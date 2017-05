Sport

Tiefpunkt der turbulenten Woche: Weigls Verletzung schockt den BVB

In der wichtigsten Phase der Saison kommt es für Borussia Dortmund knüppeldick. Erst sorgt Zoff zwischen Trainer Thomas Tuchel und der BVB-Chefetage für Unruhe, nun verletzt sich mit Julian Weigl der Dreh- und Angelpunkt im Kader schwer.

Als Julian Weigl mit eingegipstem Fuß und auf Krücken gestützt aus der Augsburger Fußballarena humpelte, drehte sich nicht mehr alles allein um Thomas Tuchel. Zumal die schwere Fußverletzung des Nationalspielers sogar die womöglich schon letzten Ziele des Trainers mit Borussia Dortmund gefährden könnte.

"Das ist ein großer Verlust für uns und eine schlimme Nachricht für Julian persönlich. Seinen Ausfall können wir nicht eins zu eins kompensieren", erklärte Tuchel am Ende einer "sehr außergewöhnlichen Woche", die der Tabellendritte mit einem 1:1 (1:1) beim noch nicht vor dem Bundesliga-Abstieg geretteten FC Augsburg abschloss. Der 21-jährige Weigl übermittelte zwar schon auf dem Heimflug, dass er nach dem Bruch des rechten Sprunggelenkes auch im Krankenstand "positiv" bleiben wolle.

Verletzung stellt Löw vor Probleme

Tuchels Fixpunkt und Spielbeschleuniger im Mittelfeld wird dem BVB aber im entscheidenden Spiel um die direkte Champions-League-Qualifikation gegen Werder Bremen ebenso fehlen wie im Pokalfinale gegen Eintracht Frankfurt. Den Confederations Cup mit Weltmeister Deutschland wird der von Bundestrainer Joachim Löw fest eingeplante Weigl auch verpassen. Denn er muss monatelang pausieren.

Nur noch zwei Wochen vorausblicken will derweil Tuchel. Nach dem Zerwürfnis mit BVB-Chef Hans-Joachim Watzke denkt der 43-Jährige nur noch ans Saisonfinale, trotz eines gültigen Vertrages bis 2018. "Der totale Fokus geht auf unsere zwei Endspiele. Alles andere muss ausgeblendet werden bis nach der Saison", sagte Tuchel zur Zukunft. "Sehr optimistisch" gehe er die ausstehenden Aufgaben an, weil auf das BVB-Team in dieser Saison in kritischen Momenten stets Verlass gewesen sei. "Wir haben in diesen Spielen immer geliefert", sagte Tuchel.

In Augsburg reichte es nach einer extrem unruhigen BVB-Woche dagegen nur zu einem Punkt, den Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang kurze Zeit nach dem FCA-Führungstor von Alfred Finnbogason mit seinem 29. Saisontreffer sicherstellte. "Es war kein schlechtes Spiel von uns. Der Haken war, wir haben die Tore nicht gemacht", resümierte Nationalspieler Marco Reus nach dem verpassten Auswärtssieg. Die Unruhe sei nicht spurlos an den Spielern vorbeigegangen, sagte Reus.

Spieler halten sich bedeckt

Tuchel war derweil darum bemüht, entgegen anderslautenden Darstellungen das Team und sich als intakte Einheit zu beschreiben. "Im Zentrum des Sturms ist es oftmals am ruhigsten", versicherte er. Das BVB-Trainingszentrum bezeichnete er als eine "Oase". Die Führungsspieler äußerten sich distanzierter. Zu einer anonymen Spieleraussage, das Verhältnis Trainer-Profis sei nicht so intakt, sagte Reus vielsagend: "Dazu kann ich nichts sagen, kein Kommentar."

Kapitän Marcel Schmelzer vermied es ebenso, klar Position für den Trainer zu beziehen. "Wir arbeiten professionell miteinander. Und wir Spieler haben Ziele, für die wir die ganze Saison gearbeitet haben. Wir haben die Riesenmöglichkeit, einen Titel zu gewinnen. Das ist das einzige, worauf wir uns als Spieler konzentrieren", sagte Schmelzer.

Die BVB-Profis berührte mehr jene fürchterliche Szene, als Weigl nach einem Zweikampf mit FCA-Akteur Philipp Max unglücklich im stumpfen Rasen hängenblieb und sich den rechten Fuß extrem verdrehte. "Ein Knacken war dabei", berichtete Reus. Tuchel beschrieb die Folgen für das BVB-Spiel: "Wenn Julian in der Mitte spielt, ist der Ball von A nach B einfach eine halbe oder eine ganze Sekunde schneller da."

Im Fernduell mit den punktgleichen Hoffenheimern hofft Tuchel auch auf Augsburger Unterstützung. Deren Trainer Manuel Baum denkt aber im finalen Alles-oder-nichts-Spiel bei den Hoffenheimern in erster Linie an Selbsthilfe: "Mit der Relegation beschäftigen wir uns nicht."

1. Bundesliga 1. Spieltag 2. Spieltag 3. Spieltag 4. Spieltag 5. Spieltag 6. Spieltag 7. Spieltag 8. Spieltag 9. Spieltag 10. Spieltag 11. Spieltag 12. Spieltag 13. Spieltag 14. Spieltag 15. Spieltag 16. Spieltag 17. Spieltag 18. Spieltag 19. Spieltag 20. Spieltag 21. Spieltag 22. Spieltag 23. Spieltag 24. Spieltag 25. Spieltag 26. Spieltag 27. Spieltag 28. Spieltag 29. Spieltag 30. Spieltag 31. Spieltag 32. Spieltag 33. Spieltag 34. Spieltag Sa., 13. Mai. 15:30 Uhr FSV Mainz 4:2 (0:1) Eintracht Frankfurt Spielbericht Bayer Leverkusen 2:2 (0:1) 1. FC Köln Spielbericht FC Augsburg 1:1 (1:1) Borussia Dortmund Spielbericht FC Schalke 1:1 (1:0) Hamburger SV Spielbericht RB Leipzig 4:5 (2:1) Bayern München Spielbericht SV Darmstadt 0:2 (0:2) Hertha BSC Spielbericht Werder Bremen 3:5 (0:3) 1899 Hoffenheim Spielbericht SC Freiburg 1:1 (1:1) FC Ingolstadt Spielbericht VfL Wolfsburg 1:1 (0:1) Borussia M'gladbach Spielbericht « zurück vorwärts » Tabelle

Heimtabelle

Auswärtstabelle Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 33 24 7 2 85:21 64 79 2. RB Leipzig 33 20 6 7 64:37 27 66 3. Borussia Dortmund 33 17 10 6 68:37 31 61 4. 1899 Hoffenheim 33 16 13 4 64:37 27 61 5. Hertha BSC 33 15 4 14 41:41 0 49 6. SC Freiburg 33 14 6 13 41:56 -15 48 7. 1. FC Köln 33 11 13 9 49:42 7 46 8. Werder Bremen 33 13 6 14 58:60 -2 45 9. Borussia M'gladbach 33 12 8 13 43:47 -4 44 10. FC Schalke 33 11 9 13 44:39 5 42 11. Eintracht Frankfurt 33 11 8 14 34:41 -7 41 12. Bayer Leverkusen 33 10 8 15 47:53 -6 38 13. FSV Mainz 33 10 7 16 44:53 -9 37 14. FC Augsburg 33 9 10 14 35:51 -16 37 15. VfL Wolfsburg 33 10 7 16 33:50 -17 37 16. Hamburger SV 33 9 8 16 31:60 -29 35 17. FC Ingolstadt 33 8 7 18 35:56 -21 31 18. SV Darmstadt 33 7 3 23 26:61 -35 24 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 16 12 4 0 51:8 43 40 2. Borussia Dortmund 16 12 4 0 37:9 28 40 3. 1899 Hoffenheim 16 11 5 0 35:14 21 38 4. RB Leipzig 17 12 2 3 35:16 19 38 5. Hertha BSC 16 12 1 3 26:13 13 37 6. SC Freiburg 17 10 2 5 23:24 -1 32 7. 1. FC Köln 16 8 6 2 27:17 10 30 8. FC Schalke 17 8 5 4 29:15 14 29 9. Eintracht Frankfurt 16 7 6 3 22:16 6 27 10. Borussia M'gladbach 16 7 4 5 24:16 8 25 11. FSV Mainz 17 7 4 6 30:26 4 25 12. Werder Bremen 17 8 1 8 28:24 4 25 13. Hamburger SV 16 7 4 5 19:24 -5 25 14. Bayer Leverkusen 17 5 6 6 27:28 -1 21 15. FC Augsburg 17 5 6 6 22:25 -3 21 16. SV Darmstadt 17 6 3 8 18:25 -7 21 17. VfL Wolfsburg 17 5 3 9 15:25 -10 18 18. FC Ingolstadt 16 4 4 8 20:29 -9 16 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 17 12 3 2 34:13 21 39 2. RB Leipzig 16 8 4 4 29:21 8 28 3. 1899 Hoffenheim 17 5 8 4 29:23 6 23 4. Borussia Dortmund 17 5 6 6 31:28 3 21 5. Werder Bremen 16 5 5 6 30:36 -6 20 6. VfL Wolfsburg 16 5 4 7 18:25 -7 19 7. Borussia M'gladbach 17 5 4 8 19:31 -12 19 8. Bayer Leverkusen 16 5 2 9 20:25 -5 17 9. 1. FC Köln 17 3 7 7 22:25 -3 16 10. FC Augsburg 16 4 4 8 13:26 -13 16 11. SC Freiburg 16 4 4 8 18:32 -14 16 12. FC Ingolstadt 17 4 3 10 15:27 -12 15 13. Eintracht Frankfurt 17 4 2 11 12:25 -13 14 14. FC Schalke 16 3 4 9 15:24 -9 13 15. Hertha BSC 17 3 3 11 15:28 -13 12 16. FSV Mainz 16 3 3 10 14:27 -13 12 17. Hamburger SV 17 2 4 11 12:36 -24 10 18. SV Darmstadt 16 1 0 15 8:36 -28 3

Quelle: n-tv.de