5 15:14 1 20 6. Hannover 96 15 4 7 4 22:22 0 19 7. FC Nürnberg 15 5 3 7 22:26 -4 18 8. FC Heidenheim 15 4 5 6 18:18 0 17 9. FC St. Pauli 15 5 2 8 14:19 -5 17 10. SV Sandhausen 15 3 6 6 17:20 -3 15 11. FC Erzgebirge Aue 15 3 5 7 16:24 -8 14 12. Greuther Fürth 15 3 5 7 13:21 -8 14 13. Würzburger Kickers 14 3 4 7 15:19 -4 13 14. VfL Bochum 16 2 6 8 13:24 -11 12 15. Kaiserslautern 15 1 6 8 9:22 -13 9 16. Arminia Bielefeld 15 1 5 9 17:29 -12 8 17. 1860 München 15 2 2 11 10:23 -13 8 18. Karlsruher SC 15 1 5 9 7:25 -18 8

Quelle: n-tv.de