Sport

Zwei weitere Jahre: Wenger beibt beim FC Arsenal

Es zeichnet sich ab, nun ist es offiziell: Arsène Wenger, seit 1996 im Amt, trainiert weiterhin den FC Arsenal aus der englischen Premier League. Der neue Vertrag beim FA-Cup-Gewinner gilt für die kommenden beiden Spielzeiten. "Ich liebe diesen Klub."

Die seit 21 Jahren währende Ära Arsène Wenger beim englischen Fußball-Pokalsieger FC Arsenal geht in die Verlängerung. Wie der Klub der deutschen Weltmeister Per Mertesacker, Mesut Özil und Shkodran Mustafi bestätigte, erhält der Trainer einen neuen Zweijahresvertrag. Der Franzose wird beim Ablauf des Kontrakts im Jahre 2019 dann 70 Jahre alt sein.

"Ich liebe diesen Klub und schaue mit Optimismus und Vorfreude in die Zukunft", sagte Wenger. Sein Chef, Mehrheitseigentümer Stan Kroenke aus den USA, betonte: "Unser Ziel ist es, die Premier League und andere große Trophäen in Europa zu gewinnen (...) und wir werden nicht ruhen, ehe wir das erreicht haben. Arsène ist die beste Person, um uns zu helfen, das zu schaffen."

Wenger hatte die ganze abgelaufene Saison über stark in der Kritik gestanden, am Ende verpasste er erstmals in seiner Zeit bei den Gunners die Top 4. Damit ist Arsenal nach 19 Jahren in der Champions League in der kommenden Spielzeit erstmals nicht mehr in der Königsklasse vertreten. Am vergangenen Wochenende rettete Arsenal die Saison aber mit dem FA-Cup-Triumph über den FC Chelsea (2:1).

Premier League 1. Spieltag 2. Spieltag 3. Spieltag 4. Spieltag 5. Spieltag 6. Spieltag 7. Spieltag 8. Spieltag 9. Spieltag 10. Spieltag 11. Spieltag 12. Spieltag 13. Spieltag 14. Spieltag 15. Spieltag 16. Spieltag 17. Spieltag 18. Spieltag 19. Spieltag 20. Spieltag 21. Spieltag 22. Spieltag 23. Spieltag 24. Spieltag 25. Spieltag 26. Spieltag 27. Spieltag 28. Spieltag 29. Spieltag 30. Spieltag 31. Spieltag 32. Spieltag 33. Spieltag 34. Spieltag 35. Spieltag 36. Spieltag 37. Spieltag 38. Spieltag So., 21. Mai. 16:00 Uhr Arsenal 3:1 (2:0) Everton Spielbericht Burnley 1:2 (1:1) West Ham United Spielbericht Chelsea 5:1 (1:1) Sunderland Spielbericht Hull City 1:7 (0:3) Tottenham Hotspur Spielbericht Leicester City 1:1 (0:1) Bournemouth Spielbericht Liverpool 3:0 (1:0) Middlesbrough Spielbericht Manch. United 2:0 (2:0) Crystal Palace Spielbericht Southampton 0:1 (0:0) Stoke City Spielbericht Swansea City 2:1 (0:1) Bromwich Albion Spielbericht Watford 0:5 (0:4) Manchester City Spielbericht « zurück Tabelle

Heimtabelle

Auswärtstabelle Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Chelsea 38 30 3 5 85:33 52 93 2. Tottenham Hotspur 38 26 8 4 86:26 60 86 3. Manchester City 38 23 9 6 80:39 41 78 4. Liverpool 38 22 10 6 78:42 36 76 5. Arsenal 38 23 6 9 77:44 33 75 6. Manch. United 38 18 15 5 54:29 25 69 7. Everton 38 17 10 11 62:44 18 61 8. Southampton 38 12 10 16 41:48 -7 46 9. Bournemouth 38 12 10 16 55:67 -12 46 10. Bromwich Albion 38 12 9 17 43:51 -8 45 11. West Ham United 38 12 9 17 47:64 -17 45 12. Leicester City 38 12 8 18 48:63 -15 44 13. Stoke City 38 11 11 16 41:56 -15 44 14. Crystal Palace 38 12 5 21 50:63 -13 41 15. Swansea City 38 12 5 21 45:70 -25 41 16. Burnley 38 11 7 20 39:55 -16 40 17. Watford 38 11 7 20 40:68 -28 40 18. Hull City 38 9 7 22 37:80 -43 34 19. Middlesbrough 38 5 13 20 27:53 -26 28 20. Sunderland 38 6 6 26 29:69 -40 24 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Tottenham Hotspur 19 17 2 0 47:9 38 53 2. Chelsea 19 17 0 2 55:17 38 51 3. Arsenal 19 14 3 2 39:16 23 45 4. Everton 19 13 4 2 42:16 26 43 5. Liverpool 19 12 5 2 45:18 27 41 6. Manchester City 19 11 7 1 37:17 20 40 7. Manch. United 19 8 10 1 26:12 14 34 8. Leicester City 19 10 4 5 31:25 6 34 9. Burnley 19 10 3 6 26:20 6 33 10. Bournemouth 19 9 4 6 35:29 6 31 11. Bromwich Albion 19 9 2 8 27:22 5 29 12. Watford 19 8 4 7 25:29 -4 28 13. Hull City 19 8 4 7 28:35 -7 28 14. Stoke City 19 7 6 6 24:24 0 27 15. Swansea City 19 8 3 8 27:34 -7 27 16. West Ham United 19 7 4 8 19:31 -12 25 17. Southampton 19 6 6 7 17:21 -4 24 18. Crystal Palace 19 6 2 11 24:25 -1 20 19. Middlesbrough 19 4 6 9 17:23 -6 18 20. Sunderland 19 3 5 11 16:34 -18 14 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Chelsea 19 13 3 3 30:16 14 42 2. Manchester City 19 12 2 5 43:22 21 38 3. Manch. United 19 10 5 4 28:17 11 35 4. Liverpool 19 10 5 4 33:24 9 35 5. Tottenham Hotspur 19 9 6 4 39:17 22 33 6. Arsenal 19 9 3 7 38:28 10 30 7. Southampton 19 6 4 9 24:27 -3 22 8. Crystal Palace 19 6 3 10 26:38 -12 21 9. West Ham United 19 5 5 9 28:33 -5 20 10. Everton 19 4 6 9 20:28 -8 18 11. Stoke City 19 4 5 10 17:32 -15 17 12. Bromwich Albion 19 3 7 9 16:29 -13 16 13. Bournemouth 19 3 6 10 20:38 -18 15 14. Swansea City 19 4 2 13 18:36 -18 14 15. Watford 19 3 3 13 15:39 -24 12 16. Middlesbrough 19 1 7 11 10:30 -20 10 17. Leicester City 19 2 4 13 17:38 -21 10 18. Sunderland 19 3 1 15 13:35 -22 10 19. Burnley 19 1 4 14 13:35 -22 7 20. Hull City 19 1 3 15 9:45 -36 6

Quelle: n-tv.de