Coach von Lotte übernimmt: VfL Bochum feuert Trainer Verbeek

Wenn in zweieinhalb Wochen die neue Saison in der 2. Fußball-Bundesliga beginnt, will der VfL Bochum um den Aufstieg mitspielen - allerdings nicht mit Trainer Gertjan Verbeek an der Seitenlinie. Er muss überraschend seinen Platz räumen.

Fußball-Zweitligist VfL Bochum hat sich Medienberichten zufolge von Trainer Gertjan Verbeek getrennt. Nachfolger des 54-Jährigen soll Ismail Atalan werden, der bislang den Drittligisten Sportfreunde Lotte betreute, wie die "Bild"-Zeitung und "Reviersport" berichteten.

Verbeek sei bereits am Montagabend über den Rauswurf informiert worden, hieß es. Der Niederländer war seit Anfang 2015 in Bochum im Amt und besaß noch einen Vertrag bis Ende der kommenden Saison. Im Schnitt holten die Bochumer mit ihm an der Seitenlinie 1,4 Punkte in 88 Spielen. Die vergangene Saison hatte die Mannschaft auf dem neunten Tabellenplatz beendet.

Die neue Spielzeit beginnt bereits in gut zwei Wochen. Der VfL empfängt im Eröffnungsspiel am 28. Juli im Ruhrstadion den FC St. Pauli.

