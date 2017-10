Sport

Alter und neuer Chefstratege: Warum Bayerns Heynckes auf Martínez setzt

Von Constantin Eckner

Es ist nicht so, dass Jupp Jeynckes beim FC Bayern nur Erfolg hat. 2013 aber gewinnt er die Champions League. Damals wie heute dabei: Javier Martínez. Der übernimmt das Kommando und besticht mit seiner Omnipräsenz. Auch in Glasgow?

Die Erinnerung ist selektiv. So auch, wenn es um die bis vor drei Wochen letzte Amtszeit von Jupp Heynckes beim FC Bayern geht. Jeder erinnert sich an den glorreichen Abschluss, den Champions-League-Sieg im Jahr 2013. Dass Heynckes aber knapp ein Jahr zuvor mächtig in die Kritik geraten war, nachdem die Münchner titellos geblieben waren, wird gerne vergessen. Die Mächtigen bei den spöttisch genannten "Vize-Bayern" hielten an ihrem Trainer fest und tätigten einen der wichtigsten Transfers der jüngeren Vereinsgeschichte.

Glasgow - München, 20.45 Uhr Celtic FC: Gordon - Lustig, Boyata, Bitton, Tierney - Brown, Armstrong - Forrest, Rogic, Sinclair - Dembelé. - Trainer: Rodgers

FC Bayern München: Ulreich - Rafinha, Süle, Hummels, Alaba - Tolisso, Javi Martinez - Robben, James, Coman - Thiago. Trainer: Heynckes

Schiedsrichter: Makkelie (Niederlande)

Nach langem Hin und Her kam Javier Martínez Ende August 2012 für 40 Millionen Euro von Athletic Bilbao in die Fußball-Bundesliga. Der athletische Sechser sollte die Rolle neben Bastian Schweinsteiger ausfüllen und für die nötige physische Präsenz im Mittelfeld sorgen. Doch direkt bei seinem ersten Auftritt - gegen den VfB Stuttgart wenige Tage nach dem Transfer - deutete Martínez an, dass er mehr war als nur ein bloßer Zerstörer. Gekonnt lupfte er kurz nach seiner Einwechslung den Ball quer übers Spielfeld. Die Bayern hatten einen Allrounder hinzugewonnen. Der Sieg in der Königsklasse wurde nicht selten mit der Personalie Martínez verbunden. Er war dabei keineswegs immer der spielentscheidende Mann auf dem Rasen. Aber er füllte eine Lücke und komplettierte die erste Elf, die nun nicht mehr nur auf Anatoli Timoschtschuk und Luiz Gustavo bauen musste.

Heynckes hatte seinen neuen Mittelfeldmotor. Während seiner Zeit bei Bayer 04 Leverkusen zwischen 2009 und 2011 verfügte er mit Arturo Vidal bereits über einen Antreiber im Zentrum. Der Chilene entwickelte sich zum Lieblingsschüler von Heynckes. Und wie es das Schicksal so will, spielt Vidal ebenso wie Martínez mittlerweile in München - unter der Leitung von Heynckes.

Martínez übernimmt das Kommando

Bisher liest sich die Bilanz des 72-jährigen Übergangstrainers makellos: fünf Spiele, fünf Siege. Das doppelte Aufeinandertreffen mit RB Leipzig im Pokal und in der Liga gestalteten die Bayern erfolgreich. Zur ganzen Wahrheit gehört aber auch, dass sie in den jüngsten drei Partien von Platzverweisen für den Gegner profitierten. Gegen den Hamburger SV und auch am vergangenen Mittwoch in Leipzig hakte es noch erheblich im Spielaufbau des deutschen Rekordmeisters. Zu wenig Kreativität, zu viel Schema F.

"Wir konnten noch nicht allzu viel im Taktischen arbeiten. Es war keine Zeit", konstatierte Heynckes vor einer Woche noch. Der Trainerroutinier weiß selbst, dass es noch einige Wochen oder vielleicht sogar bis zur Winterpause dauern könnte, bis er die Mannschaft taktisch endgültig in die Spur bringt. Und selbst dann wäre es keine Überraschung, sollten die Bayern nicht an das Niveau von 2013 heranreichen.

Der spielerische Ansatz erinnert aber an jene erfolgreiche Zeit. Das Pressing ist griffiger als noch unter Carlo Ancelotti. Offensiv geht viel über die Flügel. David Alaba marschiert wieder über die linke Seite wie in seinen besten Tagen. Arjen Robben schneidet regelmäßig von der Außenbahn in die Mitte. Das wird gegen die meisten Mannschaften der Bundesliga genügen. Doch das knappe 1:0 beim Hamburger SV und der Pokalthriller in Leipzig waren Beweise, dass keine Partie ein Selbstläufer sein muss.

In beiden Spielen versank die vermeintliche Kreativabteilung in Ideenlosigkeit. Arturo Vidal versuchte sich in gewohnt aktionistischer Manier frühzeitig in den Spielaufbau einzuschalten, blockierte aber teilweise die Vorstöße von Mats Hummels und Jérôme Boateng. Corentin Tolisso, der zweite Sechser der Bayern, wusste nicht so recht, wo er sich denn positionieren sollte und tauchte vielfach ab. Auch Thiago brachte keine spürbare Besserung im Aufbau.

Vidal fehl am Platz?

Die ersten zwölf Spielminuten am letzten Samstag zeigten jedoch ein komplett verändertes Bild. Die Bayern dominierten bis zur Roten Karte für Leipzig-Abwehrchef Willi Orban das Duell mit dem Tabellennachbarn. Die Sachsen wurden nach hinten gedrückt, der Ball lief flüssig durch die Reihen der Münchener. Statt Vidal und Tolisso hatten dieses Mal Martínez und Sebastian Rudy das Kommando übernommen. Beide zeigten sich hellwach im Gegenpressing und gaben der Heynckes-Elf die notwendige Kreativität. Rudy kombinierte zusammen mit Thiago in den Halbräumen. Martínez gab den Quarterback dahinter. Er entlastete Hummels und Boateng, die zuletzt fast allein für den Spielaufbau verantwortlich waren. Er war omnipräsent und krönte seine Leistung mit einem ultrapräzisen Vertikalpass auf Robert Lewandowski vorm 2:0.

Während es für den einen Lieblingsschüler von Heynckes also bestens läuft und sich dieser nach Jahren in der Innenverteidigung nun wieder zum wertvollen Mittelfeldmann entwickelt, kommt Vidal, ein anderer Liebling, nicht so recht in die Spur. Der Chilene zeigte sich zuletzt mit seiner Rolle als tiefster Sechser überfordert. Seine Bewegungen sind oft zu weiträumig, sein Passspiel zu flattrig für diese wichtige Position. Zudem steigt der 30-Jährige gerne hart, teils überhart bei Zweikämpfen ein. Im Pokal musste ihn Heynckes frühzeitig rotgefährdet auswechseln. Anschließend gab es Berichte über angeblichen Disco-Ärger. Bayerns Trainer nahm es nach außen hin gelassen und sagte: "Ich kenne ja meinen Arturo sehr gut."

Eine kleine Anekdote aus einem Spiel mit Leverkusen beim SC Freiburg, als Heynckes gerade frisch bei Bayer war, hatte er ebenfalls parat. "Nach zwei Minuten: Gelbe Karte für Arturo. In der zehnten Minute noch eine Kamikaze-Aktion. In der 20. Minute habe ich dann die Rote Karte gezeigt, habe ihn ausgewechselt. Ich kannte ihn ja aus dem Training, wie impulsiv, wie aggressiv er ist. Dann musst du einfach reagieren", erzählte Heynckes. Vidal zeigte zunächst kein Verständnis für die Reaktion seines Trainers. "Und dann sind wir ziemlich gute Freunde geworden."

Doch diese Freundschaft allein genügt nicht. Entweder Vidal passt sein Spiel an oder es werden schwere Monate für ihn. Einen Box-to-Box-Spieler benötigt Heynckes im Moment nicht. Einen überlegten Strategen mit Defensivqualitäten à la Martínez aber schon. Und deshalb sollte der Spanier auch fortan die Stammkraft im zentralen Mittelfeld sein und wie 2013 zum Anker im Bayern-Team mutieren.

Quelle: n-tv.de