Sport

Der Kampf des Unsichtbaren: Was macht Mario Götze?

Um Mario Götze ist es ruhig geworden. Seit dem Bekanntwerden seiner Stoffwechselerkrankung hat sich der Fußball-Weltmeister extrem zurückgezogen. Und die Ruhe tut ihm offenbar gut, das zumindest erklärt Bundestrainer Joachim Löw.

Das Suchspiel begann im Internet. Mag das Mario Götze sein, im Holzfällerhemd, schräg über Thomas Tuchel? Oder zwei Plätze tiefer, der Herr mit schwarzer Kappe und rotem Sportjäckchen? Nein, der Weltmeister war nicht zu sehen, als sein jüngerer Bruder Felix am Montag in Dortmund um die U19-Meisterschaft spielte. Für Bayern München. Gegen den BVB. Und verlor. Um Mario Götze, den Mann mit dem Gütesiegel und Stigma "WM-Held", inzwischen ergänzt um "von 2014", ist es sehr ruhig geworden. Das DFB-Pokal-Finale am Samstag (20 Uhr in der ARD und im n-tv.de-Liveticker) wird er als Zuschauer erleben.

Seit seine Stoffwechselstörung öffentlich geworden ist, schweigen selbst seine Social-Media-Kanäle, die sonst in steter perfekter Präsentation 24 Millionen Followern orchestrierte Einblicke in sein Leben gaben. Mario Götze sucht und braucht Ruhe - das ist einigermaßen schwierig für einen Menschen, der ein WM-Finale für Deutschland entschieden hat, aber es scheint zu gelingen. "Mario fühlt sich im Moment sehr gut. Er hat eine Therapie verordnet bekommen, die ganz gut angeschlagen hat", berichtete Bundestrainer Joachim Löw jüngst: "Er soll sich Zeit nehmen und möglichst in der Vorbereitung voll belastbar sein."

Das ist auch der Plan von Borussia Dortmund, das sich verständlicherweise mit Wasserstandsmeldungen zurückhält, weil sich daraus nur Druck und Fragen ergeben würden. "Es war für Mario eine Erlösung, dass man der Sache auf den Grund ging und einen wichtigen Grund gefunden hat", sagte Löw. Götze hatte sich angesichts schwacher Leistungen im Training abgerackert und gequält, ohne in bessere Form zu kommen.

Götze äußerte sich nur einmal

"Er konnte das nicht umsetzen, weil er manchmal eine gewisse Müdigkeit gespürt hatte", betont Löw. Von Götze selbst gibt es weiter nur einen gestelzten Satz aus dem Februar: "Ich befinde mich gerade in Behandlung und setze alles daran, so schnell wie möglich wieder ins Training einsteigen und meiner Mannschaft dabei helfen zu können, unsere gemeinsamen Ziele zu erreichen."

Begab sich der 24-Jährige mal in die Öffentlichkeit, wurde seziert. Das Menü in einem Münchner Restaurant war dann genauso ein Thema wie die Anzahl im Café bestellter Mandeltortenstückchen. Zu lesen ist, er habe fünf Kilogramm abgenommen. Das ist fast schon eine Nachricht. "Das sportlich übergeordnete Ziel für den Spieler ist die volle Einsatzfähigkeit bis zum Beginn der nächsten Saison", bleibt die Ansage des BVB. Die Spielzeit 2017/18 beginnt am 18. August - bis dahin sind es noch zwei Monate. Start der Vorbereitung, die Götze zur Erlangung von Match-Fitness wohl komplett absolvieren müsste, ist Anfang Juli.

Sein Ex-Trainer Jürgen Klopp beobachtet die Entwicklung aus Liverpool genau. Er hoffe, sagte er zuletzt, es müssten "noch viele Menschen bei Mario Götze Abbitte leisten". Doch vorerst bleibt Felix der einzige Götze auf dem Platz.

Quelle: n-tv.de