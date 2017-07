Sport

Überraschender Trainerwechsel: VfL Bochum feuert Verbeek und holt Atalan

Wenn in zweieinhalb Wochen die Saison in der 2. Fußball-Bundesliga beginnt, will der VfL Bochum um den Aufstieg mitspielen - allerdings nicht mit Trainer Gertjan Verbeek. Dem Coach werden zu viele Verfehlungen zum Verhängnis. Sein Nachfolger steht fest.

Zweieinhalb Wochen vor dem Saisonstart gegen den FC St. Pauli (28. Juli) und unmittelbar nach dem Trainingslager: Fußball-Zweitligist VfL Bochum trennt sich zu einem sehr ungewöhnlichen Zeitpunkt von seinem niederländischen Trainer Gertjan Verbeek. Der Klub hat einen entsprechenden Bericht der "Bild"-Zeitung offiziell bestätigt. Verbeek besaß noch einen Vertrag bis 2018. Er arbeitete beim VfL seit 2015. In 88 Spielen unter seiner Leitung holten die Bochumer im Schnitt 1,4 Punkte. Sein Nachfolger wird Ismail Atalan von den Sportfreunden Lotte. Der 37-Jährige übernimmt sofort. Das hat der Drittligist bestätigt.

"Der Zeitpunkt der Freistellung kommt für viele sicher überraschend", erklärte VfL-Sportvorstand Christian Hochstätter. "Die fachlichen Qualitäten von Gertjan Verbeek sind unbestritten. Dennoch sind wir nach intensiven Gesprächen in Aufsichtsrat und Vorstand zu dem Entschluss gekommen, dass wir fortan mit einem anderen Trainer versuchen werden, unsere Ziele zu erreichen. In der jetzigen Konstellation gab es zu große Differenzen bei unseren Vorstellungen darüber."

Das Verhältnis zwischen Verbeek, Mannschaft und Vereinsspitze galt schon länger als schwierig. Im Juni hatte der Coach den Trainingsauftakt des VfL eigenmächtig und spontan um eine Stunde vorverlegt und damit viele Fans und die Klubchefs verärgert. Aus dem Spielerkreis mehrten sich nach Informationen des SID Beschwerden über Verbeeks Umgangston. Zudem verschlechterte sich das ohnehin schon angespannte Verhältnis des Niederländers zu den Medien. Im Trainingslager in der vergangenen Woche soll es zu einer lautstarken Auseinandersetzung mit einem Journalisten gekommen seien. Nicht der erste Vorfall. Im September 2015 hatte der 54-Jährige Reporter der "Bild" als Arschlöcher beschimpft.

Der neue Mann beim VfL, der 37-Jährige Atalan, hatte den Klub 2016 in Aufstiegsspielen gegen Waldhof Mannheim in die 3. Liga geführt und anschließend im DFB-Pokal das Viertelfinale erreicht. Dabei schaltete Lotte nacheinander Werder Bremen, Bayer Leverkusen und 1860 München aus. Derzeit hospitiert Atalan beim früheren Bayern-Trainer Josep Guardiola, der den englischen Spitzenklub Manchester City trainiert. Im März machte Atalan seine Lizenz als Fußball-Lehrer.

