Sport

Weltmeister nicht mehr tragbar: VfB Stuttgart trennt sich von Großkreutz

Jetzt ist es offiziell: Die Wege von Weltmeister Kevin Großkreutz und Fußball-Zweitligist VfB Stuttgart trennen sich ab sofort. Damit reagiert der Verein auf eine nächtliche Partytour von Großkreutz mit DFB-Nachwuchskickern, die in einer Prügelei geendet war.

Fußball-Zweitligist VfB Stuttgart hat mit sofortiger Wirkung den Vertrag mit Weltmeister Kevin Großkreutz aufgelöst. Das bestätigte der Verein auf seiner Homepage. Zuvor hatten bereits mehrere Medien von über die beschlossene Trennung berichtet.

Grund für laut Verein "einvernehmliche" Vertragsauflösung waren die Vorkommnisse zu Wochenbeginn. Der 28-jährige Großkreutz war in der Nacht auf Dienstag im Anschluss an eine Party in Stuttgart mit minderjährigen VfB-Nachwuchsspielern unterwegs gewesen und dabei in eine Schlägerei verwickelt worden. Als er aus einer anderen Gruppe heraus angegriffen wurde, erlitt der sechsmalige Nationalspieler Kopfverletzungen und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Die Vorfälle seien in den vergangenen Tagen "sehr sorgfältig in ausführlichen Gesprächen zwischen der Vereinsführung und Kevin Großkreutz sowie dessen Berater aufgearbeitet" worden, heißt es in der VfB-Stellungnahme. Der zeigte sich "zuallererst erleichtert, dass Kevin keine langfristigen gesundheitlichen Schäden davongetragen hat".

Der Verein sah sich aber zum Handeln gezwungen, stellte VfB-Sportvorstand Jan Schindelmeiser klar: "Gleichwohl konnten die Vorgänge aus Sicht des VfB Stuttgart nicht folgenlos bleiben. Gerade die Spieler der ersten Mannschaft haben eine besondere Vorbildfunktion für den Verein im Allgemeinen und unsere Jugendspieler im Besonderen."

"Ich habe einen Fehler gemacht"

Großkreutz wird in der Stellungnahme mit den Worten zitiert: "Ich habe einen Fehler gemacht, der mir sehr leid tut. Ich akzeptiere die Konsequenzen und bedaure, dass meine Zeit beim VfB so zu Ende geht." Sein Vertrag dort lief noch bis 2018. Die Trennung soll laut "Bild"-Zeitung bereits am Donnerstagabend nach einem mehrstündigen Gespräch zwischen Großkreutz und der Vereinsführung vereinbart worden sein.

Der frühere Dortmunder war im Winter 2016 für 2,2 Millionen Euro vom türkischen Rekordmeister Galatasaray Istanbul zu den Schwaben gewechselt und auch nach dem Abstieg aus der Bundesliga in Stuttgart geblieben. Der 28-Jährige war unter Wolf Stammspieler, hatte zuletzt aber wenig überzeugt. Beim 2:0 gegen den 1. FC Kaiserslautern am vergangenen Sonntag fehlte er wegen der Folgen einer Fußprellung.

"Keine schöne Geschichte"

Präsident Wolfgang Dietrich hatte am Donnerstag verkündet, der VfB könne nach dem Vorfall nicht zur Tagesordnung übergehen. Für Großkreutz war es nicht das erste Mal, dass er außerhalb des Fußballplatzes in die Schlagzeilen geriet. In seiner Zeit bei Borussia Dortmund hatte er nach dem DFB-Pokal-Finale 2014 in die Lobby eines Hotels uriniert.

Kurz davor hatte er mit der sogenannten "Döner-Wurf-Affäre" für Aufregung gesorgt. Bundestrainer Joachim Löw nahm ihn trotzdem mit zur WM nach Brasilien. Zum Einsatz kam er im Turnierverlauf nicht.

Quelle: n-tv.de