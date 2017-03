Sport

Im Boßeln liegt Lotte vorne: Was die Sportfreunde dem BVB voraus haben

Klar, die Dortmunder Borussia ist favorisiert - zumindest, wenn es um Fußball geht. Auch klar, dass Trainer Thomas Tuchel vor dem Viertelfinale des DFB-Pokals dennoch vor den Sportfreunden aus Lotte warnt. Dabei gilt immer noch: "Entscheidend is auf’m Platz."

Es ist nicht so, dass der VfL Sportfreunde Lotte von 1929 nicht etwas hätte, was der Borussia aus Dortmund abgeht. Eine Boßelabteilung zum Beispiel. Was den Profisport betrifft, hinken die Tecklenburger allerdings - wenig überraschend - etwas hinterher. Die Fußballer spielen in der dritten Liga als Tabellendritter um den Aufstieg in die zweite Bundesliga - und treten heute (ab 18.30 Uhr im Liveticker bei n-tv.de) in Viertelfinale des DFB-Pokals gegen den BVB an.

Es ist der zweite Versuch, nachdem es beim ersten Termin am 28. Februar so sehr geschneit hatte, dass der Schiedsrichter die Partie absagte, weil der Rasen im Frimo-Stadion zu Lotte mit seinen 10.059 Plätzen nicht bespielbar war. Nun versuchen sie es zwölf Kilometer weiter östlich in Osnabrück. Das Stadion an der Bremer Brücke hat Platz für 16.667 Zuschauer - und verfügt über eine Rasenheizung. Der Sieger dieser Partie spielt dann im Halbfinale am 25. oder 26. April gegen den FC Bayern - im Falle der Sportfreunde zu Hause oder eben in München, wenn der BVB gewinnt.

Und klar sind die Dortmunder der Favorit, auch wenn Trainer Thomas Tuchel pflichtbewusst warnt: "Auf dem Papier sind sie zwar dritte Liga. Aber sie sind Aufstiegsaspirant und für uns einzuschätzen wie ein Zweitligist." Sein Kollege Ismail Atalan sagt: "Was wir hier erschaffen haben, dieser Zusammenhalt, dieser Glaube - das ist nicht alltäglich. Mit dieser Mentalität können wir jedes Spiel gewinnen." Seinen Reiz aber bezieht dieses Duell daraus, dass die Unterschiede zwischen den börsennotierten Borussen und den Sportfreunden dann doch arg groß sind. Wobei es sich an dieser Stelle anbietet, den ehemaligen Dortmunder Spieler Alfred Preißler zu zitieren: "Grau ist alle Theorie - entscheidend is auf’m Platz." Die beiden Klubs im Überblick:

Sportfreunde Lotte Borussia Dortmund Gründungsdatum 1. Januar 1929 19. Dezember 1909 Abteilungen Fußball (klar), Handball, Walking, Bosseln, Bewegungssport, Volkslauf, Gymnastik, Schwimmen, Wavesy, Kinderaktivität Fußball, Handball, Tischtennis Einwohner 13.972 586.181 Mitglieder 1.330 (Stand Februar 2012) 144.141 (Stand September 2016) Kaderwert 4,48 Millionen Euro (laut transfermarkt.de) 378,35 Millionen Euro Teuerster Spieler André Dej - 350.000 Euro Pierre-Emerick Aubameyang - 65.000.000 Euro Durchschnittsalter 26,1 Jahre 25,2 Etat keine Angaben; 1,3 Millionen Euro in der Vorsaison in der Regionalliga 110,9 Millionen Euro Nationalspieler 0 18 Erfolge Aufstieg in die Oberliga (2004); Aufstieg in die Regionalliga (2008); Westfalenpokalsieger (2015); Aufstieg in die dritte Liga (2016) 1 x Champions League (1997); 1 x Europapokal der Pokalsieger (1966); 1x Weltpokal (1998); 8 x Deutscher Meister (1956, 1957, 1963, 1995, 1996, 2002, 2011, 2012); 3 x DFB-Pokal (1965, 1989, 2012)

Quelle: n-tv.de